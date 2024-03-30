«Выявляет тысячи целей за считанные секунды»: Израиль использует новый разведывательный самолет Oron в операциях против ХАМАС

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«Выявляет тысячи целей за считанные секунды»: Израиль использует новый разведывательный самолет Oron в операциях против ХАМАС

Минобороны Израиля объявило, задействовало в военной кампании против ХАМАС новый разведывательный самолет.

Oron, разработанный военным ведомством, аэрокосмической промышленностью и ВВС ЦАХАЛ, быстро достиг боевой готовности и уже провел в воздухе сотни часов, совершив около 100 боевых вылетов

- говорится в сообщении МО.



Oron создан на базе бизнес-джета Gulfstream G550. Самолет оснащен усовершенствованным радаром активного радиоэлектронного поиска EASA производства компании Elta Systems, а также электрооптическими сенсорами, датчиками разведки сигналов и улучшенными системами обработки данных.

Он отличается своей способностью выполнять широкий спектр разведывательных задач за один полет и передавать информацию в режиме реального времени для всех соответствующих служб. Самолет оснащен передовыми сенсорами, которые позволяют ему сканировать самые отдаленные районы

- отмечается в заявлении МО.

Использование топливозаправщиков значительно увеличивает время нахождения Oron в воздухе.

Мы создали машину, которая умеет выявлять тысячи целей за считанные секунды. Она обрабатывает тысячи километров территории с ювелирной точностью

- указали в ЦАХАЛ.

  • IAI
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13 комментариев
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  1. Pivot Ранг пользователя
    Pivot
    +1
    Сегодня, 14:47
    Нам бы такие не помешали
    1. svarog77 Ранг пользователя
      svarog77
      -2
      Сегодня, 14:54
      Чтобы больницы бомбить и пункты раздачи гуманитарной помощи? Незачем...
      1. Pivot Ранг пользователя
        Pivot
        0
        Сегодня, 14:58
        Даже отвечать на ваш бред не хочу.
        1. svarog77 Ранг пользователя
          svarog77
          +1
          Сегодня, 15:00
          То есть ответить вам нечего на то, что не смотря на наличие данного самолета, еврейцы регулярно наносят удары по гражданским целям? Так что эффективность крайне сомнительна...
          1. Pivot Ранг пользователя
            Pivot
            -1
            Сегодня, 15:01
            Вы сами это видели? Готовы ответить за свои слова?
            1. svarog77 Ранг пользователя
              svarog77
              +1
              Сегодня, 15:03
              Даже отвечать на ваш бред не хочу.
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Pivot
      Нам бы такие не помешали

      Есть у нас такие, проблема в том, что этот то работает вне противодействия систем ПВО противника, а нашим Ту такое счастье не светит
      1. Pivot Ранг пользователя
        Pivot
        -1
        Сегодня, 15:04
        Есть, но не используем, нормально.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Pivot
          Есть, но не используем, нормально

          Почему же? Используются. активно в той же Сирии, вдоль нашим еще мирных границ. Ту-214Р и Ту-214ОН.
  2. Комментарий был удален.
  3. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 14:51
    Использование топливозаправщиков значительно увеличивает время нахождения Oron в воздухе
    Там территории крошечные, перепрыгнуть можно. Зачем им топливозаправщик?
    1. Gekki66 Ранг пользователя
      Gekki66
      0
      Сегодня, 14:59
      Для барражирования, надо полагать.
  4. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 14:55
    Вот в чём Россия, катастрофически, отстаёт так в таких самолётах. "Догнать и перегнать" будет очень сложно.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:03
    Цахал упорно отрицает свою причастность к атаке на патруль ООН из трёх человек на юге Ливана.Ранен - норвежец.Патруль утверждает граната прилетела с израильской стороны.

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