WSJ: Россия удвоила закупки сырья для взрывчатых веществ, в том числе у западных компаний

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WSJ: Россия удвоила закупки сырья для взрывчатых веществ, в том числе у западных компаний

То что беспрецедентные антироссийские санкции Запада не дают ожидаемого результата признают уже все здравомыслящие политики и эксперты. Сейчас Вашингтон и его союзники озабочены тем, чтобы хоть как-то взять под контроль экспортно-импортные операции с РФ различных неподконтрольных Вашингтону стран путем введения так называемых вторичных санкций против компаний и даже физических лиц. Вся эта масштабная кампания затеяна и проводится под предлогом ослабления российской экономики, что по первичной задумке должно нанести серьезный вред оборонной отрасли России.

Однако все выходит с точность до наоборот, чем хотят западные русофобы. В частности, несмотря на санкции, РФ в прошлом году удвоила импорт сырья для взрывчатых веществ, в том числе благодаря компаниям, базирующимся в странах Запада, о чем пишет американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ). Закупки Россией за рубежом нитроцеллюлозы, используемой для производства взрывчатых веществ, в 2023 году почти вдвое превысили уровень 2021 года. По данным издания, в число основных поставщиков нитроцеллюлозы в Россию входят компании из Китая, США, Германии, Турции и даже Тайваня.



Рост импорта нитроцеллюлозы в РФ наблюдался и в 2022 году, тогда он составил 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Хотя нитрат целлюлозы используется в производстве чернил и лакокрасочных материалов, американские и украинские аналитики полагают, что растущий импорт предназначен именно для вооружений. В подтверждение этому приводится то, что российская промышленность фактически перешла на военные рельсы, в том числе кратно нарастив производство боеприпасов.

Небольшая турецкая компания Noy Iç Ve Dişticaret обеспечивает почти половину российского импорта нитроцеллюлозы, хотя до 2022 года Турция обеспечивала менее одного процента поставок этого сырья в РФ. Очевидно, что эта компания, как и другая ранее малоизвестная как поставщик нитроцеллюлозы фирма Noy, выполняют посреднические функции. Издание сообщает, что немецкая химическая компания Hagedorn-NC за последние два года произвела более 500 тонн сырья, отгруженного Noy в Россию. Через эту же посредническую фирму находящиеся в ФРГ дочерние предприятия уже американской корпорации International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы в РФ.

Кроме того, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня на сумму почти 700 тысяч долларов. Согласно информации на сайте компании, этот импортер является постоянным партнером российского Казанского государственного казенного порохового завода, который производит широкий спектр боеприпасов.

Помимо того, что Россия эффективно обходит ограничения на поставки сырья для производства взрывчатых веществ, рост экспорта нитроцеллюлозы в РФ из стран Запада увеличивает ее дефицит и стоимость на фоне роста заказов в странах НАТО на производство боеприпасов, в том числе для Украины, отмечает WSJ.

В бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявили, что работают над ограничением доступа России к товарам, которые могут поддерживать военные усилия РФ, в том числе к нитроцеллюлозе. В декабре американское ведомство добавило это сырье в свой список приоритетных контролируемых товаров.
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    25 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 15:12
      Закупки Россией за рубежом нитроцеллюлозы, используемой для производства взрывчатых веществ, в 2023 году почти вдвое превысили уровень 2021 года.

      Хроники изоляции, продолжение...
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +9
        Сегодня, 15:42
        Но нитроцелюлозу покупать ...
        Для её приозводства ничего, кроме азотной кислоты и древесины не надо.
        И азотной кислоты в России производится много, ведь на её основе нитратные удобрения и амиак производят.
        Охренительный расход боеприпасов на СВО, если даже нитроцелюлозу закупать приходится.
        1. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          +3
          Сегодня, 16:03
          Для её приозводства ничего, кроме азотной кислоты и древесины не надо.

          Ошибаетесь, для этого ещё рабочие руки нужны, а в стране блогеров и эффехтивных менеджеров это дикий дефицит.
        2. Disant Ранг пользователя
          Disant
          0
          Сегодня, 16:53
          Но нитроцелюлозу покупать ...
          Для её приозводства ничего, кроме азотной кислоты и древесины не надо.

          для её производства нужен хлопок, который в России не растёт.
          из древесины будет не то пальто.
          может недавний урожай хлопка весь расписан и надо заказать и подождать?
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +7
      Сегодня, 15:14
      Помимо того, что Россия эффективно обходит ограничения на поставки сырья для производства взрывчатых веществ
      И стала больше оснащать свои снаряды более мощным ВВ гексал, используя еще советские технологии по их производству...
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +12
      Сегодня, 15:16
      Не все так хорошо в другой области поставок из Китая,они отказываются поставлять России оплачннную электронику,электрику и микроэлектронику из за санкций введенных против китайских компаний. Более того,китайцы из за боязни санкций отказываются работать с нашими компаниями и принимать к оплате даже свою валюту-юани,с нашей стороны!Это к вопросу о том какие китайцы "друзья и партнёры "для России!Своя рубашка всегда ближе к телу.!
      1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Бережливый
        Не все так хорошо в другой области поставок из Китая,они отказываются поставлять России оплачннную электронику,электрику и микроэлектронику из за санкций введенных против китайских компаний. Более того,китайцы из за боязни санкций отказываются работать с нашими компаниями и принимать к оплате даже свою валюту-юани,с нашей стороны!Это к вопросу о том какие китайцы "друзья и партнёры "для России!Своя рубашка всегда ближе к телу.!

