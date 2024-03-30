Публикующий якобы от имени ИГИЛ информацию интернет-ресурс многократно попадался на лжи

Эксперты, анализируя данные о том, что ИГИЛ-К (*запрещенная в РФ террористическая группировка) взяло на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», обращают внимание на несколько немаловажных деталей. Связаны эти детали с тем, кем именно начали распространяться заявления о взятой на себя ответственности группировкой ИГИЛ*.Речь идёт об интернет-ресурсе «Амак» (заблокирован в РФ за террористическую пропаганду), который позиционирует себя как своеобразный рупор ИГИЛ*. Именно со ссылками на эту службу «информации» и выступали один за одним западные чиновники и СМИ, заявляя примерно следующее: «Ну вот же – какие ещё доказательства того, что теракт в Подмосковье – дело рук ИГИЛ, вам нужны?»Однако достоверно известно о том, что все лица, которые работали в «системе управления» ресурсом «Амак», были ликвидированы ещё несколько лет назад, и никаких сообщений о новых лицах этого ресурса не было. Причём о ликвидации в результате авиаударов в 2016-2017 году заявляли в Пентагоне, добавляя, что пропагандисты ИГИЛ* были уничтожены на территории Сирии.После этого в публикациях «Амак» действительно наступило некое затишье, но потом от имени террористической группировки стали вновь появляться сообщения о взятой на себя ответственности. В частности, появились сообщения и об ИГИЛ-К *, оно же «Вилайат Хорасан*, который к Сирии не имеет никакого отношения, а стал формироваться на севере Афганистана (почему-то...) во время нахождения там американских войск и активности западных спецслужб.При этом существует, по меньшей мере, два десятка свидетельств того, как «Амак» писал «об ответственности ИГИЛ*» за тот или иной теракт, а потом оказывалось, что либо никакого теракта вообще не было, либо удавалось установить не имеющих никакого отношения к этой группировке виновников. Например, ложью оказались публикации «Амак» о причастности ИГИЛ* к стрельбе в Лас-Вегасе в 2017 году. Попадался «Амак» и на фейке о «минировании международного аэропорта имени Шарля де Голля в Париже».Таким образом, нет и не может быть никаких доказательств того, что после 2016-2017 годов этот ресурс действительно ведут «менеджеры» ИГИЛ*. Это во-первых. Во-вторых, далеко не всё, что это, якобы игиловское, «информагентство» пишет, является правдой, и целый ряд доказательств тому, как с той же стрельбой в Лас-Вегасе, имеется.