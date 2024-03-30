SIPRI: Россия стала лидером продаж оружия в страны Африки к югу от Сахары

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SIPRI: Россия стала лидером продаж оружия в страны Африки к югу от Сахары

Обширные санкции Вашингтона против Москвы серьезно подорвали российский экспорт боевых систем на мировом рынке. Однако на ряде направлений отмечается его рост.

Несмотря на войну, Россия стала лидером продаж оружия в страны Африки к югу от Сахары, обогнав Китай

- полагают аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Как указывается, долгое время в этом регионе Пекин являлся крупнейшим экспортером боевых систем. Еще в 2019 году Москва заявила о планах продажи Африке оружия на сумму не менее $14 млрд ежегодно. Отмечается, что на фоне улучшения ее отношений с местными странами наблюдается активизация военно-технического сотрудничества, в том числе в области экспорта.

За последние годы Россия наладила прочные отношения со многими африканскими странами. Матчасть, поставляемая РФ местным армиям, включает широкий спектр военных изделий: от стрелкового оружия и боеприпасов до танков и зенитных систем.

После начала украинского конфликта эксперты предположили, что он приведет к сворачиванию продаж РФ в Африке и торговой экспансии альтернативных поставщиков. Однако этого не произошло: Москва, напротив, укрепила свои позиции в регионе.
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    8 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -3
      Сегодня, 14:11
      Африканцам надо оружие не слишком навороченное и оно у нас есть.А расплатиться африканцам есть чем они с удовольствием заменяют французских " инвесторов" российскими.Китайцы там уже есть с миллиардными инвестициями.Зачем "Шапошников" зашёл с визитом Дружбы в Эритрею?
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 14:35
        Ийемену нужно подкинуть ..Эти парни хуситы в тапках занют ,что делать и умело !!!
        Ну а Африка ,если поднять договора собственности СССР ,то по факту наша вся !
        Вагнеры там как раз и работали в этом плане ..И наличкой !!!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 14:54
          Ийемену нужно подкинуть ..Эти парни хуситы в тапках занют ,что делать
          Этим можно и даром подкинуть. Дело-то благое! wink
    2. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Сегодня, 14:12
      На бананы оружие обменивают или на доллары.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 14:16
        Купи банан... поддержи экономику!
        Кстати после нагрузки банан весчь... наверно как реактор работаешь на изотопе калия lol
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:05
        Нигере растут - золото,нефть и уран.С бананами проблема
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:12
      «Санкции серьёзно подорвали российский экспорт боевых систем на мировом рынке» —

      — Закончим на Украине,наверстаем ...
    4. Сибиряк 66 Ранг пользователя
      Сибиряк 66
      +5
      Сегодня, 14:19
      Оружие - это не только стволы и ракеты. Это запчасти, ремонт и обслуживание. Это обучение специалистов и на месте и у нас. Это это дружба, знакомства, общие дела и связи даже среди курсантов и офицеров, которые потом будут командовать полками и бригадами, влияя в том числе и на политическую ситуацию в своих странах, как принято в Африке))) Так создается проекция наших ценностей и образа мыслей. Поэтому продажа оружия - это наша мягкая сила и влияние во многих странах мира. И Африку надо включать в нашу сферу влияния.

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