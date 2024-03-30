ВСУ показали кадры применения словенских танков M55S в качестве самоходной артиллерии

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ВСУ показали кадры применения словенских танков M55S в качестве самоходной артиллерии

Согласно официальным данным, Словения передала ВСУ 28 танков M55S, часть из которых уже уничтожена российскими войсками. Остающиеся на вооружении украинской армии машины используются главным образом в качестве САУ.

Применение их в этой роли было показано солдатами 127-й бригады территориальной обороны. Как утверждается, на кадрах запечатлено ведение навесного огня по позициям ВС РФ, находящимся в лесополосе.



Мы видим использование M55S в качестве машины огневой поддержки или самоходной артиллерии, предназначенной для поражения целей осколочно-фугасными боеприпасами вне поля зрения. Русские аналогичным образом начали применять свои БМП-3 в большом масштабе

- указывается в издании Defence24.



М-55S – это словенская модернизация советского танка Т-55, состоящая, в том числе, в замене гладкоствольной пушки Д-10Т2С кал. 100 мм на 105-мм британское нарезное орудие L7. Машина также получила систему управления огнем и наблюдения за полем боя. Броня была усилена установкой динамической защиты Blazer от израильской компании Rafael. Также была установлена система предупреждения о лазерном облучении LIRD-1A, интегрированная в размещенные спереди машины дымовые гранатометы.



Прошел модернизацию двигатель, мощность которого увеличилась с 520 до 600 л.с. Всего до этого стандарта было доведено 30 танков. Они были выведены из эксплуатации в 2006 году, несмотря на первоначальные планы по их использованию словенской армией до 2015 года.

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    10 комментариев
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 15:38
      Этот танк несколько модернизированный Т-55 А. Снова на базе советского танкопрома новоиспечённые натовцы пытаются делать шедевры. Что любопытно, как кричать - так "Россия оккупант и агрессор", "СССР - долой!", а как технологии прикарманивать, так всегда первые. Очень жаль, что всем этим странам восточной Европы осталось так много советской техники. Впредь такую ошибку никогда нельзя повторять!
      1. Raban Ранг пользователя
        Raban
        +4
        Сегодня, 15:56
        Словения унаследовала этие танки од ЮНА, а ЮНА купила их за валуту от СССР, т.к. Югослвия не входила в Варшавский договор. СУО модернизированного танка разработана еще до развала СФРЮ совместно с Францией и Израилем. Так что нет никакой почвы во версии о подаренной техники неблагодарним Словенцам. А они в нато, и нашли способ избавиться от (по их мнению) безперспективной техники.
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        +3
        Сегодня, 16:15
        Там скорее стоит вопрос, выстел-контрбатарейный ответ. У НАТО есть система контрбатарейной борьбы. Ответка прилетает минуты за две. Расчёту орудия на сборы надо 5-6 минут. НАТО за это время успеет уничтожить наш расчёт аж три раза! И у них вполне грамотный, технологичный ответ! Мы бы могли на КАМАЗ поставить орудие с амвтоматом заряжания и лупить по нацистам! Главное мобильность! Колесницы гладиаторов и тачанки Махно неумирающая классика боя!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 15:38
      Наша недоработка то что они ещё не все сожжены!
    3. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +4
      Сегодня, 15:42
      Нам бы тоже перенять опыт у врага
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 16:02
      замечательно...моторесурс движки В-55 не более 400 часов, если его форсировали , то он в половину ниже будет, в-55 давно уже не выпускают, где ремкомплект будут брать-неизвестно...по орудию, смехотворная нарезная Л7, от неё бриты избавились, потому как на танковых стрельбищах среди нате выглядели идиотами, да и при чём фугас там мизер по сравнению с фугасом гладкоствола 100 ммм , при чём советский гладкоствол мог ещё и плюнут КУВом кастет...короче....я только рад за свинорылов
      1. Aleks88
        Aleks88
        +2
        Сегодня, 16:40
        Какой же бред вы несете! 100 мм Д100 Д-10Т2С НИКОГДА не была "гладкоствольной", гладкие появились с Т-62 и 115 мм 2А20. автор написал, вы повторили.
        Израильские танкисты предпочитали на соревнования по стрельбе выезжать на Меркава-2 со 105 мм L7 (ее лицензионной копией) и поражали цели на 2 - 2.5 км. А не на Меркава 3/4 с 120 мм РейнМеталл. Номенклатура снарядов - огромная, по сравнению с Д-10
        https://topwar.ru/204583-slovenija-peredaet-ukraine-tanki-m-55s-pogljadim-chego-oni-iz-sebja-predstavljajut.html О, Господи...
    5. Totor5 Ранг пользователя
      Totor5
      0
      Сегодня, 16:16
      Словенцам вполне достаточно колёсных танков, тк воевать одни они не будут, а колёсные дешевле.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 16:23
      Типа-пару сотен выстрелов сделал и орудие менять? tongue
    7. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 16:24
      В общем, сделали из старого танка ротный миномет на гусеницах с радиостанцией и зверским апппетитом.
      Но это и все, что в современной войне от него можно хотеть.
      Наши Т-55 используют ровно также.
      А, да, еще у него курсовой пулемет есть.

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