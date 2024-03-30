Пресса США: Варшава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз

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Пресса США: Варшава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Предложение Еврокомиссии, касающееся продления еще на год периода свободного доступа украинской продукции на единый европейский рынок вызывает неприятие многих стран Евросоюза.

В статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, говорится, что продление действия льготных тарифов на поставки украинской сельскохозяйственной продукции может спровоцировать препятствия со стороны некоторых стран в процессе возможного вступления Украины в Евросоюз.



Наиболее очевидным этот процесс проявляется в Польше, являющейся ближайшим западным соседом Украины. Несмотря на то, что изначально Варшава полностью поддерживала евроинтеграционные устремления Киева, в последнее время польское правительство проявляет гораздо большую сдержанность в отношении возможного вступления Украины в ЕС.

Среди польских фермеров отмечается рост антиукраинских настроений, которые поддерживаются остальным населением страны. Таким образом, попытки Евросоюза помочь Украине в конечном счете настраивают против Киева многочисленные и обладающие внушительным политическим влиянием группы населения. Американское издание резюмирует, что возможность вступления Украины в Евросоюз в значительной степени зависит от поддержки Польши.

В ходе прошедших между Варшавой и Киевом переговоров по транзиту через Польшу украинской агропродукции, польская сторона потребовала прекратить апеллировать к продолжающемуся на Украине вооруженному конфликту при обсуждении сугубо экономических вопросов.
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    24 комментария
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    1. guest Ранг пользователя
      guest
      -3
      Сегодня, 13:28
      Среди польских фермеров отмечается рост антиукраинских настроений, которые поддерживаются остальным населением страны.

      Мнение населения страны там никого не интересует и никогда не интересовало, ради русофобии поляки готовы даже на самоубийство.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:32
        Варшава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз

        Варшава в этом далеко не одинока... Нищебродов в ЕС и без Украины хватает, а "европейским локомотивам" Франции и Германии сейчас себя бы вывести из рецессии и стагнации... Тем более очередной финансовый кризис на подходе... Но я за то, чтобы Украину принять... Быстрее ЕС (игрушка США) распадётся и будем с каждой страной отдельно о чём то договариваться, а не выслушивать брюссельские нотации...
        1. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 13:38
          Цитата: Lev_Russia
          Но я за то, чтобы Украину принять...

          Серьёзно? ЕС и НАТО это вообще то одно и то же, все эти игры с названиями только для наивных.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 13:48
            Серьёзно...??? То что страны ЕС входят в НАТО еще не говорит что ЕС это НАТО... НАТО это ШТАТЫ, а ЕС просто сателлиты, которые делают то что им скажет соверен... Документы вам в помощь...Договор о Европейском союзе (TEU; Маастрихтский договор, вступивший в силу с 1993 года) и Договор о функционировании Европейского союза (TFEU; Римский договор, вступивший в силу с 1958 года). Устав Организации Североатлантического договора (1949 года)...
            1. guest Ранг пользователя
              guest
              -1
              Сегодня, 13:52
              Это всё бюрократическая ширма для наивных и после того как Борель стал выступать от лица НАТО, а Столтенберг от лица ЕС это должно быть понятно всем.
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                +2
                Сегодня, 14:04
                Вы почитайте на чьих взносах держится альянс НАТО, из чьих вооруженных сил он состоит, сравните вклад ЕС и США в этот альянс и может наконец то поймёте, что ЕС только входит в НАТО, а НАТО это Штаты... Давайте начнём со взносов... Таблица прикреплена внизу...
                1. Керенский Ранг пользователя
                  Керенский
                  0
                  Сегодня, 14:26
                  Там, в Вашей таблице Бельгия засветилась. С чего у неё такая скромность?
                  Если бы она дала, как Штаты, то на каком месте в "турнирной таблице" была бы?
                  Таблицей-то в нос тычете негодной, лукавите с данными.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:28
      — Продолжают дразнить ...
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 13:29
      А разве вопрос о вступлении Украины в ЕС актуален на данный момент?) Война ж идёт. А после войны тем более актуальность отпадёт_ некого будет принимать.)
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:33
        А что, на крайне и в этом году ожидается супер пупер урожай сельхоз продукции? С чего б это вдруг?
        У них все хорошо в этом отношении, подготовка идёт полным ходом?
        А если тщательнее присмотреться?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 13:36
          Да там урожаи всегда норм. До сих пор вывозят прошлогодний урожай. Вопрос в том, что за копейки. Оттого и бесится европейский фермер. А Евросоюз забивает закрома по самое не хочу копеечным зерном с Украины.)
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Фаталист
        А разве вопрос о вступлении Украины в ЕС актуален на данный момент?

        Да никто не желает кормить нищих, это каждый год нужно датировать в "эту яму" около 100 млрд. Евро. Но пока укры воюют с русскими, до тех пор "морковка" (и кусочек сала) висит перед носом укров.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 13:48
          Сколько раз уже говорилось всякими чинами и штатов и европы_ украинцы дешёвая пехота воюющая за их интересы.
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +5
        Сегодня, 13:43
        Украина как дешевая гулящая девка. Пользуют- все. Жениться- не хочет,никто. Репутация и поношенность....
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 13:46
          А ведь могла б жить припеваючи в БРИГС, ЕАЭС. Захотела пойти "на лево".
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 13:31
      Принять Украину в ЕС сейчас можно только на зло Путину... Но не завидую я тому ЕС
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 13:38
        Согласен...где то читал, что в случае вступлентя в ЕС украина получит огромные субсидии - порядка + - 150 млд. евро за семь лет, которые впрочем она не увидит( всё уйдёт на выплаты по кредитам и т.д.). При этом субсидии для сельского хозяйства остальных стран сократятся на 20%......так что нищеброды там не нужны..Продавить всупленте прикормленные крупным бизнесом еврочиновники , конечно могут, но тем хуже для самой европы...
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:44
        Цитата: svp67
        Принять Украину в ЕС сейчас можно только на зло Путину...

        А сейчас весь ЕС, в мороз ходит без шапок, чтобы назло Путину, отморозить уши.
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:37
      Варшава может заблокировать вступление Украины в Евросоюз

      Все всё могут и заблокировать вступление и заблокировать поставки вооружений и заблокировать другую помощь, вопрос в том - хотят ли что-то блокировать и что-то прекращать.
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 14:00
      Кстати об Украине.(Короткий коммент).
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:01
      Куда Украина бы не пришла, ото всюду ее гонят! wink
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:24
        Цитата: Голландец Михель
        Куда Украина бы не пришла, ото всюду ее гонят!

        Все хотят видеть даму, а не вокзальную девку с кастрюлей на голове.
    8. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 14:33
      Вот те и пан с холопом браты на век. Зерно высыпают, погранпереходы блокируют, оружие бесплатно больше давать не хотят, понаехавшим урезают все, труселей кружевных в дар не дают. А тут ещё скоро может и отлов с выдворением начаться в столыпинских вагонах. Прямиком на фарш.))
    9. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 14:41
      Сколько либералы нам не рассказывали,что сельское хозяйство на западе супер эффективное по сравнению с отсталым "совком" и современных стран СНГ.Фермеоы все дела.А на деле, поставки зерна из Воюющей Украины, где уже зерно некому собирать, обрушивает все эту "эффективную" пирамиду в ноль.Парадокс

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