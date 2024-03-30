В украинском парламенте предложили перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые сложнее обстреливать

40
В украинском парламенте предложили перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые сложнее обстреливать

Глава парламентского комитета по энергетике Верховной Рады Украины Андрей Герус предложил перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые, по его мнению, сложнее обстреливать.

В эфире одной из украинских радиостанций Герус заявил, что, поскольку в современных условиях невозможно засекретить местоположение энергетических объектов, следует немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы на Украине появилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, которая будет приближена к конечному потребителю.



Глава профильного комитета украинского парламента полагает, что когда снабжение энергией обеспечивается при помощи 5-10 крупных электростанций, то они являются целями, которые несложно поразить, однако, если Украина построит сотни мелких электростанций, которые будут располагаться в непосредственной близости от потребителей в зонах с наибольшим уровнем потребления электроэнергии, то мелкие объекты обстреливать якобы будет практически нереально или очень дорого уничтожать ракетами.

По словам Геруса, на Украине в настоящее время уже устанавливаются многочисленные солнечные и газовые электростанции. Однако, несмотря на эти усилия, ситуация в украинской энергосистеме после массированной атаки 22 марта, остается сложной. Киев был вынужден полностью отказаться от экспорта электроэнергии и вместо этого закупать дополнительные объемы в Румынии, Словакии и Польше. 
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +10
    Сегодня, 19:42
    Цена такого электричества будет в несколько раз выше. А так давайте, в путь. Начинайте закупать и оборудовать ими предприятия ВПК. По этим электростанциям мы будем их вычислять и уничтожать.
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      +1
      Сегодня, 19:46
      На минигенераторы? Или переходят на велотренажеры?
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 19:51
      В украинском парламенте предложили перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые сложнее обстреливать...
      А почему на небольшие, а не на карманные... В них ещё труднее попасть...Человек целый день двигаясь тоже может электроэнергию вырабатывать... Как там у Райкина, чего балерина на сцене просто так крутится, «Прикрепите к ней динамо-машину и пусть вырабатывает электричество». laughing
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 19:56
        В своё время кое кто тоже строил мини домны, боролся с воробьями, всякие мини заводы в каждой деревеньке. История движется по спирали однако. tongue
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 20:02
          С воробьями не знаю как было. А с минидомнами недавно объяснили. В металлолом принимали там только в слитках. Уж не знаю почему, вот и строили минидомны.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 20:15
        Декоммунизация плюс деэлектрификация всей Украины.
        Всё по Ильичу. Только наоборот. good
      3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 20:19
        Логично... А если еще,кушать много гороха,то можно вырабатывать,газ.
      4. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 20:39
        Цитата: Lev_Russia
        А почему на небольшие, а не на карманные

        Пусть алкалиновые батарейки на "АлиЭкспрес" покупают и фонарики с динамкой.
        1. Fachmann Ранг пользователя
          Fachmann
          0
          Сегодня, 20:48
          Фонарик, в наше время, назывался "Жучок". Помню, рука быстро уставала.
          Но ребятам с Украины "за падло" было-бы им пользоваться, у них же декоммунизация
          1. Piramidon Ранг пользователя
            Piramidon
            +2
            Сегодня, 20:55
            Китайцы эти "жучки" основательно доработали. Они у них сейчас оснащены светодиодными лампочками и аккумуляторами.
    3. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Павел_Свешников
      А так давайте, в путь. Начинайте закупать и оборудовать ими предприятия ВПК.

      У них сейчас и другая задача решается - срочно строят линии "зубов дракона" возле Киева, Одессы и Харькова. На севере от Киева уже 10000 штук установили, готовятся к танковой атаке ВС РФ. При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. Так что придётся им выбирать, что важней. Денежки со стороны западных спонсоров капают, но былого потока уже нет. Печалька у них с бюджетом. yes
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 20:19
      Накупить атомных минибатареек и носить электростанцию в чемодане! wassat
  2. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    +2
    Сегодня, 19:43
    "Небольшие электростанции" это генераторы? what
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 20:03
      Ветряки закажут на Алиэкспрессе и солнечные панели. wassat
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 21:10
        Цитата: СергейАлександрович
        Ветряки закажут на Алиэкспрессе и солнечные панели. wassat

        На какие шиши? У пана атамана (поскольку он уже не президент, срок истек) Зеленского золотого запасу нема. request
  3. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    +2
    Сегодня, 19:44
    Бензогенераторы можно хорошо прятать, а еще с ножным приводом (а-ля велосипед)
  4. Самый вежливый Ранг пользователя
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 19:44
    План может и хорош но время и самое главное деньги ... хотя может ЕС или США профинансируют это .
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Самый вежливый
      но время и самое главное деньги ... хотя может ЕС или США профинансируют это

