Руководство Днепропетровской области опубликовало снимки строительства фортификаций

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Руководство Днепропетровской области опубликовало снимки строительства фортификаций

Руководство подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской области опубликовало снимки, на которых можно увидеть продолжающееся обустройство оборонительных линий на территории региона.

Как утверждается в опубликованном областными властями сообщении, на местах, где в будущем планируется обустройство огневых точек и блиндажей, создаются щебеночные основания. Широко используются железобетонные конструкции, которые гидроизолируют, чтобы уберечь от потенциального негативного влияния дождевых и сточных вод. При этом, каким образом предполагается уберечь укрепления от негативного воздействия российских планирующих авиабомб, руководство региона не уточняет.







Всего в настоящее время на территории Днепропетровской области уже обустроено более 42 километров противотанковых рвов и установлено более 11 тысяч противотанковых бетонных "зубов дракона". 

При этом сообщается, что аналогичные фортификации обустраиваются также и на территориях Киевской, Харьковской, Сумской и Одесской областей. Предполагается оборудовать разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий, а также установить заградительные рубежи в виде "зубов дракона", противотанковых рвов и других невзрывных заграждений.

По информации украинских источников, на обустройство оборонительных сооружений киевским режимом выделены значительные объемы бюджетных средств, немалую часть которых впоследствии предполагается списать в пользу руководства страны после разрушения российской армией линий обороны ВСУ и уничтожения доказательств коррупции.
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    9 комментариев
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    1. gurzuf Ранг пользователя
      gurzuf
      +3
      Сегодня, 18:29
      Надо бы геранями закидать стройбат.
    2. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 18:36
      Ну теперь точно все спрячетесь ))) ❗ ❗ ❗
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:39
      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы денег не просило.))
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 18:40
      А чего по ним ничего не прилетает-ни одной воронки?
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:41
      Оказываются, чубатые!
    6. Балу Ранг пользователя
      Балу
      0
      Сегодня, 18:51
      Это вместо посевной, хотя земля теперь не их. Кому ее продали ?
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:53
      А чего сетку-рабицу в чистом поле натягивать сейчас не модно? lol
    8. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      0
      Сегодня, 19:06
      А кто им сказал, что прорыв будет там?? wink
    9. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 19:16
      Запад ставит на позиционные бои, и они только будут вооружения подкидывать.

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