В украинском парламенте предложили перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые сложнее обстреливать...

Глава парламентского комитета по энергетике Верховной Рады Украины Андрей Герус предложил перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые, по его мнению, сложнее обстреливать.В эфире одной из украинских радиостанций Герус заявил, что, поскольку в современных условиях невозможно засекретить местоположение энергетических объектов, следует немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы на Украине появилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, которая будет приближена к конечному потребителю.Глава профильного комитета украинского парламента полагает, что когда снабжение энергией обеспечивается при помощи 5-10 крупных электростанций, то они являются целями, которые несложно поразить, однако, если Украина построит сотни мелких электростанций, которые будут располагаться в непосредственной близости от потребителей в зонах с наибольшим уровнем потребления электроэнергии, то мелкие объекты обстреливать якобы будет практически нереально или очень дорого уничтожать ракетами.По словам Геруса, на Украине в настоящее время уже устанавливаются многочисленные солнечные и газовые электростанции. Однако, несмотря на эти усилия, ситуация в украинской энергосистеме после массированной атаки 22 марта, остается сложной. Киев был вынужден полностью отказаться от экспорта электроэнергии и вместо этого закупать дополнительные объемы в Румынии, Словакии и Польше.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»