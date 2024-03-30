«F-16 даже не успеет отстреляться»: в зарубежной прессе спрогнозировали бой будущего истребителя ВСУ с «ударной ячейкой» ВКС РФ

Обычная «ударная ячейка» ВКС РФ сегодня состоит из одного Су-35, снаряженного 2 Р-37М, 1 Х-31, 2 Р-77 и 2 Р-73 и обеспечивающего превосходное воздушное прикрытие и противорадиолокационную защиту (от украинских ЗРК), и двух Су-34, вооруженных 4 УМПК (с бомбами 250 или 500 кг) и 2 Р-73 (для самообороны)

В большинстве случаев Су-35 смогут уничтожить будущий истребитель ВСУ задолго до того, как он успеет подобраться достаточно близко и отстреляется

Поднявшись в воздух, самолету-мишени [F-16] лучше выйти из боевой зоны как можно скорее, если, конечно, летчик хочет выжить.