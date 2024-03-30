Индийские военные в Аравийском море отбили у сомалийских пиратов иранское рыболовецкое судно

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Индийские военные в Аравийском море отбили у сомалийских пиратов иранское рыболовецкое судно

Индийские военные в Аравийском море отбили захваченное сомалийскими пиратами иранское рыболовецкое судно "Аль-Камар".

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Индии, пираты атаковали рыболовецкое судно в акватории Аравийского моря на расстоянии около 170 километров к юго-западу от острова Сокотра и в ста километрах от мыса Гвардафуй. Рыбаки успели подать сигнал о помощи, на который откликнулись два корабля индийских ВМС, которые присутствовали неподалеку в рамках операции по обеспечению безопасности.



В абордаже иранского рыболовецкого судна участвовали девять пиратов, однако после переговоров, длившихся 12 часов, они сложили оружие и сдались. Члены экипажа рыболовецкого судна не пострадали.

Из-за участившихся случаев нападений сомалийских пиратов воды Аравийского моря патрулирует сразу несколько индийских военных кораблей, что является нетипичным для мирного времени. За период с начала текущего года из рук пиратов были освобождены два иранских рыболовецких судна - "Иман" и "Аль-Наэми" и грузовой корабль "Руэн", следовавший под флагом Мальты.

В индийском океане отмечается возобновление активной деятельности сомалийских пиратов. В середине марта пиратами был захвачен сухогруз "Абдулла", следовавший под флагом Бангладеш из Мозамбика в Дубай. В настоящее время захваченное судно стоит на якоре у берегов Сомали, а 23 члена его экипажа находятся в заложниках. За освобождение судна и его экипажа пираты требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов.
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:09
    — Заявка на то,что недаром океан Индийский ...
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      0
      Сегодня, 15:35
      На снимке пираты УЛЫБАЮТСЯ.
      С поднятыми руками.
      Постановочный снимок?
      Непонятно.
  2. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +1
    Сегодня, 15:10
    Пиратов нужно расстреливать.Как это делали в конце предыдущих компаний с формулировкой"катер сам попал под военный корабль". Брать в плен оказалось малоэффективным и неудобным,с точки зрения закона,занятием.Эти "макаки" понимают разговор только с пулей во лбу
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:10
    Захват заложников или кораблей это и бизнес и политика,с элементами шантажа. Без поддержки извне пиратов давно бы уничтожили. Есть сила которая в этом бизнесе сильно заинтересована!
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Бережливый
      Есть сила которая в этом бизнесе сильно заинтересована!

      Ищите ее на берегах, Потомак, Темза, Тибр.
  4. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 15:12
    Индийские военные в Аравийском море отбили у сомалийских пиратов иранское рыболовецкое судно
    И сразу сняли индийское кино с песнями и плясками на его палубе...
  5. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 15:24
    Какая-то анархия в мире наступила. С тех пор как СССР развалился: сша посрамлены, Россия воскресла, а Китай претендует на место гегемона. Бедлам. Индийцы отбивают у сомалийцев иранскую лоханку. Вот что происходит, когда в доме хозяина нет, или когда две хозяйки в одной кухне sad
    Лучше о хорошем. У нас обьявили, что есть "белые хакеры". Теперь они могут свободно сотрудничать с органами и ничего им за это не будет
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:26
    С " Руэн" вообще детективная история.Судно было захвачено.На борту находилось 34 пирата и стояло оно в сомалийских территориальных водах,неожиданно оно снимается с якоря и выходит из территориальных вод.Подходит индийский эсминец,высаживается индийский спецназ на борт и " вяжет " 34 пирата.Кстати все пираты доставлены в Индию и ждут суда.Кстати "Рёйтерс" имеет прямой контакт с бухгалтером пиратов и он им даёт интервью по телефону.Похоже за Руэн заплачено бабло.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:10
      Цитата: tralflot1832
      Похоже за Руэн заплачено бабло.

      Сомалийские за бабло отпускают, а нигерийские в большинстве на дно пускают.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:28
    Это они додумались у иранцев выкуп требовать?-забавно-видимо еще с КСИРом не знакомы laughing

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