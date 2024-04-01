Spike NLOS – длинная рука вертолётов Apache
В 2024 году армия США завершила интеграцию противотанковых управляемых ракет Spike NLOS на вертолёты AH-64E Apache Guardian. Вертолёты приобрели возможность поражать цели на дальностях до 32 км. Подобные ракеты уже интегрированы на другие версии вертолётов Apache, а также на Black Hawks.
Армия США уже несколько лет ведёт работы по адаптации израильских противотанковых управляемых ракет Spike NLOS на вертолётах AH-64E Apache Guardian. Необходимость внедрения такого типа систем была замечена ещё в конце прошлого десятилетия. Как напоминает издание Defense News, американцы решили, что вертолётам необходимо вооружение с большей дальностью, чем у ракет Hellfire и нового американского проекта JAGM, используемых в том числе для борьбы с системами ПВО противника. Одной из причин внедрения Spike NLOS на вертолётах Apache Guardian является создание возможностей борьбы с системами ПВО противника, которые в противном случае могли бы представлять угрозу для вертолётов. Если штатные ПТРК, используемые «Апачем», могут, по имеющейся информации, поражать цели на расстоянии примерно до 8-10 км (в новой версии JAGM-MR оно может быть увеличено до нескольких километров), то Spike NLOS может поражать цели на расстоянии до 32 км.
Решение вооружить ракетами Spike NLOS вертолёты Apache американцы приняли в 2020 году после тестовых отстрелов. Эти ракеты приобретаются параллельно с реализацией программы Long Range Precision Munition (LRPM), направленной на подготовку нового поколения дальнобойного оружия для вертолётов (в том числе разведывательно-боевых машин Future Attack Reconnaissance Aircraft).
Целевая система LRPM призвана — согласно официальным документам Пентагона (проект бюджета на 2024 финансовый год) — сыграть ключевую роль на многодоменном поле боя и обеспечить возможность действовать, несмотря на наличие сильных средств ПВО и РЭБ. В этой программе Spike NLOS является одним из участников, поскольку проект пока находится на конкурсной стадии.
Однако реализуемая в настоящее время закупка Spike NLOS для вертолётов Apache получила наименование LRPM DR (Directed Requirement), поскольку она касается прямой закупки системы вооружения с параметрами, соответствующими предположениям программы LRPM. Система Spike NLOS позволит американцам получить соответствующие возможности гораздо раньше, чем будет достигнут целевой показатель LRPM, поскольку она может быть внедрена в стандартную службу только около 2030 года или позже. И это — считалось слишком большим сроком.
С 2020 года проводятся различные виды испытаний, связанные с применением ракет Spike NLOS на вертолётах Apache. Например, в 2021 году армия США объявила, что провела тестовые испытания, предполагающие стрельбу по морской цели на расстоянии до 32 км. Сравнительно недавно, в декабре 2023 года, компания Lockheed Martin сообщила, что в течение пяти дней в рамках тестовой программы испытаний были успешно запущены восемь ракет Spike NLOS. Релиз AirWorthiness (AWR) — «Это важный шаг на пути к официальному разрешению оперативного применения ПТУР Spike на американских вертолётах».
Ожидается, что процесс интеграции первых 18 вертолётов AH-64E v.6 завершится к сентябрю 2024 года, а до этого будет проведена подготовка военнослужащих армии США. Благодаря этому американский «Апач» в последней версии обретёт «длинную руку».
Сочетание возможностей вертолёта Apache Guardian и ракеты Spike NLOS даст американским ВВС совершенно новые возможности. Машины Apache Guardian оснащены каналом передачи данных Link 16, который позволяет передавать информацию о целях в различные источники и из них. У них также есть новая версия радара Longbow с увеличенной до 16 км дальностью действия и усовершенствованные оптико-электронные средства обнаружения целей.
Какие возможности предлагают ракеты Spike NLOS? В базовом варианте это радиоуправляемые противотанковые управляемые ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 32 км. Они имеют двухдиапазонное оптико-электронное тепловое (инфракрасный диапазон) и телевизионное (видимый спектр) наведение. Они могут бороться с неподвижными и движущимися целями, также возможна двусторонняя навигация между ракетой и целью, система наведения не зависит от сигнала GPS. Spike NLOS уже успешно применялись в бою.
Однако недавно в ракеты Spike NLOS были внесены модификации, результатом которых стала разработка Spike NLOS 6-го поколения. Эти ракеты позволяют увеличить дальность действия примерно до 50 км при запуске с воздушной платформы (вертолёта). Кроме того, возможна стрельба по цели с заданными координатами («огонь по сетке») и последующий поиск цели с заданными параметрами по ГСН. Новая ГСН также позволяет различать цели по ранее установленным закономерностям. Кроме того, один оператор может навести залп из четырёх ракет. Дальность действия новых ракет во много раз превышает дальность действия других видов вооружения Apache Guardian.
