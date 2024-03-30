Руководство Днепропетровской области опубликовало снимки строительства фортификаций
Руководство подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской области опубликовало снимки, на которых можно увидеть продолжающееся обустройство оборонительных линий на территории региона.
Как утверждается в опубликованном областными властями сообщении, на местах, где в будущем планируется обустройство огневых точек и блиндажей, создаются щебеночные основания. Широко используются железобетонные конструкции, которые гидроизолируют, чтобы уберечь от потенциального негативного влияния дождевых и сточных вод. При этом, каким образом предполагается уберечь укрепления от негативного воздействия российских планирующих авиабомб, руководство региона не уточняет.
Всего в настоящее время на территории Днепропетровской области уже обустроено более 42 километров противотанковых рвов и установлено более 11 тысяч противотанковых бетонных "зубов дракона".
При этом сообщается, что аналогичные фортификации обустраиваются также и на территориях Киевской, Харьковской, Сумской и Одесской областей. Предполагается оборудовать разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий, а также установить заградительные рубежи в виде "зубов дракона", противотанковых рвов и других невзрывных заграждений.
По информации украинских источников, на обустройство оборонительных сооружений киевским режимом выделены значительные объемы бюджетных средств, немалую часть которых впоследствии предполагается списать в пользу руководства страны после разрушения российской армией линий обороны ВСУ и уничтожения доказательств коррупции.
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