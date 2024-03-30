SIPRI: Россия стала лидером продаж оружия в страны Африки к югу от Сахары
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Обширные санкции Вашингтона против Москвы серьезно подорвали российский экспорт боевых систем на мировом рынке. Однако на ряде направлений отмечается его рост.
Несмотря на войну, Россия стала лидером продаж оружия в страны Африки к югу от Сахары, обогнав Китай
- полагают аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Как указывается, долгое время в этом регионе Пекин являлся крупнейшим экспортером боевых систем. Еще в 2019 году Москва заявила о планах продажи Африке оружия на сумму не менее $14 млрд ежегодно. Отмечается, что на фоне улучшения ее отношений с местными странами наблюдается активизация военно-технического сотрудничества, в том числе в области экспорта.
За последние годы Россия наладила прочные отношения со многими африканскими странами. Матчасть, поставляемая РФ местным армиям, включает широкий спектр военных изделий: от стрелкового оружия и боеприпасов до танков и зенитных систем.
После начала украинского конфликта эксперты предположили, что он приведет к сворачиванию продаж РФ в Африке и торговой экспансии альтернативных поставщиков. Однако этого не произошло: Москва, напротив, укрепила свои позиции в регионе.
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