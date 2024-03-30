Депутат Европарламента: Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

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Депутат Европарламента: Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф открыто обвинил западные элиты в стремлении любой ценой выгородить киевский режим от причастности к организации террористического акта в подмосковном городе Красногорске. Голландский политик не сомневается в том, что именно на Украине было спланировано и проплачено это чудовищное преступление, о чем он написал в своем аккаунте соцсети.

Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной

— выразил свою точку зрения де Грааф.



По его мнению, западным элитам выгодно разгонять в подконтрольных СМИ версию, что причастность Киева к организации теракта якобы является российской пропагандой. Все это делается для того, чтобы западные обыватели продолжали ненавидеть Россию, считает де Гааф. В конечном итоге, уверен политик, это приведет к тому, что ради финансовых интересов правящей верхушки США и Европы «нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя».

Голландский политик Марсель де Грааф был членом Европейского парламента от Нидерландов с 2014 по 2019 годы и вновь стал представителем Нидерландов в ЕП с февраля 2020 года от Партии свободы (PVV). В марте 2022 года де Грааф был одним из 13 депутатов Европарламента, проголосовавших против осуждения российской спецоперации на Украине. В октябре этого же года он покинул группу «Идентичность и демократия» и объявил о своем решении стать неписаным (не принадлежат ни к одной из признанных политических групп) членом Европейского парламента из-за несогласия группы с его позицией в отношении России.

Сейчас на Западе с подачи США превалирует версия, что не только исполнители, но и организаторы теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» принадлежат к запрещенной в России исламистской группировке ИГИЛ-К*. Иной версии придерживаются в Следственном комитете РФ, где накануне объявили, что координатор, руководивший действиями нападавших через Telegram, пригласил их в Киев, чтобы выплатить вознаграждение. Об украинском следе в теракте ранее заявляли президент Владимир Путин, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор ФСБ Александр Бортников.

Возникает логичный вопрос, почему США, Великобритания, а следом и остальные страны так называемого коллективного Запада так опасаются подтверждения причастности Киеву к чудовищному преступлению. Очевидно, дело в том, что англосаксонские элиты боятся потерять в глазах мирового сообщества моральный повод поддержки Украины в якобы оборонительной войне против России. Кроме того, подтверждение связей киевской хунты с террористами наверняка вскроет дополнительно ниточки, уходящие в Вашингтон и Лондон.

Это, в свою очередь, в очередной раз покажет, что всякого рода террористические группировки, типа ИГИЛ*, работают на интересы США и Великобритании. Общеизвестный факт, что эти организации всегда атакуют те страны, которые выступают против гегемонии США и доллара. Тем более, что в мировом сообществе все больше нарастает понимание, с кем на самом деле ведет войну Россия. После подтверждения причастности киевских марионеток Вашингтона и Лондона к преступлению, которое осуждает практически весь мир, включая страны Запада, США и их вассалы уже не смогут прикрываться заявлениями, что помогают террористическому государству ради «защиты от российской агрессии».

* запрещенная в России террористическая организация
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +11
      Сегодня, 12:52
      — "Глас вопиющего в пустыне" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:11
        Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф открыто обвинил западные элиты в стремлении любой ценой выгородить киевский режим

        К сожалению таких как Марсель де Грааф на Западе реально единицы... Они там как белые вороны, которых называют сторонниками Москвы и всячески пытаются дискредитировать... Защищать хоть в чём то русских и Россию сейчас там и трудно и не популярно... Как говорят наши светские тигрицы- "Не комильфо и моветон"... Штатам действительно удалось сплотить Запад на русофобии и ненависти к нашей стране... Впрочем это было несложно - этого дер.ма в Европе всегда хватало и только победами на фронте мы сможем вернуть западные страны хотя бы в русло прагматизма... И вряд ли нам помогут голоса одиночек, тонущее в общем хоре агрессии к нам... Надеяться нужно только на свои силы и на двух наших главных союзников - армию и флот...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:57
      ради финансовых интересов правящей верхушки США и Европы «нашим детям скоро придется погибнуть на поле боя».
      А это далеко не радостная перспектива. Вот только в том же ЕП не говоря об Европе в целом пока об этом не задумывались. А потом может оказаться поздно.
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +7
      Сегодня, 12:59
      Однако смелый человек. В гей парламенте правду говорить не рекомендуется. Королевство кривых зеркал.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:59
      Искать конкретных заказчиков и всех, кто подстрекал... карать!
      А остальное все, лирика!
    5. osp Ранг пользователя
      osp
      -8
      Сегодня, 13:04
      То что этот теракт работа ИГ сомнений у меня нет - это их классический почерк.
      Можно посмотреть на теракты в Париже 14 ноября 2015 года когда был атакован театр "Батаклан".
      Почерк - почти один в один.
      Убить как можно больше людей из автоматического оружия, дальше подрывы бомб чтобы устроить пожар.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 13:22
        А то, что парадируют мы не учитываем? Поколение егэ. Что с вас взять... вместо думать - 4 варианта ответа.
      2. военком Котёнок Ранг пользователя
        военком Котёнок
        +2
        Сегодня, 13:23
        Цитата: osp
        Почерк - почти один в один.
        Имитируют почерк ИГИЛ. Для конспирации. Не спрашивайте только, почему после стольких слоёв конспирации они поехали к своим заказчикам забирать награду прямо через границу.
        1. osp Ранг пользователя
          osp
          -3
          Сегодня, 13:31
          Ага, через границу с минными полями и огромным количеством войск с обоих сторон.
          Поехали туда хаотично, ибо это ближайшая к Москве граница куда можно быстро доехать.
          До Таджикистана тысячи километров и пара государств где вероятность засветится намного больше.
          Ячейки ИГ из таджикских мигрантов создавались в России больше 10 лет из-за целого ряда особенностей.
          1. военком Котёнок Ранг пользователя
            военком Котёнок
            +2
            Сегодня, 13:35
            Я думакю, организаторы вообще не ожидали, что исполнители куда-то потом ещё и поедут, поэтому эту часть планировали чисто формально, по первому, что в голову придёт.
          2. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -2
            Сегодня, 13:37
            Поехали туда хаотично
            Логичнее было бы ехать на границу с прибалтикой, чем с воюющим государством.
            1. osp Ранг пользователя
              osp
              0
              Сегодня, 13:53
              Тут полностью согласен - так все украинские агенты бегут из России.
              Псковская и Новгородская область мало населены , там нет такого контроля какой есть на украинской границе.
              А до Таджикистана тысячи и тысячи километров.
              Но однозначно их отход не был подготовлен вообще.
              Поменяли бы машину тогда.
              Организаторы не дураки и знали что в Москве полно камер - автомобиль засветиться.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 14:01
                Но однозначно их отход не был подготовлен вообще.