      Они на вооружение укрорейха уже не могут наскрести нужных средств, а уж такой мегапроект не потянут точно. Так что будет теперь в укрорейхе освещение почасовое и по строгому графику. В своё время насмехались над Крымом, когда отрубили ему электроэнергию и перекрыли воду, а теперь их черёд пришёл испытать на своей шкуре все эти прелести.
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 19:44
    Даёшь миниэлектростанцию в каждом кармане свидомого скакуаса!
    Налог с каждого владельца генератором дома и квартиры в пользу захисников вна 404!
  6. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +4
    Сегодня, 19:45
    если Украина построит сотни мелких электростанций

    Самый короткий анекдот "украина построит",
  7. Eugene Zaboy Ранг пользователя
    Eugene Zaboy
    +3
    Сегодня, 19:50
    В эфире одной из украинских радиостанций Герус заявил, что, поскольку в современных условиях невозможно засекретить местоположение энергетических объектов, следует немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы на Украине появилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, которая будет приближена к конечному потребителю.


    Хорошее предложение. Осталось найти желающих всё это оплатить. Если очередь из доноров выстроится, то будет реализованно. Себестоимость подобной электро - энергии оценивать придётся по факту.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:11
      Если очередь из доноров выстроится, то будет реализованно.
      . Ха, ха, эта идЭя не за энергетику, это что б срубить бабла по быстрому и слинять!
      Цена по факту... ну да, некуда посмотреть, поинтересоваться за цены?
      Шутник, однако...
  8. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 19:57
    Какая чушь. Цены возрасту в разы, но их обнаружение будет таким же легким, как и обычные, а уничтожении более легким. Причем, как Украина будет защищать такое количество станций? Это же в разу надо будет увеличить ПВО. А над "многочисленные солнечные и газовые электростанции" можно только поржать. Плохая погода может уничтожить солнечные панели, даже ракеты не нужны.
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 20:05
      Это точно, дизельгенераторы недолговечны. А всякие мелкие турбинные агрегаты будут стоить бешеных денег и потребностей не закроют.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 20:09
        Какую-нибудь ТЭС или ГЭС уничтожить Геранью невозможно, а вот малую энергетику очень даже. Люди во власти Украины вообще не понимают, что говорят.
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 20:11
          Им надо будет что-то делать. Если удары продолжатся, просто нет другого выхода.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 20:12
            У них нет никакого выхода. Все решения плохи. Но, всё что они предлагают, только облегчает нашу работу.
  9. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:58
    Типа-по АЭС в каждую хату?-что то подобное уже было laughing
  10. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    0
    Сегодня, 20:03
    Дурачье. Костры из кизяков - лучший выбор...
  11. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 20:07
    Поле из солнечных батарей вообще уязвимо. Достаточно одного кассетного боеприпаса и прощай энергия.
    1. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 20:11
      Достаточно дождя с градом. Солнечник занимает просто огромные поля, как они его прятать будут? Со всех сторон это просто смех, да и только
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 20:22
        Цитата: Serhio250381
        Достаточно дождя с градом.
        Зачем обязательно дождь? Грады работоспособны в любую погоду и время суток, а пакет градов куда дешевле чем поле панелей. wassat
  12. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
    Ростислав Прокопенко
    0
    Сегодня, 20:14
    Вот только их сначала построить надо и сети проложить.
    Проще у России электричество покупать, но только по предоплате! laughing
  13. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +1
    Сегодня, 20:19
    Построить и подключить даже такие мелкие электростанции в потребном количестве дело не одного года и лярда $, а пока что добро пожаловать в доиндустриальную эпоху. Лучина и кизяк - ваше всё. Зато декомунизировано, дерусифицировано, и свидомо.
  14. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 20:22
    Ок, допустим. А трансформаторов хватит, а в общую сеть как запитыватся будите, и вообще бред очередного сивого мерина.
  15. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 20:52
    перевести энергоснабжение страны на небольшие электростанции, которые, по его мнению, сложнее обстреливать

    Или, наоборот, проще. Если для большой ГЭС нужно несколько Кинжалов или Калибров, то для маленькой станции достаточно будет Герани. И если уж укроПВО не может крупные электростанции защитить, то на маленькие тем более средств защиты не хватит.
    Если только в каждую хату и квартиру поставить велогенератор.
  16. ulembeck Ранг пользователя
    ulembeck
    0
    Сегодня, 20:56
    На свечки стеариновые.
  17. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 20:59
    Что-то мне это напомнило laughing
  18. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:04
    следует немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы на Украине появилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, которая будет приближена к конечному потребителю.
    . Дорого, не надёжно, на счёт эффективности.... не, не, там и говорить не о чем.
    Зелёные бредни, они такие и есть.
    Кто то навариится желает, по быстрому, только и всего.
  19. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    0
    Сегодня, 21:08
    Ну да Simens кудато надо збывать свои дизель и газо генераторы, мелкой расфасовки.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»