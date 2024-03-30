Опубликованы кадры, снятые квадрокоптером гражданина Китая над палубой японского вертолётоносца
В сети опубликованы кадры, как утверждается, снятые гражданином КНР, запустившим квадрокоптер над палубой базирующегося в Йокосуке вертолетоносца ВМС Японии JS Izumo DDH183.
Квадрокоптер пролетел над палубой вертолетоносца, сняв ее от кормовой до носовой части военного корабля, недавно прошедшего модернизацию для приема американских боевых самолетов Lockheed Martin F-35B.
На фоне растущего напряжения в регионе США и Япония намереваются заключить соглашение, в рамках которого предполагается осуществлять обслуживание кораблей ВМС США на японских верфях, благодаря чему американские корабли смогут оставаться в водах Азии без необходимости возвращаться на свои базы.
Кроме того, использование японских сухих доков значительно облегчит нагрузку на американские верфи, которые сталкиваются с длительными задержками технического обслуживания. Японские верфи также нужны ВМС США, чтобы получить возможность сосредоточиться исключительно на судостроении.
ВМС США стремятся нивелировать существующее отставание от китайского флота по количеству кораблей. По оценкам Пентагона, ВМС НОАК в 2023 году располагали 370 военными кораблями и подводными лодками.
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При этом, по словам японского контр-адмирала Ямамото Кацуя, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване согласно конституции страны, Япония будет обязана защищать только свою территорию, однако, если китайская блокада Тайваня распространится на морские границы Японии или будут поражены японские рыболовные суда или военные корабли, Токио воспримет это как прямую угрозу нации и предпримет соответствующие действия.
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