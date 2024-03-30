«F-16 даже не успеет отстреляться»: в зарубежной прессе спрогнозировали бой будущего истребителя ВСУ с «ударной ячейкой» ВКС РФ

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«F-16 даже не успеет отстреляться»: в зарубежной прессе спрогнозировали бой будущего истребителя ВСУ с «ударной ячейкой» ВКС РФ

На Украине возлагают большие надежды на истребители F-16 американского происхождения, которые должны передать для нужд ВСУ европейские страны. Но если они даже будут модифицированы и получат радар с АФАР вместе с ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120C-7, то они мало что смогут сделать в противоборстве с российской авиацией.

Обычная «ударная ячейка» ВКС РФ сегодня состоит из одного Су-35, снаряженного 2 Р-37М, 1 Х-31, 2 Р-77 и 2 Р-73 и обеспечивающего превосходное воздушное прикрытие и противорадиолокационную защиту (от украинских ЗРК), и двух Су-34, вооруженных 4 УМПК (с бомбами 250 или 500 кг) и 2 Р-73 (для самообороны)

- отмечается в зарубежном издании Pucará Defensa.



Как указывается, проблема для ВСУ состоит в том, что Су-35, если он вовремя обнаружит F-16 («а ВКС сделают всё возможное, чтобы отследить каждый полет украинского F-16»), может атаковать с дальности от 150 до 200 км. Это примерно в 3,5 раза превышает предельную дистанцию поражения AIM-120.

В большинстве случаев Су-35 смогут уничтожить будущий истребитель ВСУ задолго до того, как он успеет подобраться достаточно близко и отстреляется

- прогнозирует автор исход «боя».



С его слов, ранее в этом месяце украинский МиГ-29 уже был сбит ракетой Р-37М, тоже самое ожидает американские самолеты:

Поднявшись в воздух, самолету-мишени [F-16] лучше выйти из боевой зоны как можно скорее, если, конечно, летчик хочет выжить.


Как отмечается в прессе, пилоты ВСУ могут попытаться обмануть российских летчиков, например, запустив ложные цели ADM-160 MALD, на которые самолеты ВКС РФ израсходуют свои Р-37М и не смогут поразить F-16.
  • Pucará Defensa
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12 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 18:56
    Самолеты нужно уничтожить сразу по их обнаружении,чтобы они и взлететь не смогли !
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 19:04
      Будем надеяться так и будет, но даже если что то и сможет вылететь на боевой вылет, то видели уже много вундервафель. Горят все одинаково.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:10
      Бережливый на западе поняли что Россия не шутит с Ф-16.Опять репостну эту фоточку.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:56
    F 16 будут пилотировать украинские пилоты???
    1. Сергей Т19 Ранг пользователя
      Сергей Т19
      +4
      Сегодня, 18:59
      Для того что бы их пилотировать, их нужно сначало дать. Пошел третий год СВО а летаки до сих пор не дали "уважаемые" западные партнёры.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 19:05
      А нашим ракетам какая разница, чьи там пилоты.
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 19:07
      Цитата: tralflot1832
      F 16 будут пилотировать украинские пилоты???

      Которые не говорят на украинском или говорят с очень сильным канадским акцентом.
  3. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 19:09
    Да не будет никаких боев. Не для этого нужны Ф16. Ф16 нужен для запуска ракет воздух-земля, а не для воздушных боёв.
  4. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +2
    Сегодня, 19:13
    По сути самолёты против самолётов редко используются, они больше по наземным целям сейчас. А что самолёты всу ещё летают и пускают ракеты говорит о том что не всё так как описано в западной статье.
  5. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 19:15
    F-16 даже не успеет отстреляться

    Если так, то хорошо.
    А так не нравится мне всё это... Навязывают свою повестку в войне...
  6. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:15
    Как бы там ни было, но врага нельзя недооценивать. Хорош ли этот самолёт или плох - какая разница? Надо его по возможности уничтожать на земле. Может он действительно устарел, спорить не буду, но, надеюсь, наши лётчики и военнослужащие ПВО подойдут к вопросу ликвидации этой "птицы" со всей серьёзностью.
  7. Deon59 Ранг пользователя
    Deon59
    0
    Сегодня, 19:18
    А как тогда Су 24 выходят на позицию пуска .

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