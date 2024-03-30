. «Конец эффективности буксируемой артиллерии»: поражено две трети американских гаубиц M777 ВСУ

США, Канада и Австралия в рамках официально заявленной военной помощи киевскому режиму должны были передать ВСУ 190 буксируемых гаубиц M777. Согласно данным объективного контроля, к настоящему времени российскими войсками были поражены примерно две трети из них. Это обстоятельство заставило американское командование начать переосмысление роли М777 на поле боя.- считает руководитель командования перспективных разработок армии США генерал Дж. Джеймс Рейни.С его слов, в условиях современного боя артсистемы должны постоянно находиться в движении. Достичь этого можно, используя только самоходные орудия, которыми необходимо усилить подразделения легкой пехоты [сейчас оснащены буксируемыми гаубицами M777 и M119], такие как бригады, использующие Stryker.Другим направлением развития гаубиц должно стать увеличение дистанции огня. Однако армия прекратила финансирование программы ERCA – создания ствольной артиллерии большой дальности действия. Новая пушка предназначалась для стрельбы снарядами на расстояние до 70 км, что более чем вдвое превышает радиус поражения в 30 км у САУ M109 Paladin.При этом армия не собирается отказываться от этого проекта и в настоящее время ищет спонсоров среди американских и международных производителей артиллерии. Также продолжается разработка модифицированных снарядов, создававшихся в рамках программы ERCA.В ходе испытаний новые боеприпасы поражали цели на расстоянии более 68 миль [109 км]. Другая версия снаряда, анонсированная в октябре прошлого года, была выпущена из гаубицы Paladin и, как сообщается, побила рекорд по дальности огня.

Я лично считаю, что мы стали свидетелями конца эффективности буксируемой артиллерии. Её будущее не радужное

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