Американское издание: Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран, включая арабские

Военные действия в секторе Газа затянулись уже более чем на полгода и конца им пока не предвидится. Однако время от времени с разных сторон выдвигают некоторые предложения относительно ситуации в палестинском анклаве.Как сообщает американское издание Axios, ссылаясь на источники в Израиле, Тель-Авив предлагает направить в Газу объединенный военный контингент из разных стран в том числе и арабских. Издание пишет, что это предложение было озвучено в ходе недавнего визита в США израильского министра обороны Йоава Галанта.Однако израильские власти не хотят видеть эти силы в качестве миротворцев, чтобы развести стороны конфликта. Им отводится роль охраны конвоев с гуманитарной помощью и в дальнейшем, очевидно, замена ХАМАС в качестве сил безопасности сектора.- приводит слова высокопоставленного израильского чиновника издание.Главная цель этой инициативы не дать попасть гуманитарной помощи в руки боевиков ХАМАС и снизить напряжение в отношениях с Вашингтоном из-за гуманитарной ситуации в Газе, считают авторы Axios.Отмечается, что это предложение Тель-Авив обсуждает с Египтом и двумя другими арабскими странами, одной из которых, вероятно, является Иордания.Американское издание пишет, что в арабском мире холодно отнеслись к подобной инициативе и поддерживают идею отправки миротворцев после окончания войны.

Такой шаг позволит создать в анклаве управляющий орган, который не будет принадлежать ХАМАС

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