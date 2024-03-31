«Сотрудничество с Россией столкнулось с проблемами»: индийский разработчик «объяснил» сбои в программе создания нового истребителя AMCA
На днях Южная Корея закупила первую партию нового национального истребителя KF-21 Boramae. В Турции близится к завершению проект создания собственного боевого самолета KAAN. На этом фоне заметно серьезное отставание Индии, пытающейся разработать истребитель 5-го поколения AMCA, который до сих пор не реализован «в железе».
Как поясняют в издании India Defence, сбои и задержки в индийской программе обусловлены ставкой на отечественные разработки:
Указывается, что в создание KF-21 внесли значительный вклад американские компании, такие как Raytheon и Northrop Grumman. Турецкая программа KAAN воспользовалась помощью британской BAE Systems и американских фирм.
- полагают в издании.
Отмечается, что поэтому Индия при создании истребителя пошла собственным путем. Нью-Дели, отказываясь от потенциально выгодных партнерских отношений, стремится обеспечить более 70% локализации при планируемом выпуске самолета.
- говорится в издании.
На фоне успехов южнокорейских и турецких программ свой комментарий дал разработчик AMCA – организация DRDO [примерный аналог «Ростеха»], «объясняя» медленный темп работ:
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