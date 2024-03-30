WSJ: Россия удвоила закупки сырья для взрывчатых веществ, в том числе у западных компаний

То что беспрецедентные антироссийские санкции Запада не дают ожидаемого результата признают уже все здравомыслящие политики и эксперты. Сейчас Вашингтон и его союзники озабочены тем, чтобы хоть как-то взять под контроль экспортно-импортные операции с РФ различных неподконтрольных Вашингтону стран путем введения так называемых вторичных санкций против компаний и даже физических лиц. Вся эта масштабная кампания затеяна и проводится под предлогом ослабления российской экономики, что по первичной задумке должно нанести серьезный вред оборонной отрасли России.Однако все выходит с точность до наоборот, чем хотят западные русофобы. В частности, несмотря на санкции, РФ в прошлом году удвоила импорт сырья для взрывчатых веществ, в том числе благодаря компаниям, базирующимся в странах Запада, о чем пишет американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ). Закупки Россией за рубежом нитроцеллюлозы, используемой для производства взрывчатых веществ, в 2023 году почти вдвое превысили уровень 2021 года. По данным издания, в число основных поставщиков нитроцеллюлозы в Россию входят компании из Китая, США, Германии, Турции и даже Тайваня.Рост импорта нитроцеллюлозы в РФ наблюдался и в 2022 году, тогда он составил 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Хотя нитрат целлюлозы используется в производстве чернил и лакокрасочных материалов, американские и украинские аналитики полагают, что растущий импорт предназначен именно для вооружений. В подтверждение этому приводится то, что российская промышленность фактически перешла на военные рельсы, в том числе кратно нарастив производство боеприпасов.Небольшая турецкая компания Noy Iç Ve Dişticaret обеспечивает почти половину российского импорта нитроцеллюлозы, хотя до 2022 года Турция обеспечивала менее одного процента поставок этого сырья в РФ. Очевидно, что эта компания, как и другая ранее малоизвестная как поставщик нитроцеллюлозы фирма Noy, выполняют посреднические функции. Издание сообщает, что немецкая химическая компания Hagedorn-NC за последние два года произвела более 500 тонн сырья, отгруженного Noy в Россию. Через эту же посредническую фирму находящиеся в ФРГ дочерние предприятия уже американской корпорации International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы в РФ.Кроме того, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня на сумму почти 700 тысяч долларов. Согласно информации на сайте компании, этот импортер является постоянным партнером российского Казанского государственного казенного порохового завода, который производит широкий спектр боеприпасов.Помимо того, что Россия эффективно обходит ограничения на поставки сырья для производства взрывчатых веществ, рост экспорта нитроцеллюлозы в РФ из стран Запада увеличивает ее дефицит и стоимость на фоне роста заказов в странах НАТО на производство боеприпасов, в том числе для Украины, отмечает WSJ.В бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявили, что работают над ограничением доступа России к товарам, которые могут поддерживать военные усилия РФ, в том числе к нитроцеллюлозе. В декабре американское ведомство добавило это сырье в свой список приоритетных контролируемых товаров.