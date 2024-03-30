Показаны кадры ударов ВС РФ по железнодорожному мосту в Курахово и пути снабжения ВСУ в районе Парасковиевки
Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, вытесняя противника с занимаемых позиций и освобождая все новые территории и населенные пункты. Одним из важнейших факторов ослабления обороны противника является уничтожение путей снабжения украинских формирований на передовой. Задача эта ВС РФ решается в постоянном режиме.
На этот раз очередной важной транспортной артерии противник лишился в прифронтовом тылу на оккупированной территории Донецкой республики. В сети опубликованы кадры поражения железнодорожного моста через реку Волчья. По этой ветке ВСУ перебрасывали резервы, вооружения и боеприпасы в подконтрольный украинским военным город Курахово, расположенный к северо-западу от Марьинки на левом берегу Кураховского водохранилища.
Российские источники сообщают, что удар по ж/д переправе был нанесен расчетом РСЗО БМ-27 «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ. Огонь артиллеристов наводил и корректировал оператор разведывательного беспилотника. Судя по кадрам объективного контроля, этот путь снабжения для ВСУ существовать перестал, пролет моста точнейшим ракетным ударом разрушен полностью.
В ночь на 30 марта ВС РФ также нанесли удары по оккупированной ВСУ Новогродовке к северо-западу от Донецка. Украинские источники сообщают, что в результате обстрела разрушено некое административное здание, очевидно, использовавшееся как пункт временной дислокации украинских боевиков. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела в самом Курахово сильно повреждена трансформаторная подстанция.
К северу от Марьинки наши войска продолжают освобождение Новомихайловки, после занятия которой у ВС РФ появятся новые оперативные возможности наступления на Южно-Донецком направлении, в том числе взятия важного для ВСУ логистического узла города Константиновка. И вновь ВС РФ отработали по прифронтовой логистике врага. На этот раз удары были нанесены нашей авиацией по дороге в районе Парасковиевки. Соответствующие кадры, снятые с беспилотника, опубликованы в сети.
Теперь снабжение ВСУ в Новомихайловке, осуществлявшееся из Константиновки, будет сильно затруднено, что несомненно скажется на боеспособности врага. Быстрое восстановление поврежденного участка трассы невозможно из-за весеннего подтопления. По той же причине затруднен и объезд.
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