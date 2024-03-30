Показаны кадры ударов ВС РФ по железнодорожному мосту в Курахово и пути снабжения ВСУ в районе Парасковиевки

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Показаны кадры ударов ВС РФ по железнодорожному мосту в Курахово и пути снабжения ВСУ в районе Парасковиевки

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, вытесняя противника с занимаемых позиций и освобождая все новые территории и населенные пункты. Одним из важнейших факторов ослабления обороны противника является уничтожение путей снабжения украинских формирований на передовой. Задача эта ВС РФ решается в постоянном режиме.

На этот раз очередной важной транспортной артерии противник лишился в прифронтовом тылу на оккупированной территории Донецкой республики. В сети опубликованы кадры поражения железнодорожного моста через реку Волчья. По этой ветке ВСУ перебрасывали резервы, вооружения и боеприпасы в подконтрольный украинским военным город Курахово, расположенный к северо-западу от Марьинки на левом берегу Кураховского водохранилища.





Российские источники сообщают, что удар по ж/д переправе был нанесен расчетом РСЗО БМ-27 «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ. Огонь артиллеристов наводил и корректировал оператор разведывательного беспилотника. Судя по кадрам объективного контроля, этот путь снабжения для ВСУ существовать перестал, пролет моста точнейшим ракетным ударом разрушен полностью.



В ночь на 30 марта ВС РФ также нанесли удары по оккупированной ВСУ Новогродовке к северо-западу от Донецка. Украинские источники сообщают, что в результате обстрела разрушено некое административное здание, очевидно, использовавшееся как пункт временной дислокации украинских боевиков. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела в самом Курахово сильно повреждена трансформаторная подстанция.



К северу от Марьинки наши войска продолжают освобождение Новомихайловки, после занятия которой у ВС РФ появятся новые оперативные возможности наступления на Южно-Донецком направлении, в том числе взятия важного для ВСУ логистического узла города Константиновка. И вновь ВС РФ отработали по прифронтовой логистике врага. На этот раз удары были нанесены нашей авиацией по дороге в районе Парасковиевки. Соответствующие кадры, снятые с беспилотника, опубликованы в сети.





Теперь снабжение ВСУ в Новомихайловке, осуществлявшееся из Константиновки, будет сильно затруднено, что несомненно скажется на боеспособности врага. Быстрое восстановление поврежденного участка трассы невозможно из-за весеннего подтопления. По той же причине затруднен и объезд.



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    16 комментариев
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    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 16:30
      Приятный оффтоп с окраинского сайта:

      РФ начала производить ракету Х-101 с двойной боевой частью, - СМИ.

      Враг модернизировал крылатую ракету воздушного базирования Х-101. Вместо стандартных 450 кг россияне начали производить новые ракеты, оснащенные увеличенной боевой частью весом примерно 800 кг.

      Отмечается, что информация о модернизации ракеты впервые появилась в январе 2024 года, когда глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие МКБ "Радуга", где производят эти ракеты.

      Новая версия ракеты Х-101 имеет две отдельные боевые части общим весом 800 кг. Каждая боевая часть способна нанести большой удар. Об этом стало известно после анализа сбитой ракеты во время атаки армии РФ в ночь на 29 марта. Вторая боевая часть имеет готовые боевые элементы кубической формы, ранее использовавшиеся в зенитных ракетах.

      Кроме того, установка дополнительной боевой части стала возможной благодаря уменьшению размера топливного бака. Хотя это привело к сокращению дальности полета ракеты, но даже при таком сокращении ракета Х-101 оставляет достаточно пространства для маневрирования во время полета.

      Издание Defence Express отмечает, что это уменьшит дальность полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км (скорее – меньше), это не имеет большого значения.

      "В случае пуска таких ракет из Саратовской области даже по объектам во Львовской области у такой Х-101 еще останется 500-700 км для дополнительных маневров", - говорится в сообщении.

      Информация о возможности оснастки ракеты Х-101 двумя боевыми частями уже известна с середины 2010-х годов, но реализация этого варианта откладывалась до сих пор.

      Первую попытку разделить боевую часть на две упразднили, но теперь это решение стало актуальным. В то же время, точный механизм сброса второй боевой части в новой версии Х-101 пока остается неизвестным.

      good
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 16:38
        Как так???У россиян это все должно было закончится в позапрошлом году....По Арестовичу...
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 16:39
          Поскребли по сусекам... smile
          1. Tusv Ранг пользователя
            Tusv
            0
            Сегодня, 16:46
            Цитата: Аль Манах
            Поскребли по сусекам...

            Намекаете на боевого колобка из Последнего богатыря, озвученного Гариком Харламовым?
            Вещь!
        2. Моторист Ранг пользователя
          Моторист
          0
          Сегодня, 17:00
          Цитата: dmi.pris1
          У россиян это все должно было закончится в позапрошлом году...

          Заканчивается, видимо, раз по две боевые части в одну ракету помещают.
      2. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        0
        Сегодня, 16:43
        Цитата: Аль Манах
        РФ начала производить ракету Х-101 с двойной боевой частью, - СМИ.

        Так Ха 101/102 разрабатывалась исключительно для янки. Пять с полтиной тысяч км для папуасов New Ukraine избыточно. Вот и нашли золотую середину ВВ/Топливо
      3. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 16:55
        Я вот только не понял, БЧ разделяются или дуэтом одновременно по одной цели бьют?
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:02
        Ещё эффективнее удар по мосту был бы когда по нему шла вражеская техника! good
    2. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Ранг пользователя
      Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      +1
      Сегодня, 16:32
      Такое впечатление что по мосту не ураганом, а чем то посильнее жахнули)
    3. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 16:32
      Хороший удар! Значит будет весеннее наступление нашей армии.
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 16:32
      Уже посмотрели. А как там мосты на Западной Украине?
      Это по любому нам восстанавливать...
    5. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      +1
      Сегодня, 16:34
      А что так можно было что ли!?(с)
      А помните как минусили ура-патриоты за подобные предложения, помните как кричали что это невозможно. bully
    6. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 16:37
      Ещё оффтоп:

      Россия впервые ударила по с. Большая Писаревка в Сумской области тяжелой авиабомбой ОДАБ-1500. После удара в небо поднялось облако дыма высотой 1 км.

      Об этом сообщает издание BILD.

      Что известно об авиабомбе ОДАБ
      ОДАБ (объемно-детонирующая авиационная бомба) – это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до цели выпускает горючую смесь в виде аэрозоля и зажигает его – происходит объемный взрыв.
      Такой боеприпас обладает большей силой поражения, чем классический.
    7. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 16:42
      Постепенно русские начали вести настоящую войну.
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:45
      Все правильно делает РФ !
    9. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 17:03
      Россия же уже второй год стиральными машинами стреляет! lol

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