Пресса США: Варшава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Предложение Еврокомиссии, касающееся продления еще на год периода свободного доступа украинской продукции на единый европейский рынок вызывает неприятие многих стран Евросоюза.
В статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, говорится, что продление действия льготных тарифов на поставки украинской сельскохозяйственной продукции может спровоцировать препятствия со стороны некоторых стран в процессе возможного вступления Украины в Евросоюз.
Наиболее очевидным этот процесс проявляется в Польше, являющейся ближайшим западным соседом Украины. Несмотря на то, что изначально Варшава полностью поддерживала евроинтеграционные устремления Киева, в последнее время польское правительство проявляет гораздо большую сдержанность в отношении возможного вступления Украины в ЕС.
Среди польских фермеров отмечается рост антиукраинских настроений, которые поддерживаются остальным населением страны. Таким образом, попытки Евросоюза помочь Украине в конечном счете настраивают против Киева многочисленные и обладающие внушительным политическим влиянием группы населения. Американское издание резюмирует, что возможность вступления Украины в Евросоюз в значительной степени зависит от поддержки Польши.
В ходе прошедших между Варшавой и Киевом переговоров по транзиту через Польшу украинской агропродукции, польская сторона потребовала прекратить апеллировать к продолжающемуся на Украине вооруженному конфликту при обсуждении сугубо экономических вопросов.
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