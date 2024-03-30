США продемонстрировали многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon ТА-2

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США продемонстрировали многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon ТА-2

Talon ТА-2


Аэрокосмическая компания Stratolaunch (США) продемонстрировала многоразовый гиперзвуковой аппарат Talon ТА-2. Он должен подняться в воздух на борту гигантского самолёта Roc к концу 2024 года, после чего перейти в режим самостоятельного полета. В настоящее время проводятся наземные испытания бортовых систем.



9 марта текущего года был совершен полет Talon ТА-1, который являлся одноразовым аппаратом. Достигнув скорости в 4 Maха, он продолжил движение, после чего упал в воды Тихого океана (как и планировалось).

В отличие от него ТА-2 оснащен убирающимся шасси, которое позволит ему приземлиться на взлетно-посадочной полосе базы Ванденберг. После проведения технического обслуживания его можно будет использовать повторно. Это позволит значительно снизить стоимость испытаний гиперзвуковой техники, разрабатываемой для нужд ВВС США.


Talon ТА-1


Сейчас ведется сборка аппарата TA-3, который также будет оснащен шасси и станет многоразовым аппаратом.

Talon оснащены ракетными двигателями Ursa Major Hadley со ступенчатым циклом сжигания топлива, в качестве которого выступают жидкий кислород и керосин. Данная силовая установка разрабатывается с 2015 года. Она развивает тягу 22 кН.

  • Stratolaunch
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15 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:36
    Верим джентельменам наслово!? bully
    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 19:38
      Мне понравилось: "Упал в воды Тихого океана, как и планировалось"

      Хороший план у американцев!
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:58
      Поправлю коментарий.Текст короткий.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +8
    Сегодня, 19:36
    У янки большой опыт создания таких кораблей,летает же пара шаттлов в интересах министерства обороны ихнего. Могут сразу создать вторую ступень полностью многоразовой и возвращаемой,без промежуточного варианта!
  3. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    0
    Сегодня, 19:44
    Всё таки ВВП не зря подколол журналистку сказав, что в сша создают аппараты со скоростью 4 Маха... А наши, хоть и одноразовые, но 20 развивают wassat
    1. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:12
      и у РФ есть вся таблица менделеева и огромная гора ресурсов )
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:59
    А зачем он такой-для разведки-ну если может садится?
  5. Практик23354df Ранг пользователя
    Практик23354df
    +1
    Сегодня, 20:15
    "Оснащён убирающемся шасси, которое позволяет провести посадку". До этого шасси не убирались и их сдувало.
  6. Балаганов Ранг пользователя
    Балаганов
    0
    Сегодня, 20:40
    Жаль у usaнегров мозгов на революцию не хватит, чай не гаитяне, этим только поорать да пограбить..
  7. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    +2
    Сегодня, 20:46
    Думаю, что перепечатывающим и читающим, пора понять некоторую техническую истину: гиперзвук "начинается" при М более 5.... А, на сегодняшний момент, аппарат Talon ТА-2 всего лишь сверхзвуковой....
  8. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    +2
    Сегодня, 20:52
    ...И на что человечество тратит силы, ресурсы...
    Понимаю, - тема не для данного сайта, пожалуй...
    Просто вспомнились статьи из журналов 70-ых годов об освоении космоса, мирового океана в мирных целях. Казалось, - будем картоху на Луне сажать, кристаллы выращивать, шельф заселять.... ((((
    Старость?))
    1. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 21:05
      Просто вспомнились статьи из журналов 70-ых годов об освоении космоса, мирового океана в мирных целях. Казалось, - будем картоху на Луне сажать, кристаллы выращивать, шельф заселять.... ((((
      Если глянете журналы типа Flight, Aviation Week конца 80-х, то там было полно серьёзных проектов лёгких Шатлов (1 - 3 т нагрузки) - Гермес, Хотол, ещё что-то, не помню уже - с прогнозируемыми сроками полётов в нулевых годах этого века. Ну и всё.
      1. A.A.G. Ранг пользователя
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 21:08
        Спасибо за ответ, рекомендации. hi
        Но я о другом... не по теме, пожалуй.
  9. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    +1
    Сегодня, 21:00
    циклом сжигания топлива, в качестве которого выступают жидкий кислород и керосин.

    Судя по всему, это летающая лаборатория для отработки гиперзвуковой прямоточки. Будут прямоточный двигун цеплять и исследовать его работу. А журналюшки даже не подозревают, что жидкий кислород - это не топливо, а окислитель. Ну не учили их этому.
  10. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 21:04
    Ну, норма для космоса, и к нему можно будет подцепить много всего: от ракет до научных приборов и даже для доставки и разведки ! Можно придумать много способов использования такого аппарата! стати если гиперзвук не кто сбить не может можно и разведчик сделать )))

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