ВВС Сербии подняли дежурную пару МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата в 100 км от Белграда

Сегодня, в 10.39, постоянно задействованные силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства Республики Сербия обнаружили неизвестный самолет над Валево на высоте 5.500 метров

Военно-воздушные силы ВС Сербии подняли дежурную пару истребителей МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата, обнаруженного в небе над городом Валево. В заявлении Министерства обороны Сербии, опубликованном на сайте военного ведомства, сообщается, что неопознанный воздушный объект был обнаружен сегодня утром на высоте пяти с половиной километров.— сообщает Минобороны республики.О появлении летательного аппарата в суверенном воздушном пространстве было доложено президенту и верховному главнокомандующему Сербии Александру Вучичу. Он лично отдал приказ на перехват воздушной цели. Кроме того, сообщает Минобороны, дежурные ракетные подразделения ПВО и РЛС переведены в режим усиленного несения службы и продолжают наблюдение за воздушным пространством страны.При подлете дежурной пары самолетов в зону перехвата цель была потеряна с радаров. Истребители продолжили полет и провели обследование зоны в соответствии с процедурой. После обыска зоны дежурной паре истребителей было приказано вернуться на свой аэродром, в то время как другие силы возобновили регулярное наблюдение за воздушным пространством, сообщает Минобороны Сербии.Валево расположено в 100 километрах на запад от Белграда, в городе действует крупнейшее сербское оборонное предприятие «Крушик».