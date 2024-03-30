Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине

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Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине

В сводке Минобороны РФ за прошедшую неделю, помимо прочего, отмечается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре боевиков киевского режима в рамках проведения спецоперации на Украине.

Сообщается, что за период с 23 по 30 марта текущего года российской армией был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе для ударов применялись гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.



В результате ударов удалось поразить промышленные предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха, в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников. Все цели ударов были успешно достигнуты.

На украинских ресурсах после атак при помощи гиперзвуковых ракет начали публиковать графики, на которых обозначается предполагаемое время подлета "Цирконов" до подконтрольных Киеву областных центров. Согласно этим графикам, например до Киева запущенная из Крыма ракета "Циркон" долетает за 6 минут, до Харькова - за 5,5 минут, до Днепропетровска - за 3,9 минут, а до оккупированного ВСУ Запорожья - за 3,3 минуты.
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    12 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:39
      МО РФ умеет тень на плетень наводить ,с Цирконом.
      1. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        +2
        Сегодня, 16:56
        Цитата: tralflot1832
        МО РФ умеет тень на плетень наводить ,с Цирконом.

        Это Мы уже начали выплачивать репарации или вкладывать инвестиции?
        Или это это оружие будущего?.Бьют определенно туда куда надо, а умирают за тысячи км не удачно скатившись с горки? Ни чего не понятно, но очень интересно
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:56
        А сам "Циркон" ещё лучшее умеет это делать... Вон скаклы уже на ромашке гадают что прилетело - "Циркон", "Кинжал" или "Искандер" laughing
        1. бегущий человек Ранг пользователя
          бегущий человек
          0
          Сегодня, 17:11
          Они уже от собственной пропаганды запутались. Каждая говорящая голова там свою ахинею несёт.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:05
        Интересно,у Кинжала и скорость повыше и боеголовка мощнее-зачем тратить Цирконы тогда?
    2. NightWolf1991 Ранг пользователя
      NightWolf1991
      +1
      Сегодня, 16:43
      Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине
      ну если это действительно так, а именно так я и думаю, то теперь оооооооооооооооох как не смешно над, как они говорили нашими мультиками, кое-кому за океаном winked laughing
    3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 16:47
      А я то думаю чего это поляки табуном на кладбища попёрли...а тут вот оно что.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:55
      Может я не прав ,но вроде в тех задании по Циркону было требование о его совместимости с пусковыми Ониксов и Калибров на кораблях ВМФ.Наша " лошадь" шмогла? bullyУ Шппашникова в Красном море теоретически могут быть Цирконы?
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 16:59
        Абсолютно прав. Совместимость достигнута. И СПЕЦЗАРЯД изначально совместим.
    5. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      +1
      Сегодня, 17:01
      Цирноном могли бить только из акватории Чёрного моря(судя по его дальности), то есть либо пл, либо фрегат, либо мрк... Либо он уже может с самолёта летать.
      1. Грица Ранг пользователя
        Грица
        0
        Сегодня, 17:09
        Если Циркон совместим с Ониксом, то вполне можно и Бастионом жахнуть. А это уже наземная ПУ
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:05
      США могут объявить только Гипертрофированную озабоченность.Это наверно лучше чем ракета с Гиперскоростью.Кстати они снизили планку гиперзвуковой скорости до 5 махов.

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