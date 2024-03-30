Послы и диппредставители более чем сотни стран мира поучаствовали в памятной церемонии у «Крокус Сити Холла»

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Послы и диппредставители более чем сотни стран мира поучаствовали в памятной церемонии у «Крокус Сити Холла»

Сегодня, в 9-й день трагедии в подмосковном Красногорске, Россия отдаёт дань памяти всем жертвам страшного преступления. Фактически речь идёт о преступлении против человечества, тщательно подготовленном и хладнокровно реализованном.

К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в течение всего это времени несли цветы, венки, игрушки, лампады – в память о 144 жертвах террористической атаки. Именно столько жертв указано на данный момент, но в Минздраве говорят о том, что, к сожалению, и это число может быть неокончательным. Сотни человек находятся на больничных койках Москвы и Подмосковья, десятки из них – в тяжёлом состоянии.



Сегодня к «Крокусу» для того, чтобы почтить память жертв агрессии против граждан России, прибыли послы и другие сотрудники дипломатических представительств 130 стран мира. Это дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна.

Десятки стран опубликовали в официальных аккаунтах своих МИД или дипмиссий слова соболезнования и скорби.

Посольство Турции:

Посол Танжу Бильгич вместе с членами дипмиссии возложил цветы к «Крокус Сити Холлу» в Москве, где неделю назад произошел теракт. Мы осуждаем все формы терроризма, выражаем соболезнования российскому народу и российскому правительству, а также соболезнуем родственникам погибших.

Заявление посольства Казахстана:

Дипломаты Посольства Казахстана в России во главе с Послом Дауреном Абаевым посетили «Крокус Сити Холл» и возложили цветы к месту трагедии и почтили память жертв террористического акта 22 марта.



Посольство Таджикистана:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода принял участие в церемонии и от имени Республики Таджикистан возложил цветы и выразил искренние соболезнования семьям и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавших.



В МИД России выразили благодарность всем тем странам, которые почтили память погибших от рук террористов граждан страны.
  • Посольства Турции, Казахстана, Таджикистана
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19 комментариев
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  1. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 17:55
    А представители стран Запада там были?
    1. Kvakosavrus Ранг пользователя
      Kvakosavrus
      +2
      Сегодня, 18:02
      Они заказчики теракта, странно если бы они там были
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        +5
        Сегодня, 18:18
        «Они заказчики теракта, странно если бы они там были.»©
        Ничего странного. Цинизм - одна из характерных граней Западной "цивилизации".
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 18:03
      Реакция всего мира заставила на 9 день памяти явиться послов недружественных стран к мемориалу у Крокус - Хола.Послы США и Израиля.
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: tralflot1832
        Реакция всего мира заставила на 9 день памяти явиться послов недружественных стран к мемориалу у Крокус - Хола

        Известно, что убийцу всегда тянет на место преступления.
      2. Slon_on Ранг пользователя
        Slon_on
        +1
        Сегодня, 18:45
        А у них ситуация патовая: не прийти - злорадство, прийти - лицемеры. Сами себе такую репутацию заработали. Не верю в их искренность. Крокодилы после обеда тоже слезы роняют.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 18:04
      75Сергей-а они здесь нужны с их лицемерием и лживостью ???
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:39
      А представители стран Запада там были?
      Они это все и организовывали
    5. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 18:39
      Дипломаты возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года. Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие послы несколько десятков стран, в том числе недружественных РФ. В частности, присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 17:56
    — Светлая память,вечный покой ...
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 17:57
    А гейропа и матрасня хранят гордое молчание. Только скулеж это не скаклы, они не могли они белые и пушистые.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:40
      А гейропа и матрасня хранят гордое молчание
      Посмотрим, какое молчание они будут хранить во время Олимпиады в Париже. Осень на это надеюсь! wink
  4. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 18:01
    Соболезнования вырожать это дежурный номер у мид любой страны. А что посущественнее к словам никто добавить не хочет? Ну лекарств купить, медоборудование...
  5. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +2
    Сегодня, 18:03
    Зачинщиков то конечно не было. Оне выше этой пурги, цветущий сад. Скоро загнется эта поднаусе вместе с садом эта содомия. Я надеюсь.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 18:03
    А из Штатов, Окраины и стран еврошестерок-тоже были?
  7. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 18:03
    Это называется "изоляция России "! fool Факт что называется говорящий о многом hi
  8. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:17
    Всё, что нужно знать про Запад - это то, что цветы, принесённые к стенам посольства России в Риге, немедленно уничтожались, а те, кто несли цветы - арестовывались. Я, честно говоря, даже немного рад, что латыши до этого додумались - просто показали своён нацистское лицо. Но это они от глупости, такое лицо не только у них, оно у всех политических элит Запада.

    Вечная память...
  9. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 18:26
    Bitter truth:
    My condolences to the terror attack victims. RIP. By the Moscow terror attack, 'moden radical islam' is knocking at the doors of entire Europe. My key take away is, US will silence/blackmail EU nations like Hungary, Serbia, Slovakia, Turkey etc by using - terror threats. US threat to EU is very clear - 'That is If you don't obey the orders of USA, ISIS will attack you'.

    Stupid europeans are at risk. USA is not their saviour. In 2024, EU is at the gun point of USA.
  10. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 18:36
    Short Story.
    Today, In heaven Adolf Hitler and Joseph Stalin were preparing for the Easter prayers. They were sad. They prayed for the souls of 144 people died in Moscow. They prayed for the souls of 32,000 people died in Palestine. But they agreed on one thing, 'civilized Russians and civilized Germans sacrificed their noble lives for the ancestors of the dirty zionist pigs (rabid zombies) sitting in Washington DC'.

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