«Уменьшит число семейных разводов»: армия США оценивает возможность дислокации бронетанковой бригады в Польше

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«Уменьшит число семейных разводов»: армия США оценивает возможность дислокации бронетанковой бригады в Польше

Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) рекомендовал американскому командованию пересмотреть порядок размещения своих сил в Европе и уменьшить зависимость от краткосрочных ротаций подразделений.

Авторы доклада предложили армии США отказаться от модели развертывания бронетанковой бригады на ротационной основе и перейти к структуре сил на базе долгосрочной готовности. В отчете говорится, что военное ведомство должно постоянно держать в Польше боевую группу бронетанковой бригады (ABCT)



Предложение основано на твердом желании прекратить массовое использование ротационных войск, чтобы уменьшить негативное воздействие на солдат и их семьи, защищая личный состав от ненужного стресса, который вызывает низкий моральный дух, проблемы с дисциплиной и увеличение числа разводов

- отмечается в издании RID.

Кроме уменьшения числа разводов, постоянная дислокация войск приведет к снижению финансовых издержек.

В армии заявили, что оценивают возможность постоянной дислокации бронетанковой бригады в Польше. Возможным кандидатом на постоянное пребывание в Европе может быть боевая группа 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии, также известной как Iron Brigade, которая хорошо знакома с местным ТВД.

В настоящее время в Польше находятся передовой штаб 5-го корпуса, три временно развернутые бригадные боевые группы (одна легкой пехоты, две бронетанковые), штаб дивизии, бригада боевой авиации, ударные средства и подразделения обеспечения.

В отчете CSIS, касающемся Европы, также предлагается ВВС США разместить дополнительную эскадрилью истребителей F-16 в Германии, увеличить возможности противолодочной обороны и силы ПВО, а также расширить арсеналы расходной матчасти, включая боеприпасы.

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    8 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 20:08
      В общем, предлагается обосноваться возле украинской границы (поближе к нам) на постоянной основе, оправдывая всё это какой то хренью, как бы заботой о сохранении семьи военнослужащих... Ну прям врут и не подпрыгивают... Берите пример со скаклов, те хотя бы врали и прыгали с криками - "кто не скачет, то москаль!!!"... А нам то зачем прыгать...??? Мы никогда не врём...lol
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 20:20
      Польки и украинки приуныли от такого решения.
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +3
        Сегодня, 20:30
        Ну и зря: с увеличением количества однополых браков в Европе, им бы сейчас наоборот, только радоваться да веселить друг друга! laughing
      2. Наган Ранг пользователя
        Наган
        +5
        Сегодня, 20:30
        Цитата: tralflot1832
        Польки и украинки приуныли от такого решения.

        А мож наоборот, оно приведет к появлению в Польше собственной популяции негров Африканских Американцев wassat . Тем паче что аборты там запрещены.
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +3
      Сегодня, 20:21
      США готовятся отправить своих приспешников в пекло войны. Надо их убеждать, что они рядом, вселять уверенность, чтобы в последней момент свалить. Старая философия внешней политики США с подставами и "кидаловом" всегда была основой их мироощущения. Поляки и глазом моргнуть не успеют, как американцы исчезнут, а они останутся один наодин с разьярённой Россией. Ну, это их выбор - выбор.
    4. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:37
      Мне интересно, как ротация войск увеличивает число разводов? Ведь, если военнослужащие официально поженились, то при ротации их должны в одну часть направлять, разве не так.
      1. militari97
        militari97
        0
        Сегодня, 20:41
        Ротация наверное, предполагает пребывание без семьи...
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:51
      То есть-размещать так уж-пожизненно? laughing

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