«Уменьшит число семейных разводов»: армия США оценивает возможность дислокации бронетанковой бригады в Польше
Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) рекомендовал американскому командованию пересмотреть порядок размещения своих сил в Европе и уменьшить зависимость от краткосрочных ротаций подразделений.
Авторы доклада предложили армии США отказаться от модели развертывания бронетанковой бригады на ротационной основе и перейти к структуре сил на базе долгосрочной готовности. В отчете говорится, что военное ведомство должно постоянно держать в Польше боевую группу бронетанковой бригады (ABCT)
- отмечается в издании RID.
Кроме уменьшения числа разводов, постоянная дислокация войск приведет к снижению финансовых издержек.
В армии заявили, что оценивают возможность постоянной дислокации бронетанковой бригады в Польше. Возможным кандидатом на постоянное пребывание в Европе может быть боевая группа 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии, также известной как Iron Brigade, которая хорошо знакома с местным ТВД.
В настоящее время в Польше находятся передовой штаб 5-го корпуса, три временно развернутые бригадные боевые группы (одна легкой пехоты, две бронетанковые), штаб дивизии, бригада боевой авиации, ударные средства и подразделения обеспечения.
В отчете CSIS, касающемся Европы, также предлагается ВВС США разместить дополнительную эскадрилью истребителей F-16 в Германии, увеличить возможности противолодочной обороны и силы ПВО, а также расширить арсеналы расходной матчасти, включая боеприпасы.
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