                Вот здесь верно. Они должны были быть убиты. И тушки предоставлены обществу... Смотрите кто это сделал.
                Всё просто как апельсин, круглый и оранжевый...
          3. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            0
            Сегодня, 14:24
            Несмотря на то, что исполнители теракта были дилетантами, теракт был тщательно спланирован куратором-профессионалом. 7 марта один из террористов лично осмотрел будущее место теракта, чтобы изучить планировку помещений, рассмотреть пути отхода. Наверняка террористы на машине ездили в Брянскую область по трассе М-3, чтобы заранее изучить маршрут отхода. Почему террористы выбрали Крокус Сити Холл, расположенный на МКАДе, с удобным выездом на трассу М-3? Они могли атаковать концертный зал на Дубровке, близко к центру Москвы. Представляете какой был бы резонанс после повторного теракта на Дубровке? Только вот оттуда очень сложно скрыться. Если бы террористы планировали отходить в Латвию или Эстонию, они бы совершили теракт в Химках или Красногорске. Оттуда удобней сбежать. А ещё проще было бы устроить теракт в Петербурге. Там рядом эстонская и финская граница. Быстрее можно сбежать. Но террористам был нужен теракт в Москве. Кстати, с Крокус Сити Холла удобнее и быстрее было сбежать в Беларусь. Но для террористов побег в союзное государство был неприемлем. Тем более, что там применяется смертная казнь в отношении террористов.
            Побег террористов на Украину был заранее тщательно спланирован.
            Заметьте, что террористов задержали только после того, когда они проехали мимо поворота на Гомель, и стало окончательно ясно, что они планировали скрыться на Украине, а не в Белоруссии.
      3. GRR Ранг пользователя
        GRR
        0
        Сегодня, 14:29
        Вообще странно, что нет сомнений. Очень большие сомнения в причастности ИГ.
      4. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:53
        скажите, а ИГ откуда взялся? США точно не приложили к этому руку? Как, собственно, и к остальным исламским радикальным группам?
    6. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +1
      Сегодня, 13:16
      "Возникает логичный вопрос, почему США, Великобритания, а следом и остальные страны так называемого коллективного Запада так опасаются подтверждения причастности Киеву к чудовищному преступлению"
      Ну а как же тогда заезженная сказочка о том, как "хорошая демократическая Украина стоит на защите европейских демократических ценностей против плохой варварской России"? Плюс обещания "взять Украину в дружную семью цивилизованных народов"?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:04
        опасаются подтверждения причастности Киеву к чудовищному преступлению
        Потому что тень ляжет и на них
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 13:23
      На бородатых скинуть не получилось, решили главными сделать "свидомых". Только они и эти свиньи визжавшие в Брянских лесах одного уровня расходник. Главные в Вашингтоне сидят, и заказчики там, и разработчики акта. Белый в коричнев- желтых тонах дом и цру - главные.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        -1
        Сегодня, 13:45
        Главные сидят не в Вашингтоне, а намного ближе, прямо под носом в Европе и это не клоуны в виде глав государств и парламентов, которые служат им верой и правдой за большие деньги и долю власти. Их глобальные помойки толкают удобную версию о противостоянии государств.
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:21
      И их кровь вопиёт об отомщении!
    9. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      0
      Сегодня, 14:47
      А что они скажут, когда узнают, кто в действительности сбил пассажирский Боинг рейса MH17, в котором погибло множество граждан Нидерландов? И что это было не случайно.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:57
        А что сказали итальянцы, когда французы сбили итальянский пассажирский самолет в 1980 году, но все радары оказались либо отключены, либо сломаны? Они сказали совершенно ни-че-го, устраивали комиссии пока не нашли тех, кто сказал что не ракетой сбили.

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