Сотрудники хмельницкого военкомата написали заявление в полицию после нападения женщин

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Сотрудники хмельницкого военкомата написали заявление в полицию после нападения женщин

Жители Украины все чаще оказывают сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматы), рады выполнения плана мобилизации творящих реальный беспредел в поиске и отлове мужчин. Причем теперь военкомов наказывают ещё и женщины.

Именно такой случай на днях произошел в Хмельницкой области на западе Украины. В сети опубликовано видео, на котором несколько разгневанных женщин окружили фургон с белым крестом на двери, где на водительском месте сидит человек в военной форме, очевидно, сотрудник ТЦК. Одна из женщин наносит по автомобилю удары длинным шестом, другие кричат на военкома. В результате, не выдержав натиска, тот просто убегает, оставив машину открытой.







После этого женщина с шестом разбивает боковое стекло автомобиля, подруги пытаются ее успокоить. Другие женщины в это время продолжают громко отчитывать кого-то, кто находится внутри машины.



Эта история нападения на военкомов получила продолжение. Сотрудники хмельницкого военкомата написали заявление в полицию после нападения женщин, о чем местный ТЦК сообщил в своем аккаунте соцсетей. В заявлении отмечается, что женщины повредили служебный автомобиль. Сотрудники ТЦК надеются на «всесторонне расследование» этого инцидента и наказание виновных в нападении.

Ранее на западе Украины жительницы одного из сел остановили машину с женщиной, которая, как они решили, была «наводчицей» и передавала сотрудникам ТЦК адреса домов, где прячутся от мобилизации последние оставшиеся в селе мужчины. Разгневанные селянки битами разбили стекла автомобиля, досталось и его водительнице. После этого в местном клубе сотрудники военкомата провели встречу с жителями села, где выслушали немало нелицеприятных слов в свой адрес.

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    10 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +9
      Сегодня, 17:14
      Десять лет назад , эти свиноматки на муйдане бойцов "Беркута" били .
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +6
        Сегодня, 17:34
        . Десять лет назад , эти свиноматки на муйдане бойцов "Беркута" били

        "Вы не понимаете, это другое".:)
        На майдане западенцы безнаказанно бомбили город и нападали на сотрудников полиции и Беркута.
        А воевать на востоке должны, по их мнению, жители этого востока. Там же уже убивают.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 17:37
        Десять лет назад , эти свиноматки на муйдане бойцов "Беркута" били
        На Майдане тоже такие скакали с кастрюлями на голове
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 17:16
      Мужик сделал правильно..."оксанки" его побили и ничего бы он не успел им сделать. Ну, а сейчас "вояки" вернуться с "полицаями" и предложат "оксанкам" или в тюрьку, или в ВСУ...
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 17:20
      Познавательно и поучительно... лозунг-вопрос, "а нас то за шо" можно использовать со всех сторон, разнообразно!
    4. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +8
      Сегодня, 17:26
      Ну, ведь не убили же - на что они жалуются? Здоровенные бугаи, как посмотрю, всё на таких должностях: "пушечное мясо" постовляют на капище смерти Бандеры. Чем больший нацист, тем дальше от траншей сегодня. Если честно, мне одинаково отвратительны и эти "Оксанки" с Запада Украины, и эти военкомы, да и всё это ВСУ, СБУ, ГУР. Если вначале мне было кого-то жаль, то сейчас -нет. Ведь то, что они позволили сджелать со своей страной, или даже сами это сделали - вызвает омерзение и презрение. Жаль, что русский город Киев оказался в руках такой гнилой поросли. А в детстве, помню, мне бабушка былины рассказывала, про богатырей, а сейчас думаю - где всё это? Неужели только Россия и Белоруссия унаследовали. Выходит что так...
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 17:26
      Им мужья нужны,а не окончание войны!
    6. tarakan Ранг пользователя
      tarakan
      +2
      Сегодня, 17:34
      Выражение, в горячую избу войдёт и коня остановит, надо дополнить и военкома отпи... ит laughing
    7. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 17:59
      затерпилили дырявые)))а в фургоне они в маню-ваню играют меняются только в перерывах между отловом черного дерева я говорю на пику надо их
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:07
      Настучать по голове мобилизаторам-видно не догадалась laughing

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