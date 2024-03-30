США продемонстрировали многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon ТА-2

Аэрокосмическая компания Stratolaunch (США) продемонстрировала многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon ТА-2. Он должен подняться в воздух на борту гигантского самолёта Roc к концу 2024 года, после чего перейти в режим самостоятельного полета. В настоящее время проводятся наземные испытания бортовых систем.9 марта текущего года был совершен полет Talon ТА-1, который являлся одноразовым аппаратом. Достигнув скорости в 4 Maха, он продолжил движение, после чего упал в воды Тихого океана (как и планировалось).В отличие от него ТА-2 оснащен убирающимся шасси, которое позволит ему приземлиться на взлетно-посадочной полосе базы Ванденберг. После проведения технического обслуживания его можно будет использовать повторно. Это позволит значительно снизить стоимость испытаний гиперзвуковой техники, разрабатываемой для нужд ВВС США.Сейчас ведется сборка аппарата TA-3, который также будет оснащен шасси и станет многоразовым аппаратом.Talon оснащены ракетными двигателями Ursa Major Hadley со ступенчатым циклом сжигания топлива, в качестве которого выступают жидкий кислород и керосин. Данная силовая установка разрабатывается с 2015 года. Она развивает тягу 22 кН.

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