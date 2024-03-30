Депутат Европарламента: Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф открыто обвинил западные элиты в стремлении любой ценой выгородить киевский режим от причастности к организации террористического акта в подмосковном городе Красногорске. Голландский политик не сомневается в том, что именно на Украине было спланировано и проплачено это чудовищное преступление, о чем он написал в своем аккаунте соцсети.— выразил свою точку зрения де Грааф.По его мнению, западным элитам выгодно разгонять в подконтрольных СМИ версию, что причастность Киева к организации теракта якобы является российской пропагандой. Все это делается для того, чтобы западные обыватели продолжали ненавидеть Россию, считает де Гааф. В конечном итоге, уверен политик, это приведет к тому, что ради финансовых интересов правящей верхушки США и Европы «нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя».Голландский политик Марсель де Грааф был членом Европейского парламента от Нидерландов с 2014 по 2019 годы и вновь стал представителем Нидерландов в ЕП с февраля 2020 года от Партии свободы (PVV). В марте 2022 года де Грааф был одним из 13 депутатов Европарламента, проголосовавших против осуждения российской спецоперации на Украине. В октябре этого же года он покинул группу «Идентичность и демократия» и объявил о своем решении стать неписаным (не принадлежат ни к одной из признанных политических групп) членом Европейского парламента из-за несогласия группы с его позицией в отношении России.Сейчас на Западе с подачи США превалирует версия, что не только исполнители, но и организаторы теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» принадлежат к запрещенной в России исламистской группировке ИГИЛ-К*. Иной версии придерживаются в Следственном комитете РФ, где накануне объявили, что координатор, руководивший действиями нападавших через Telegram, пригласил их в Киев, чтобы выплатить вознаграждение. Об украинском следе в теракте ранее заявляли президент Владимир Путин, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор ФСБ Александр Бортников.Возникает логичный вопрос, почему США, Великобритания, а следом и остальные страны так называемого коллективного Запада так опасаются подтверждения причастности Киеву к чудовищному преступлению. Очевидно, дело в том, что англосаксонские элиты боятся потерять в глазах мирового сообщества моральный повод поддержки Украины в якобы оборонительной войне против России. Кроме того, подтверждение связей киевской хунты с террористами наверняка вскроет дополнительно ниточки, уходящие в Вашингтон и Лондон.Это, в свою очередь, в очередной раз покажет, что всякого рода террористические группировки, типа ИГИЛ*, работают на интересы США и Великобритании. Общеизвестный факт, что эти организации всегда атакуют те страны, которые выступают против гегемонии США и доллара. Тем более, что в мировом сообществе все больше нарастает понимание, с кем на самом деле ведет войну Россия. После подтверждения причастности киевских марионеток Вашингтона и Лондона к преступлению, которое осуждает практически весь мир, включая страны Запада, США и их вассалы уже не смогут прикрываться заявлениями, что помогают террористическому государству ради «защиты от российской агрессии».* запрещенная в России террористическая организация