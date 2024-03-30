«Поражают цель в течение трех минут после обнаружения»: британские аналитики оценили работу российских артиллерийских расчетов
Массовое поступление беспилотников в войска позволило создать в различных подразделениях ВС РФ расчеты, специализирующиеся на ведении воздушной разведки. Затронул этот процесс и российскую артиллерию, получившую благодаря БПЛА возможность быстрого выявления целей и нанесения по ним молниеносного удара.
Как указывают аналитики из Королевского института объединенных служб (RUSI, «мозговой центр» вооруженных сил Британии), западные армии пытаются востребовать опыт российских войск, добившихся больших успехов в быстром наведении на украинскую технику с помощью систем наблюдения, таких как беспилотники.
- оценили огневую работу ВС РФ в RUSI.
Как указывается в издании Defense One, российские войска, добиваясь всё большего прогресса в наведении средств поражения, наносят удары по особо ценному оружию, переданному Западом ВСУ, которое раньше редко или вообще никогда не поражалось.
- подводят итоги в западной прессе.
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