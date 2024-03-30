«Конец эффективности буксируемой артиллерии»: поражено две трети американских гаубиц M777 ВСУ

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«Конец эффективности буксируемой артиллерии»: поражено две трети американских гаубиц M777 ВСУ

США, Канада и Австралия в рамках официально заявленной военной помощи киевскому режиму должны были передать ВСУ 190 буксируемых гаубиц M777. Согласно данным объективного контроля, к настоящему времени российскими войсками были поражены примерно две трети из них. Это обстоятельство заставило американское командование начать переосмысление роли М777 на поле боя.

Я лично считаю, что мы стали свидетелями конца эффективности буксируемой артиллерии. Её будущее не радужное

- считает руководитель командования перспективных разработок армии США генерал Дж. Джеймс Рейни.



С его слов, в условиях современного боя артсистемы должны постоянно находиться в движении. Достичь этого можно, используя только самоходные орудия, которыми необходимо усилить подразделения легкой пехоты [сейчас оснащены буксируемыми гаубицами M777 и M119], такие как бригады, использующие Stryker.

Другим направлением развития гаубиц должно стать увеличение дистанции огня. Однако армия прекратила финансирование программы ERCA – создания ствольной артиллерии большой дальности действия. Новая пушка предназначалась для стрельбы снарядами на расстояние до 70 км, что более чем вдвое превышает радиус поражения в 30 км у САУ M109 Paladin.

При этом армия не собирается отказываться от этого проекта и в настоящее время ищет спонсоров среди американских и международных производителей артиллерии. Также продолжается разработка модифицированных снарядов, создававшихся в рамках программы ERCA.

В ходе испытаний новые боеприпасы поражали цели на расстоянии более 68 миль [109 км]. Другая версия снаряда, анонсированная в октябре прошлого года, была выпущена из гаубицы Paladin и, как сообщается, побила рекорд по дальности огня.

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    19 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:14
      Янкесы и НАТО не надо оценивают перспективы и будущие вооружения для оснащения своих и союзников-партнёров.
      Получается , ВС РФ в СВО помогают своими эффективными действиями
      отбраковывать и пересматривать применение новых видов или усовершенствование
      существующих на основе новой российской военной науки - умение побеждать!
      Можно было бы через посредников МО РФ и МИД РФ обратиться к би дэ Фашингтона за доплату ВС РФ в СВО, помогающим врагам ценным опытом боевйх действий!
      Враг будет разбит!
      Победа будет за нами!
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 16:25
        Другим направлением развития гаубиц должно стать увеличение дистанции огня.

        Эдак winked скоро и линии фронта не будет. Страна объявляет войну или СВО другой стране, потом постреляют друг в друга с мест дислокации и ...кто кого
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 16:40
        Янкесы и НАТО не надо оценивают перспективы и будущие вооружения для оснащения
        Вот только не надо дя,ля! Там идёт серьёзная аналитика. тестируются и оцениваются старые системы, внедряются новые. За время СВО были протестиованы системы веденя боя, тактика боя, стратегия боя. В топку испытаний было брошено почти всё старое вооружение. Теперь собираются тестировать самолёты и ракеты. Делается ставка на системы коммуникации. Ставка на обработку сознания населения. Ставка на привлечение мозгов! У нас тут плачут что у нас нехватка рабочих рук и нужны мигранты. Но не слышно про нехватку мозгов. Слышно про дешёвых дворников из Азии. Но судя по провинции у нас дворниками работают синеболы и пенсионеры. Спрашиваю, сколько платят? 16 на руки! Так нам может синеболов для работы привлекать? Дешевле обойдётся! вот такие перспективы у нас.
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          -1
          Сегодня, 17:00
          Все синеболы заняты уже. Многие даже пить бросили или закодировали. Пенсионеры обратно на работу возвращаются не из-за желания подзаработать или плохой жизни. Приходится просить вернутся и ещё немного поработать потому что некому. Как и где взять людей? Реальных решений пока нет. В целом, в среднем по стране, предприятия испытывают до 30% дефицита кадров. Так что даже снарядный голод по сравнению с этим фигня.
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Сегодня, 17:07
            П. с. : У нас безработица "наоборот". "Безработными" фактически только числятся те кому выгодно. На самом деле рук не хватает
    2. Макsim
      Макsim
      +4
      Сегодня, 16:15
      так же помнится и про танки говорили
    3. DIM(a) Ранг пользователя
      DIM(a)
      +5
      Сегодня, 16:17
      Странные слова, они вроде проектировали их как аэромобильные, как концепт применения?! Толку их таскать на буксире.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:17
      И,тем не менее будем объективны,эти орудия много нам вреда нанесли,особенно когда применялся высокоточный "Эскалибур "!
    5. Curt Ранг пользователя
      Curt
      +5
      Сегодня, 16:18
      Это против современной армии букс арта устарела. А против папуасо - терористов вполне себе. Также она вполне себе против окруженных в вашем тылу войск врага, где вражеская ее не может достать.
      Рано списывать.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 16:19
      «Поражено две трети американских гаубиц M777 ВСУ» —

      — Такой "бренд" опозорили ...
    7. SanichSan Ранг пользователя
      SanichSan
      +3
      Сегодня, 16:19
      а это не те самые чудесные снаряды для Зампольтов по цене 800000$ за штука?
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 16:30
      Нам бы тоже посмотреть, какие артиллерийские системы нужны сегодня в частях. А то всё говорим о дальности и точности огня, а дальше 40 км никакой массовости. А там уже 107 км...
      Хотя, при достаточном количестве БПЛА они могут взять на себя некоторые задачи артполков.
    9. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 16:33
      О польских "Крабах" даже чаще слышно чем о "семёрках".....наверное,дело всё таки не в буксировке,а навыках расчётов...
    10. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 16:34
      Все просто - надо сделать ее невидимой, только монет побольше вложить в это дело, а то не получится.
      Создадут стелс-гаубицу, желательно беззвучную и чтоб немагнитеые материалы, и будут себе гегемонить.
    11. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 16:49
      . «Конец эффективности буксируемой артиллерии»: поражено две трети американских гаубиц M777 ВСУ

      Это высокотехнологичную буксируемую артиллерию легко поразить. А поразить пушку времен второй мировой "хрена с два". Дешево и повредить только прямым попаданием можно. Главное расчёт сберечь и снаряды. Ремонт грошевый. Но только я не берусь утверждать это. Просто взгляд со стороны - что там можно повредить? Это в 777 есть что, после чего это хлам. Простота конструкции имеет множество минусов, но и плюсов бывает больше
    12. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 16:54
      Боевые действия, со слов артиллеристов, выявили и другую особенность. Самоходная гаубица в несколько раз дороже и при её поражении часто происходит детонация боеприпасов с потерей и расчета и самой САУ.
      А буксируемая артиллерия часто получает лишь незначительные повреждения и остается в ремонтопригодном состоянии. Так что, от разумного сочетания того и другого пока никуда не деться.
      Желательно всё же и буксируемые системы оснащать двигателями, для смены позиции, как раньше делали для противотанковых пушек.
    13. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +1
      Сегодня, 17:03
      дело в цене как я полагаю, так что буксируемая арта ещё долго не исчезнет ведь сау намного дороже обычной гаубицы
    14. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      0
      Сегодня, 17:08
      Ну да только как не покажут видео с ЛБС обязательно мою 2а36
    15. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 17:14
      В начале сво об этом писал, артиллерия должна быть подвижной а эти станционарные мишени просто порнография.

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