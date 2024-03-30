Сотрудники хмельницкого военкомата написали заявление в полицию после нападения женщин
Жители Украины все чаще оказывают сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматы), рады выполнения плана мобилизации творящих реальный беспредел в поиске и отлове мужчин. Причем теперь военкомов наказывают ещё и женщины.
Именно такой случай на днях произошел в Хмельницкой области на западе Украины. В сети опубликовано видео, на котором несколько разгневанных женщин окружили фургон с белым крестом на двери, где на водительском месте сидит человек в военной форме, очевидно, сотрудник ТЦК. Одна из женщин наносит по автомобилю удары длинным шестом, другие кричат на военкома. В результате, не выдержав натиска, тот просто убегает, оставив машину открытой.
После этого женщина с шестом разбивает боковое стекло автомобиля, подруги пытаются ее успокоить. Другие женщины в это время продолжают громко отчитывать кого-то, кто находится внутри машины.
Эта история нападения на военкомов получила продолжение. Сотрудники хмельницкого военкомата написали заявление в полицию после нападения женщин, о чем местный ТЦК сообщил в своем аккаунте соцсетей. В заявлении отмечается, что женщины повредили служебный автомобиль. Сотрудники ТЦК надеются на «всесторонне расследование» этого инцидента и наказание виновных в нападении.
Ранее на западе Украины жительницы одного из сел остановили машину с женщиной, которая, как они решили, была «наводчицей» и передавала сотрудникам ТЦК адреса домов, где прячутся от мобилизации последние оставшиеся в селе мужчины. Разгневанные селянки битами разбили стекла автомобиля, досталось и его водительнице. После этого в местном клубе сотрудники военкомата провели встречу с жителями села, где выслушали немало нелицеприятных слов в свой адрес.
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