Всё это означает, что ракеты Spike NLOS могут стать весьма существенным усилением вооружения вертолётов Apache Guardian. В зависимости от ситуации они могут бороться с различными целями: от систем ПВО, на которых делают упор американцы, бронетанковая техника (тоже в режиме «верхней атаки», то есть атаки по верхней полусфере цели), до укреплённых командных пунктов.
Не только «Апач Гардиан»
ПТРК Spike NLOS могут применяться на ударных и многоцелевых вертолётах, а также на многих других платформах. Прежде чем их использовали на американских Apache Guardians, они были интегрированы и использовались в бою на старых вертолётах Apache, используемых в Израиле. Греция также решила использовать их на старых «Апачах» в 2021 году, считая их ценным дополнением к боевой системе, особенно в прибрежных условиях.
И Израиль, и в будущем Греция также будут использовать Spike NLOS на наземных пусковых установках и на надводных кораблях. Ещё одним пользователем Spike NLOS является Республика Корея, имеющая четырёхконтейнерные наземные пусковые установки на автомобилях Plasan SandCat 4x4. Ракетами Spike NLOS также вооружены южнокорейские вертолёты AW159 Wildcat. Spike NLOS также используется в вертолётах Black Hawk, Колумбийских ВВС, под обозначением AH-60L Arpia IV.
В 2021 году стрельбы Spike NLOS из интегрированной пусковой установки на многоцелевой машине JLTV были проведены в Эстонии, а год спустя первые пусковые установки этих ракет получил американский спецназ. Таким образом, Spike NLOS может использоваться на различных платформах и в различных конфигурациях, позволяя поражать цели, в том числе бронированные, на значительных дистанциях.
Передача технологии
Ракеты Spike NLOS также предлагаются израильской компанией Rafael Польше наряду с передачей технологии производства. Их производство, как и в случае с Spike-LR, могло бы осуществляться на заводе Mesko в Скаржиско-Каменне, что повышает надёжность поставок и обеспечивает инвестиции в польскую экономику. Более того, в случае заказа на Spike NLOS польская компания будет в большей степени включена в цепочку поставок ракет семейства Spike, что приведёт к дополнительным доходам от экспорта.
Одной из платформ, которая в случае с Польшей могла бы нести ракеты Spike, являются, конечно же, планируемые к приобретению вертолёты Apache Guardian. В этом случае конфигурация польских вертолётов во многом будет соответствовать той, что введена в армию США, что облегчает процесс интеграции.
Также возможна интеграция Spike NLOS на вертолёты Black Hawk в версии поддержки поля боя или на корабли. Эти ракеты также предлагаются в наземной версии для использования в программе истребителей танков «Оттокар-Брзоза». В таком случае пусковая установка будет интегрирована с польским носителем 4x4, как это было ранее с машинами JLTV и SandCat, а система наведения будет интегрирована с польской системой управления огнём Topaz, входящей в состав Ottokar — программы «Брзоза».
Система Spike NLOS постоянно развивается и в скором времени станет важным элементом авиационного вооружения армии США. Она должна усилить возможности по противотанковой обороне и, шире, в системе поражения целей, невидимых для оператора (в соответствии с предположением «Непрямая видимость»), о чём свидетельствует внедрение этих ракет в последующие годы как на воздушных, наземных, так и на морских платформах.
Представители Rafael Advanced Defense Systems представили предложение противотанковых управляемых ракет Spike для Польши. Это оружие предлагается как для вертолётов многих типов (в том числе AH-64E Apache), так и для наземной техники.
Первая часть презентации касалась боевых вертолётов и боевого обеспечения, в первую очередь AH-64 Apache. Rafael предлагает польским ВВС два типа боевых средств: более легкая версия Spike ER2 (Extended Range) с дальностью полёта 16 км и «тяжелая» версия Spike NLOS (Non Line of Sight), которая может поражать цели на дальности до 50 км. Обе версии могут быть интегрированы не только с приобретёнными Польшей AH-64E, но и с вертолётами боевой поддержки других типов. Это касается как AW149 и S-70i Black Hawk, так и более старых моделей, таких как W-3 Sokół, а также новых платформ, рассматриваемых к приобретению.
Производитель заявляет о возможности производства этого оружия в Польше вместе с трансфером технологий. Ярким примером таких действий является успешное сотрудничество с польской оборонной промышленностью, в первую очередь Mesko SA, по ПТРК Spike LR. Около половины работ по последнему выполняется в Польше, а в оптимальном варианте эта доля может составить 60 %. Это также относится к упомянутым вариантам ER2 и NLOS.
