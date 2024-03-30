«Выявляет тысячи целей за считанные секунды»: Израиль использует новый разведывательный самолет Oron в операциях против ХАМАС
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Минобороны Израиля объявило, задействовало в военной кампании против ХАМАС новый разведывательный самолет.
Oron, разработанный военным ведомством, аэрокосмической промышленностью и ВВС ЦАХАЛ, быстро достиг боевой готовности и уже провел в воздухе сотни часов, совершив около 100 боевых вылетов
- говорится в сообщении МО.
Oron создан на базе бизнес-джета Gulfstream G550. Самолет оснащен усовершенствованным радаром активного радиоэлектронного поиска EASA производства компании Elta Systems, а также электрооптическими сенсорами, датчиками разведки сигналов и улучшенными системами обработки данных.
Он отличается своей способностью выполнять широкий спектр разведывательных задач за один полет и передавать информацию в режиме реального времени для всех соответствующих служб. Самолет оснащен передовыми сенсорами, которые позволяют ему сканировать самые отдаленные районы
- отмечается в заявлении МО.
Использование топливозаправщиков значительно увеличивает время нахождения Oron в воздухе.
Мы создали машину, которая умеет выявлять тысячи целей за считанные секунды. Она обрабатывает тысячи километров территории с ювелирной точностью
- указали в ЦАХАЛ.
IAI
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