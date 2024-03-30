Al Jazeera: Атаки террористов в Пакистане направлены против интересов Китая
Частота атак на объекты, связанные с китайскими инвестициями в Пакистане, в последнее время возросла, что вынуждает китайские компании сворачивать некоторые проекты, сообщает арабский телеканал Al Jazeera.
Телеканал напоминает, что в период с 10 по 26 марта теракты произошли в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, в результате чего погибли 18 человек, в том числе 5 китайских инженеров и 12 пакистанских солдат.
Создается впечатление, что последние атаки в Пакистане были направлены против китайских интересов в этой стране. Так, в провинции Белуджистан был атакован порт Гвадар, созданный с помощью Китая.
А последние атаки побудили две китайские компании приостановить работу над двумя проектами по строительству двух плотин гидроэлектростанций в провинции Хайбер-Пахтунхва, на северо-западе страны. На этих проектах задействовано около 1250 китайских граждан.
Китайские компании требуют у пакистанских властей принятия усиленных мер безопасности. После недавнего взрыва в Хайбер-Пахтунхве министр информации Пакистана Аталулла Тарар заявил, что власти пересмотрят все меры безопасности, чтобы выявить и устранить бреши.
Китай имеет тесные экономические связи с Пакистаном, а стоимость его инвестиций в эту страну составляет около 62 миллиардов долларов. Эти средства расходуются в рамках создания так называемого экономического коридора, простирающегося от юго-запада Китая до пакистанского порта Гвадар.
В силовых структурах Пакистана опасаются, что все эти атаки являются частью более широкого плана, направленного на нанесение ущерба экономике страны и отношениям между Исламабадом и Пекином, отмечает Al Jazeera.
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