Представители Rafael подчёркивают преимущества такой модели сотрудничества с иностранными клиентами. Она основана на передаче лицензий и производственных мощностей многим экспортным заказчикам. В этом контексте преимуществом компании является то, что она остаётся государственной собственностью. Таким образом, он продолжает тесно координировать свои действия с правительством Израиля, что может способствовать переговорам о получении лицензий и передаче технологий.
Spike на воздушных платформах
Spike ER2 уже имеет вдвое большую дальность, чем стандартное оружие на Западе — противотанковые управляемые ракеты AGM-114 Hellfire, а также недавно принятая на вооружение AGM-179A JAGM. Характеристики Spike ER2 позволяют её ракете поражать цели за пределами дальности действия переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), таких как польский Piorun, и даже некоторых систем очень малой дальности (ВШОРАД), также используемых для борьбы с вертолётами, таких как как советская «Оса».
Spike NLOS, имеющий дальность действия 50 км, представляет собой оружие, дающее боевым вертолётам совершенно новые возможности. О его существовании стало известно в 2006 году, а через несколько месяцев его разрешили на экспорт. Израильский ПТРК позволяет вести огонь практически без риска для носителя и поражать цели в глубоком тылу сил противника, и сил, собранных на линии соприкосновения войск. Имеется возможность залповой стрельбы, нанесения массированного скоординированного удара — один носитель (например, упомянутый выше AH-64) может дать залп из четырёх ракет.
Spike ER2 и Spike NLOS имеют систему наведения, которая работает как видеокамера, одновременно записывая изображение в видимом диапазоне (благодаря CCD-матрице) и в инфракрасном (посредством IIR-датчика). Благодаря этому нет необходимости подсвечивать цель лазерным пятном (как у ракеты Hellfire в варианте AGM-114R) или самостоятельно сопровождать её вертолётом-носителем. По этой причине Spike NLOS стреляет «по координатам». По пути к месту назначения ракета движется на автопилоте, используя инерциальную навигационную систему. В это время он может играть роль, аналогичную разведывательному беспилотному летательному аппарату с тепловизионной камерой, постоянно предоставляя оператору изображения объектов, которые он обнаруживает на своём пути. Конечно, запись пули можно сохранить для последующего анализа.
После запуска ракету можно предоставить самой себе. Используя встроенные алгоритмы машинного обучения и изображения, загруженные во внутреннюю память, Spike NLOS способен самостоятельно выбирать и уничтожать цель. Это повышает безопасность экипажа, делая задачу независимой от управления ракетой до самого конца. В этом отношении Spike напоминает планирующую бомбу SPICE того же производителя. Представители Rafael спешат объяснить, что все создаваемые ими системы вооружения обеспечивают возможность вмешательства оператора в любой момент полёта ракеты (в том числе активацию самоликвидатора или выключение боевой части). Этот атрибут чрезвычайно важен не только из-за потенциальных военных преимуществ (поскольку ракету можно наводить с хирургической точностью), но и из этических соображений. Траектория полёта к цели зависит от дальности (чем длиннее полёт, тем больше высота полёта на траектории) и выбранного профиля полёта. На заключительном этапе атаки оператор может скорректировать точную точку прицеливания. Стрельба ракетами Spike NLOS не ограничена погодными условиями или нижней границей облаков. Экипаж вертолёта может делегировать управление ракетой наземному оператору. В отличие от ПТУР Spike LR, наведение которого осуществляется по оптоволоконному кабелю, связь между вариантом NLOS и носителем осуществляется по радиоканалу передачи данных. Интересно, что большие габариты Spike NLOS не означают, что боевой вертолёт может нести небольшое количество этих ракет массой более 70 кг. Стартовый вес ракеты зависит от типа используемой боевой части: кумулятивной, бетонобойной или фугасной, причём последняя является самой тяжелой. Стандартная конфигурация AH-64 — восемь таких ракет на двух пилонах вооружения, что столько же, сколько ПТУР «Хеллфайр», обычно имеющихся на «Апачах». Американский ударный вертолёт сможет нести максимум 12 ПТУР Spike NLOS.
Ракету в этом варианте также приобретают США, чтобы «удлинить вооружение» «Апача» и расширить спектр его возможностей на поле боя. Таким образом, он был сертифицирован и надлежащим образом испытан армией США. Здесь стоит добавить, что базовый вариант новой ракеты AGM-179 JAGM, которая должна прийти на смену AGM-114 Hellfire, имеет дальность 8 километров, а новый вариант JAGM-MR, прошедший лётные испытания год-полтора назад достигает цели на расстоянии до 16 км. Работы по увеличению дальности действия «обычной» ракеты Hellfire продолжаются.
