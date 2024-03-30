Американское издание: Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран, включая арабские

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Американское издание: Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран, включая арабские

Военные действия в секторе Газа затянулись уже более чем на полгода и конца им пока не предвидится. Однако время от времени с разных сторон выдвигают некоторые предложения относительно ситуации в палестинском анклаве.

Как сообщает американское издание Axios, ссылаясь на источники в Израиле, Тель-Авив предлагает направить в Газу объединенный военный контингент из разных стран в том числе и арабских. Издание пишет, что это предложение было озвучено в ходе недавнего визита в США израильского министра обороны Йоава Галанта.



Однако израильские власти не хотят видеть эти силы в качестве миротворцев, чтобы развести стороны конфликта. Им отводится роль охраны конвоев с гуманитарной помощью и в дальнейшем, очевидно, замена ХАМАС в качестве сил безопасности сектора.

Такой шаг позволит создать в анклаве управляющий орган, который не будет принадлежать ХАМАС

- приводит слова высокопоставленного израильского чиновника издание.

Главная цель этой инициативы не дать попасть гуманитарной помощи в руки боевиков ХАМАС и снизить напряжение в отношениях с Вашингтоном из-за гуманитарной ситуации в Газе, считают авторы Axios.

Отмечается, что это предложение Тель-Авив обсуждает с Египтом и двумя другими арабскими странами, одной из которых, вероятно, является Иордания.
Американское издание пишет, что в арабском мире холодно отнеслись к подобной инициативе и поддерживают идею отправки миротворцев после окончания войны.
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8 комментариев
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  1. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 15:42
    Всё это ложь! Израилю нужно сделать вид, что он хочет мира. Вт увидите, всё будет сорвано. Ведь идея израильского господства на Ближнем Востоке сама по себе иррациональна. Но только до тех пор, пока мы не задаёмся вопросом: а кто выгодополучатель? А эти товарищи сидят себе за пределами Израиля и делают деньги на бойне. Будет Израиль, не будет Израиля - для радикальных деятелей это не так важно. Им важно развязать большую войну на Ближнем Востоке, взорвать Восточную Европу, Китай стравить с Тайванем, подорвать Иран. Всё, что принесёт деньги, пусть и ценой гибели десятков миллионов людей по всему миру, ими акцептируется.
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 16:10
      Интересный финт ушами.
      "Вам не нравится, что мы творим геноцид? Давайте творить геноцид вместе! Что, совсем без геноцида? Не, на такое мы не согласны"
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 15:57
    Это его не спасёт; Аннушка уже пролила масло, би би потихоньку сливают.
    Его несколько раз предупреждали и во время нового судебного закона,
    когда он чудом усидел в кресле!
    Сейчас он пошёл вразрез би дэ Фашингона, подмачивая репутацию перед
    арабским миром, такое не прощают ни сейчас никогда!
  3. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:12
    Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран, включая арабские

    Это типа что ли коллективной ответственности?
    евреи там делов наделали, а отбиваться от палестинцев всем "гуртом" предлагают? Чтобы не нести ответственность за содеянное единолично?
    Хитрые, как евреи! fellow
    Раз уж кашу там такую "сварили" то и "жрите" в одну харю! Не надо других под гнев палестинцев подставлять!
    fellow
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:15
    Власти еврейцев сели в ХАМАСОВСКУЮ лужу,сильнейшее государство региона отгребло от плохо воруженных палестинцев по самое некуда,и неважно что думают о себе еврейцы,репутация их как сильнейшей в военном деле стране опущена ниже плинтуса теми самыми арабами над которыми еврейцы так наивно потешались!
  5. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:18
    Ирану хоть не предложил?
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:21
    Может лучше ввести в Израиль-"военный контингент из разных стран в том числе и арабских"? laughing
  7. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 16:55
    Израиль предложил ввести в Газу военные силы разных стран

    Украина не откликнулась?
    Ну, а что, это же щит Европы от российских демонов
    Надо же оправдывать доверие

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