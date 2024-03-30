Индийские военные в Аравийском море отбили у сомалийских пиратов иранское рыболовецкое судно
Индийские военные в Аравийском море отбили захваченное сомалийскими пиратами иранское рыболовецкое судно "Аль-Камар".
Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Индии, пираты атаковали рыболовецкое судно в акватории Аравийского моря на расстоянии около 170 километров к юго-западу от острова Сокотра и в ста километрах от мыса Гвардафуй. Рыбаки успели подать сигнал о помощи, на который откликнулись два корабля индийских ВМС, которые присутствовали неподалеку в рамках операции по обеспечению безопасности.
В абордаже иранского рыболовецкого судна участвовали девять пиратов, однако после переговоров, длившихся 12 часов, они сложили оружие и сдались. Члены экипажа рыболовецкого судна не пострадали.
Из-за участившихся случаев нападений сомалийских пиратов воды Аравийского моря патрулирует сразу несколько индийских военных кораблей, что является нетипичным для мирного времени. За период с начала текущего года из рук пиратов были освобождены два иранских рыболовецких судна - "Иман" и "Аль-Наэми" и грузовой корабль "Руэн", следовавший под флагом Мальты.
В индийском океане отмечается возобновление активной деятельности сомалийских пиратов. В середине марта пиратами был захвачен сухогруз "Абдулла", следовавший под флагом Бангладеш из Мозамбика в Дубай. В настоящее время захваченное судно стоит на якоре у берегов Сомали, а 23 члена его экипажа находятся в заложниках. За освобождение судна и его экипажа пираты требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов.
- Wikipedia
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