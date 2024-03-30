«Выявляет тысячи целей за считанные секунды»: Израиль использует новый разведывательный самолет Oron в операциях против ХАМАС

Oron, разработанный военным ведомством, аэрокосмической промышленностью и ВВС ЦАХАЛ, быстро достиг боевой готовности и уже провел в воздухе сотни часов, совершив около 100 боевых вылетов

Он отличается своей способностью выполнять широкий спектр разведывательных задач за один полет и передавать информацию в режиме реального времени для всех соответствующих служб. Самолет оснащен передовыми сенсорами, которые позволяют ему сканировать самые отдаленные районы

Мы создали машину, которая умеет выявлять тысячи целей за считанные секунды. Она обрабатывает тысячи километров территории с ювелирной точностью

Минобороны Израиля объявило, задействовало в военной кампании против ХАМАС новый разведывательный самолет.- говорится в сообщении МО.Oron создан на базе бизнес-джета Gulfstream G550. Самолет оснащен усовершенствованным радаром активного радиоэлектронного поиска EASA производства компании Elta Systems, а также электрооптическими сенсорами, датчиками разведки сигналов и улучшенными системами обработки данных.- отмечается в заявлении МО.Использование топливозаправщиков значительно увеличивает время нахождения Oron в воздухе.- указали в ЦАХАЛ.