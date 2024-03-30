Послы и диппредставители более чем сотни стран мира поучаствовали в памятной церемонии у «Крокус Сити Холла»
Сегодня, в 9-й день трагедии в подмосковном Красногорске, Россия отдаёт дань памяти всем жертвам страшного преступления. Фактически речь идёт о преступлении против человечества, тщательно подготовленном и хладнокровно реализованном.
К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в течение всего это времени несли цветы, венки, игрушки, лампады – в память о 144 жертвах террористической атаки. Именно столько жертв указано на данный момент, но в Минздраве говорят о том, что, к сожалению, и это число может быть неокончательным. Сотни человек находятся на больничных койках Москвы и Подмосковья, десятки из них – в тяжёлом состоянии.
Сегодня к «Крокусу» для того, чтобы почтить память жертв агрессии против граждан России, прибыли послы и другие сотрудники дипломатических представительств 130 стран мира. Это дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна.
Десятки стран опубликовали в официальных аккаунтах своих МИД или дипмиссий слова соболезнования и скорби.
Посольство Турции:
Заявление посольства Казахстана:
Посольство Таджикистана:
В МИД России выразили благодарность всем тем странам, которые почтили память погибших от рук террористов граждан страны.
- Посольства Турции, Казахстана, Таджикистана
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