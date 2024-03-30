Опубликованы кадры, снятые квадрокоптером гражданина Китая над палубой японского вертолётоносца

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Опубликованы кадры, снятые квадрокоптером гражданина Китая над палубой японского вертолётоносца

В сети опубликованы кадры, как утверждается, снятые гражданином КНР, запустившим квадрокоптер над палубой базирующегося в Йокосуке вертолетоносца ВМС Японии JS Izumo DDH183.

Квадрокоптер пролетел над палубой вертолетоносца, сняв ее от кормовой до носовой части военного корабля, недавно прошедшего модернизацию для приема американских боевых самолетов Lockheed Martin F-35B.






На фоне растущего напряжения в регионе США и Япония намереваются заключить соглашение, в рамках которого предполагается осуществлять обслуживание кораблей ВМС США на японских верфях, благодаря чему американские корабли смогут оставаться в водах Азии без необходимости возвращаться на свои базы.

Кроме того, использование японских сухих доков значительно облегчит нагрузку на американские верфи, которые сталкиваются с длительными задержками технического обслуживания. Японские верфи также нужны ВМС США, чтобы получить возможность сосредоточиться исключительно на судостроении.

ВМС США стремятся нивелировать существующее отставание от китайского флота по количеству кораблей. По оценкам Пентагона, ВМС НОАК в 2023 году располагали 370 военными кораблями и подводными лодками.
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При этом, по словам японского контр-адмирала Ямамото Кацуя, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване согласно конституции страны, Япония будет обязана защищать только свою территорию, однако, если китайская блокада Тайваня распространится на морские границы Японии или будут поражены японские рыболовные суда или военные корабли, Токио воспримет это как прямую угрозу нации и предпримет соответствующие действия.

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    17 комментариев
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    1. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 17:24
      если не фейк то хвала оператору и службам обеспечения
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:27
      Не думаю что кто то в Японии будет делать харакири после этих кадров.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 17:40
        Дрон без заряда - всего лишь летающая видеокамера. recourse
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:33
      Интересно,хозяину дрона вознаграждение военные Китая выплатили за такой ненавязчивый шпионаж???
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:36
      Очень тоненький намек китайцев wink
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 17:39
      но есть нюанс..это был гражданин-дронавод..военным Китая laughing
    6. Комментарий был удален.
    7. Ярослав-45
      Ярослав-45
      -1
      Сегодня, 17:42
      Этого товарисча из КНР в Японии за такие делишки могут ждать другие съемки yes
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 17:49
      Нас всё время убеждает запад, что нато не направлено против России. О том что ничего страшного в том, что на Украине собирались расположить базы нато, меня пытаются убедить некоторые знакомые. Для чего предназначен флот сша, если не для доминирования и захвата/контроля территорий? Для борьбы с сомалийскими пиратами он явно избыточен. В общем все мы прекрасно понимаем кто их цель. Точно не Китай даже
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 17:58
      Я японцы выдумщики, еще один способ сделать себе 腹切りпридумали.
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 18:02
      а что тут такого увидели то ?? спутника можно увидеть это все ! он же не снял внутри и системы управления ! ну либо я чет не понимаю проста ))))) не что приблизился к охраняемому вертолётоносца молодец и снял его ))
      1. Arisaka Ранг пользователя
        Arisaka
        0
        Сегодня, 18:06
        Тут инфоповод, в сериальной среде есть такое понятие как "филлеры" - серии сериала, созданные чисто хронометраж набить. Вот такие заметки - оно самое.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:05
      Любой иностранец-в японии-может спокойно военные объекты-фоткать? belay
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 18:17
        Любой иностранец-в японии-может спокойно военные объекты-фоткать? belay - журнал "Джейн" публиковал снимки всех строящихся советских военных кораблей во всех ракурсах в 1960- 80х.
        Всяко разно режим секретности строже был в СССР - чем у джапов
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 18:20
          Так это со спутников-а спутнику предъявы не кинешь
    12. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 19:02
      квадрик стелс .китайцы рулят.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 19:12
        При чем тут стелс? Обычный коптер с али - экспресса. Дядя управлял откуда-то рядом. Можно сказать, что провокация конечно неплохая, но в практическом смысле абсолютно бесполезно.
    13. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 19:10
      Ну, и в чем криминал? Пролетел над палубой и все. Ничего секретного там нет.

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