Помимо AH-64 в вариантах A, D и E, Spike NLOS интегрирован в системы вооружения других типов вертолётов. К ним относятся: Airbus Tiger и H145M (с пакетом HForce), Leonardo AW129 Mangusta и AW159 Wildcat, Sikorsky UH-60 Black Hawk и другие. Представители Rafael также сообщили, что существует две модели интеграции Spike NLOS с AH-64E. Базовый вариант предполагает доработку вертолёта и авионики без участия производителя, а в сотрудничестве и с согласия Минобороны США. Затем в кабину добавляется дополнительный контроллер ПТУР, а изображение с головки наведения выводится на существующие многофункциональные дисплеи. Второй вариант, более дорогой и трудоёмкий, предполагает интеграцию «с нуля» на заводе Boeing в Месе, штат Аризона. Здесь кабина идентична более ранним вариантам AH-64E, а управление Spike осуществляется теми же приборами, что и другими управляемыми ракетами.
Кстати, по семейству ПТУР Spike была приведена интересная статистика. На данный момент Rafael получил заказы на 50 000 штук ракет в вариантах SR, MR, LR, ER, NLOS и AeroSpike, а в учебных и боевых условиях уже израсходовано более 10 тысяч ПТУР. В мире уже действует 10 производственных линий Spike, в том числе одна в Польше, в Меско, Скаржиско. Ракеты используются 42 странами мира, большинство из которых находятся в Европе. Компания инвестирует 10 % своего общего годового оборота в исследования и разработки. С октября 2023 года около 20 % личного состава ЦАХАЛ получили повестки по призыву в связи с продолжающейся операцией «Железные мечи» в секторе Газа. Некоторые из них уже вернулись на работу в компанию. Около 40 % сотрудников — женщины, и эта доля постоянно растёт.
Spike на земле
Помимо боевых средств для авиации сухопутных войск, Rafael также предлагает ракеты Spike для наземных пусковых установок. Представители израильской компании открыто представляют этот вариант ПТУР Spike как альтернативу ракете Brimstone производства MBDA, указанной в программе «Оттокар-Брзоза». С момента объявления о сотрудничестве PGZ с европейским ракетным гигантом в области противотанкового ракетного вооружения, информации о запуске производства Brimstone в Польше не поступало.
Это предложение интересно для поляков тем, что в Польше уже производятся ракеты Spike LR, включая такие важные компоненты, как ракетный двигатель нового поколения. Кстати, завод «Скаржиско» — единственное место за пределами Израиля, где производится ракетный двигатель (в том числе и для нужд других экспортных потребителей). Адаптация существующей производственной линии и адаптация цепочки поставок для производства нового варианта ПТУР Spike представляется менее рискованной затеей, чем браться за производство, интеграцию и внедрение совершенно нового типа боевого агента. Spike NLOS, запускаемый с суши, имеет дальность действия 32 км. Кроме того, он обладает всеми возможностями, упомянутыми в контексте ударных вертолётов и боевой поддержки.
Изначально конструкция израильского истребителя танков предполагала установку ПУ Spike NLOS на американский автомобиль JLTV, модульная архитектура позволяет разместить контейнер на любом носителе, имеющем соответствующие габариты и грузоподъёмность. Пусковые установки укладываются на поддоны и в зависимости от варианта крепятся к носителю четырьмя или шестью винтами. На шасси «Варан» предполагалось разместить одну пусковую установку на 4 ракеты и запасной магазин с 8-ю дополнительными ПТУР. Экипаж из двух человек может загрузить пусковую установку всего за несколько минут. Не менее важно и то, что ПТ-САУ может вести огонь как Spike NLOS (со всеми типами боевых частей), так и вариантом ER2 без доработок пусковой установки.
Rafael представлены примеры использования Spike NLOS в дивизионном огневом модуле с 12 мобильными ПУ. Дальность действия ПТУР является серьёзным преимуществом при планировании атаки и обороны, особенно если операторы Spike NLOS используют преимущества сетецентричности и современные средства разведки. Концепция компании «Рафаэль» концептуально напоминает предложения программы «Оттокар-Брзоза». Более того, представители израильской компании заявляют о полной готовности интегрировать Spike NLOS с ЗЗКО Topaz и другими ключевыми элементами артиллерийской «системы систем» ВС Польши.
Нет данных, на какой стадии находятся переговоры о поставках и запуске производства ракет Brimstone в Польше, поэтому похоже, что Spike ER2 и NLOS остаются в игре. Выбор между двумя ультрасовременными моделями ПТУР, безусловно, для ВС Польши непрост.
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