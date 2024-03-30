«Поражают цель в течение трех минут после обнаружения»: британские аналитики оценили работу российских артиллерийских расчетов

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«Поражают цель в течение трех минут после обнаружения»: британские аналитики оценили работу российских артиллерийских расчетов

Массовое поступление беспилотников в войска позволило создать в различных подразделениях ВС РФ расчеты, специализирующиеся на ведении воздушной разведки. Затронул этот процесс и российскую артиллерию, получившую благодаря БПЛА возможность быстрого выявления целей и нанесения по ним молниеносного удара.

Как указывают аналитики из Королевского института объединенных служб (RUSI, «мозговой центр» вооруженных сил Британии), западные армии пытаются востребовать опыт российских войск, добившихся больших успехов в быстром наведении на украинскую технику с помощью систем наблюдения, таких как беспилотники.



Некоторые российские артиллерийские расчеты, имеющие на оснащении собственные БПЛА, могут поражать цели в течение трех минут после их обнаружения

- оценили огневую работу ВС РФ в RUSI.

Как указывается в издании Defense One, российские войска, добиваясь всё большего прогресса в наведении средств поражения, наносят удары по особо ценному оружию, переданному Западом ВСУ, которое раньше редко или вообще никогда не поражалось.

Уничтоженные ВС РФ системы включают пусковые установки ЗРК Patriot и NASAMS, ракетный комплекс HIMARS

- подводят итоги в западной прессе.

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    6 комментариев
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    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +1
      Сегодня, 17:03
      И гений сын ошибок трудный и парадокса друг ..
      Работаем мужики !!! Вы самые лучшие good soldier
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:09
        Уничтоженные ВС РФ системы включают пусковые установки ЗРК Patriot и NASAMS, ракетный комплекс HIMARS

        Ну так на то она и война, на которой необходимо вражескую технику уничтожать, а вот то что делаем это всё эффективнее, радует!!! Как там у Пушкина - "И опыт сын ошибок трудных"...Учимся побеждать!!!
    2. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +1
      Сегодня, 17:05
      Уничтоженные ВС РФ системы включают пусковые установки ЗРК Patriot и NASAMS, ракетный комплекс HIMARS
      Сомневаюсь, что их артиллерией уничтожили. Скорее ракетами и БПЛА.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:08
      А три минуты то что делают-портянки наматывают и умываются? tongue
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:08
      И,даже сейчас три минуты много,особенно если цель маневренная типа РСЗО или САУ!
    5. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      0
      Сегодня, 17:10
      Два года непрерывных боев. Два года... Пока дошло, что надо наводиться и стрелять по настоящему быстро, используя все преимущества современной электроники! У нас там есть целый институт, обязанный думать над проблемами современной войны. И куча генералов. И генштаб, как он там теперь называется. Два года... боже...

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