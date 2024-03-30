Минобороны подтвердило применение гипрезвуковых ракет «Циркон» по целям на Украине
В сводке Минобороны РФ за прошедшую неделю, помимо прочего, отмечается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре боевиков киевского режима в рамках проведения спецоперации на Украине.
Сообщается, что за период с 23 по 30 марта текущего года российской армией был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточными вооружениями большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе для ударов применялись гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также беспилотные летательные аппараты.
В результате ударов удалось поразить промышленные предприятия украинского военно-промышленного комплекса, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха, в которых осуществлялось производство безэкипажных катеров, оружейные арсеналы, базы ГСМ, объекты системы противовоздушной обороны, энергетическая инфраструктура, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ГУР Украины и иностранных наемников. Все цели ударов были успешно достигнуты.
На украинских ресурсах после атак при помощи гиперзвуковых ракет начали публиковать графики, на которых обозначается предполагаемое время подлета "Цирконов" до подконтрольных Киеву областных центров. Согласно этим графикам, например до Киева запущенная из Крыма ракета "Циркон" долетает за 6 минут, до Харькова - за 5,5 минут, до Днепропетровска - за 3,9 минут, а до оккупированного ВСУ Запорожья - за 3,3 минуты.
Информация