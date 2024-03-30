Послы и диппредставители более чем сотни стран мира поучаствовали в памятной церемонии у «Крокус Сити Холла»

Посол Танжу Бильгич вместе с членами дипмиссии возложил цветы к «Крокус Сити Холлу» в Москве, где неделю назад произошел теракт. Мы осуждаем все формы терроризма, выражаем соболезнования российскому народу и российскому правительству, а также соболезнуем родственникам погибших.

Дипломаты Посольства Казахстана в России во главе с Послом Дауреном Абаевым посетили «Крокус Сити Холл» и возложили цветы к месту трагедии и почтили память жертв террористического акта 22 марта.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода принял участие в церемонии и от имени Республики Таджикистан возложил цветы и выразил искренние соболезнования семьям и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавших.

Сегодня, в 9-й день трагедии в подмосковном Красногорске, Россия отдаёт дань памяти всем жертвам страшного преступления. Фактически речь идёт о преступлении против человечества, тщательно подготовленном и хладнокровно реализованном.К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в течение всего это времени несли цветы, венки, игрушки, лампады – в память о 144 жертвах террористической атаки. Именно столько жертв указано на данный момент, но в Минздраве говорят о том, что, к сожалению, и это число может быть неокончательным. Сотни человек находятся на больничных койках Москвы и Подмосковья, десятки из них – в тяжёлом состоянии.Сегодня к «Крокусу» для того, чтобы почтить память жертв агрессии против граждан России, прибыли послы и другие сотрудники дипломатических представительств 130 стран мира. Это дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна.Десятки стран опубликовали в официальных аккаунтах своих МИД или дипмиссий слова соболезнования и скорби.Посольство Турции:Заявление посольства Казахстана:Посольство Таджикистана:В МИД России выразили благодарность всем тем странам, которые почтили память погибших от рук террористов граждан страны.