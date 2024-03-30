«F-16 даже не успеет отстреляться»: в зарубежной прессе спрогнозировали бой будущего истребителя ВСУ с «ударной ячейкой» ВКС РФ
На Украине возлагают большие надежды на истребители F-16 американского происхождения, которые должны передать для нужд ВСУ европейские страны. Но если они даже будут модифицированы и получат радар с АФАР вместе с ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7, то они мало что смогут сделать в противоборстве с российской авиацией.
- отмечается в зарубежном издании Pucará Defensa.
Как указывается, проблема для ВСУ состоит в том, что Су-35, если он вовремя обнаружит F-16 («а ВКС сделают всё возможное, чтобы отследить каждый полет украинского F-16»), может атаковать с дальности от 150 до 200 км. Это примерно в 3,5 раза превышает предельную дистанцию поражения AIM-120.
- прогнозирует автор исход «боя».
С его слов, ранее в этом месяце украинский МиГ-29 уже был сбит ракетой Р-37М, тоже самое ожидает американские самолеты:
Как отмечается в прессе, пилоты ВСУ могут попытаться обмануть российских летчиков, например, запустив ложные цели ADM-160 MALD, на которые самолеты ВКС РФ израсходуют свои Р-37М и не смогут поразить F-16.
- Pucará Defensa
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