Al Jazeera: Атаки террористов в Пакистане направлены против интересов Китая

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Al Jazeera: Атаки террористов в Пакистане направлены против интересов Китая

Частота атак на объекты, связанные с китайскими инвестициями в Пакистане, в последнее время возросла, что вынуждает китайские компании сворачивать некоторые проекты, сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

Телеканал напоминает, что в период с 10 по 26 марта теракты произошли в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, в результате чего погибли 18 человек, в том числе 5 китайских инженеров и 12 пакистанских солдат.



Создается впечатление, что последние атаки в Пакистане были направлены против китайских интересов в этой стране. Так, в провинции Белуджистан был атакован порт Гвадар, созданный с помощью Китая.

А последние атаки побудили две китайские компании приостановить работу над двумя проектами по строительству двух плотин гидроэлектростанций в провинции Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе страны. На этих проектах задействовано около 1250 китайских граждан.

Китайские компании требуют у пакистанских властей принятия усиленных мер безопасности. После недавнего взрыва в Хайбер-Пахтунхве министр информации Пакистана Аталулла Тарар заявил, что власти пересмотрят все меры безопасности, чтобы выявить и устранить бреши.

Китай имеет тесные экономические связи с Пакистаном, а стоимость его инвестиций в эту страну составляет около 62 миллиардов долларов. Эти средства расходуются в рамках создания так называемого экономического коридора, простирающегося от юго-запада Китая до пакистанского порта Гвадар.

В силовых структурах Пакистана опасаются, что все эти атаки являются частью более широкого плана, направленного на нанесение ущерба экономике страны и отношениям между Исламабадом и Пекином, отмечает Al Jazeera.
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10 комментариев
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  1. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:31
    Надо же, это наверняка никак не связано с тем, что куча террористических организаций в тех регионах типа джундаллы организованы и финансируются США практически открыто
    1. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 17:46
      Ни для кого не секрет, что Освободительная армия Белуджистана - это террористическая организация, тайно поддерживаемая Индией.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:56
        Теперь видимо не Индией, так как подобную охоту на спецов устраивают почти всегда англичане и американцы, у других не хватает духу
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 18:06
          Цитата: alexoff
          подобную охоту на спецов устраивают почти всегда англичане и американцы, у других не хватает духу

          Скорее, не духу, а бездушия.
          Бездушные существа, нелюдь, если коротко.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 18:37
        За этим(увы не первым) терактом просматривается попытка нанести удар по геополитической стратегии КНР,А это не только Пакистан.И причастность нынешнего режима Индии( хотя бы как ширмы) я не стал бы отбрасывать.
        Проблему белуджей надо решать СОВМЕСТНО Пакистану,Ирану и Афганистану.В одиночку не получится
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:35
    инвестиций в эту страну составляет около 62 миллиардов долларов
    Серьезные вложения!
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -2
    Сегодня, 17:36
    Китайцы похоже игнорируют правило "ищи кому это выгодно "!Проглотят такое раз,терпилами будут вечно!
    1. Realing Ранг пользователя
      Realing
      +2
      Сегодня, 17:54
      Глупая логика, так можно дойти до того, что мост в балтиморе снесла Россия, потому что ей выгодно.
  4. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:04
    Китайцы говорят,что ежели долго сидеть на берегу реки,то рано или поздно вниз по течению проплывут трупы врагов на любой вкус, цвет и размер. Только и делай,что успевай выбирать . . .так что спешить им некуда. . .. winked
  5. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 18:17
    The American influence in Pakistan is increasing. The 2025 election in Pakistan was rigged. Peoples leader Imran Khan was locked up. On the otherside The American influence in India is also increasing. The evil US may become a 'peacemaker' between India & Pakistan. Once again from, Pakistan, the US will export 'radical islam' to other parts of the world, without harming India. US will use India & Pakistan against Russia & China.

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