        Об этом уже не раз был разговор. То, что два банка отказываются от финансового сотрудничества с РФ, а две промышленных компании отказываются поставлять продукцию в РФ - совершенно не означает, что у России в сотрудничестве с Китаем дела плохи. На китайском рынке тысячи банков и десятки тысяч компаний. Саботажа нескольких игроков, пусть даже крупных, российско-китайские торговые отношения даже не почувствуют.
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 16:13
          Хорошо, если так. Тогда можно проигнорировать вот это:
          В ОАЭ несколько счетов заблокировали банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB), а также частный банк А Mashreq. В Турции – Ziraat и Vakifbank. Китайские ICBC и Bank of China по-прежнему обрабатывают платежи, но на это уходят недели и даже месяцы.

          https://topcor.ru/45814-platezhi-za-rossijskuju-neft-zaderzhivajutsja-iz-bankov-kitaja-turcii-i-oaje.html
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 16:23
          Пётр Колдунов-сейчас против нас приняли 13 пакет санкций,в они пакете и китайцы упоминаются. Так вот,таких компаний из поднебесной становится все больше,они тупо боятся этих санкций,разрыаая или аннулируя с нами договора на поставки той или иной продукции в Россию!Речь идёт о крупных китайских компаниях и число их уже огромное!
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Бережливый
        Это к вопросу о том какие китайцы "друзья и партнёры "для России!Своя рубашка всегда ближе к телу.!

        А к этому вопросу ещё и стоит рассмотреть каждого из 110 членов списка Forbes - какие они друзья и партнёры для России, и тогда может статься, что китайские товарищи ничем не хуже...Только они - китайцы, а эти - имеют гражданскую принадлежность к нашей стране.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 15:17
      «Россия удвоила закупки сырья для взрывчатых веществ, в том числе у западных компаний» —

      — " Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим" ...
      (В.И.Ленин)
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 15:36
        Капиталист капиталисту может продать все что угодно.Лишь бы продавцу был барыш... yesТезис Ленина относится совсем к другой стране и обществу
    5. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +4
      Сегодня, 15:17
      в том числе у западных компаний
      Вроде ж говорили об импортозамещении... Или это другое?
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 15:35
        Это не просто другое. В статье говорится о том, что никакие санкции не заставят нынешнх правителей заниматься экономикой и производством в России.
    6. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 15:18
      В бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявили, что работают над ограничением доступа России к товарам,

      Россия поймала англосаксов и весь западных на их принципе: жизни людей ничто, а прибыль всё!
    7. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +6
      Сегодня, 15:21
      Не очень понял, что хотел сказать автор статьи - то, что Россия стала закупать больше нитроцеллюлозы? Ну так война же. Если это удивление, что закупки идут на Западе - так капитализм же. При капитализме санкции работать не могут, ибо деньги всегда превыше идеологии и запретов.
      Пример. Продажа наркотиков запрещена? Да. Преследуется? Да. Но она продолжается? Да, потому что выгодно.
      1. бегущий человек Ранг пользователя
        бегущий человек
        0
        Сегодня, 17:04
        Не ясно просто - Россия закупает на западе потому что своих мощностей в связи с войной не хватает или в России вообще нет своего производства. Если первый вариант - то это понятно, а если второй - то это уже интересно...
    8. bars042 Ранг пользователя
      bars042
      +1
      Сегодня, 15:27
      дочерние предприятия ... американской корпорации

      Ай янкесы молодцы! Прут свой бизнес как в старые времена, времена WoW II. Что гитлеру толкали свой товар, что союзничкам. Лиш бы нолики, апосля единички, нарастали на счетах. hi
    9. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 15:31
      Зачем раскрывают подобную информацию?
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:31
      Я бы не доверял WSJ,спалившийся Гершкович их журналист.
    11. belost79 Ранг пользователя
      belost79
      +1
      Сегодня, 15:39
      Голосом Шварценеггера в фильме "Красная жара":
      - Капитализм!
    12. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:51
      Нет у них методов на Костю Сапрыкина от слова совсем, тому как по примеру других подсанкционных стран, находящихся под ними, появляются сотни-тысячи фирм -прокладок, на законных основаниях заключающих контракты, стимулируя развитие ВПК и двигая прогресс в нужном направлении.
      Современные политики и выжившие из ума типа деда Бидона- двоечники: не изучавшие и не конспектировавшие , как мы, труды К.Маркса, ВИЛа, знаменитых политэкономов мира!
      В итоге они рулят странами, как А Бэрбок МИД Германии с её 360 градусной разворотной политикой, экс-премьера саксо-наглии Лиз Трасс напару с Борисом, попадающие в вечеринки пира во время чумы ( COVID-19 ).
      Рыльце в пушку и у основного недо хе-хемона - самоходного деда с семейным бизнесом сынка Хантера в стране самой главной мировой дерьмократии!
      И, наконец , большинством основных и жёлтых и вся сми владеют глобалисты
      теневого гос му дарства- Рокфеллеры, Морганы и весь клан жи до- масонской ложи америки!
    13. Слон Ранг пользователя
      Слон
      +2
      Сегодня, 15:56
      Еще напрашивается и такой вывод, что РФ не в состоянии существенно нарастить собственное производство!
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 16:51
        Нет не напрашивается. Можно одновременно и своё производство наращивать и на стороне покупать.
    14. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:25
      Ну надо же нитрат целлюлозы за бугром покупаем-а лапти еще не додумались? belay

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