ВСУ показали кадры применения словенских танков M55S в качестве самоходной артиллерии
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Согласно официальным данным, Словения передала ВСУ 28 танков M55S, часть из которых уже уничтожена российскими войсками. Остающиеся на вооружении украинской армии машины используются главным образом в качестве САУ.
Применение их в этой роли было показано солдатами 127-й бригады территориальной обороны. Как утверждается, на кадрах запечатлено ведение навесного огня по позициям ВС РФ, находящимся в лесополосе.
Мы видим использование M55S в качестве машины огневой поддержки или самоходной артиллерии, предназначенной для поражения целей осколочно-фугасными боеприпасами вне поля зрения. Русские аналогичным образом начали применять свои БМП-3 в большом масштабе
- указывается в издании Defence24.
М-55S – это словенская модернизация советского танка Т-55, состоящая, в том числе, в замене гладкоствольной пушки Д-10Т2С кал. 100 мм на 105-мм британское нарезное орудие L7. Машина также получила систему управления огнем и наблюдения за полем боя. Броня была усилена установкой динамической защиты Blazer от израильской компании Rafael. Также была установлена система предупреждения о лазерном облучении LIRD-1A, интегрированная в размещенные спереди машины дымовые гранатометы.
Прошел модернизацию двигатель, мощность которого увеличилась с 520 до 600 л.с. Всего до этого стандарта было доведено 30 танков. Они были выведены из эксплуатации в 2006 году, несмотря на первоначальные планы по их использованию словенской армией до 2015 года.
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