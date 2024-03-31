«Сотрудничество с Россией столкнулось с проблемами»: индийский разработчик «объяснил» сбои в программе создания нового истребителя AMCA

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«Сотрудничество с Россией столкнулось с проблемами»: индийский разработчик «объяснил» сбои в программе создания нового истребителя AMCA

На днях Южная Корея закупила первую партию нового национального истребителя KF-21 Boramae. В Турции близится к завершению проект создания собственного боевого самолета KAAN. На этом фоне заметно серьезное отставание Индии, пытающейся разработать истребитель 5-го поколения AMCA, который до сих пор не реализован «в железе».

Как поясняют в издании India Defence, сбои и задержки в индийской программе обусловлены ставкой на отечественные разработки:



Конкурирующие программы, такие как KF-21 и KAAN, добились успехов, но они в значительной степени зависят от иностранной помощи и технологий, в то время как Индия делает акцент на развитии собственных компетенций.


Указывается, что в создание KF-21 внесли значительный вклад американские компании, такие как Raytheon и Northrop Grumman. Турецкая программа KAAN воспользовалась помощью британской BAE Systems и американских фирм.

Эта зависимость создает потенциальные препятствия. Иностранные партнеры могут иметь свои приоритеты при выполнении заказов или они могут оказаться под геополитическим влиянием. Более того, зависимость от внешних источников критически важных технологий ограничивает контроль страны над конечным продуктом и потенциально может увеличить риск шпионажа

- полагают в издании.


Су-57 - первоначально совместный проект России и Индии


Отмечается, что поэтому Индия при создании истребителя пошла собственным путем. Нью-Дели, отказываясь от потенциально выгодных партнерских отношений, стремится обеспечить более 70% локализации при планируемом выпуске самолета.

Эта стратегия гарантирует, что Индия сохранит полный технологический суверенитет над AMCA, снижая риски, связанные с геополитикой и внешней зависимостью

- говорится в издании.

На фоне успехов южнокорейских и турецких программ свой комментарий дал разработчик AMCA – организация DRDO [примерный аналог «Ростеха»], «объясняя» медленный темп работ:

Создание Индией истребителя AMCA столкнулось с препятствиями с самого начала. Начавшееся в 2008 году сотрудничество с Россией по программе FGFA столкнулось с проблемами конструкции двигателей и малозаметности.


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    7 комментариев
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    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 06:37
      Хитрят индусы... как всегда танцуют в свои индийские танцы.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 06:42
        Цитата: Леха с Андроида.
        Хитрят индусы... как всегда танцуют в свои индийские танцы.

        Так там шестирукий бог Шива!! Тут говорят "левая рука не знает, что делает правая", а если их шесть? Ужос! laughing
    2. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      +1
      Сегодня, 06:44
      статья оборвалась на полуслове... ((
      1. wanna Ранг пользователя
        wanna
        +1
        Сегодня, 06:51
        Follies like the Tejas make it easy to be pessimistic.
        ----The Economist ， Narendra Modi is remaking India’s 1.4m strong military
    3. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 06:47
      Индийские конструкторы петь и плясать свой самолет уже научили. А вот летать должны были научить русские. Но пока не складывается... wassat
    4. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 07:11
      Непоследовательность и хитрозадость и привела индусов к нынешней ситуации, и кончится все тем, что из сборной импортной солянки соберут в конце концов "исконно" индусский самолет, по их версии пятого поколения
      Может кто то еще и в "исконно" индусский работоспособный танковый дизель аж в 1500 л.с. верит?
    5. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 07:17
      Индусы долго танцевали со своими бубнями и долго торговали ради выигрыша в свою пользу.
      В результате, у России, лопнулось терпение и выставила свои аргументированные условия.
      И естественно, индусы добровольно отказала от дальнейшей сотрудничество с Россией, т.е. от фирмы "Сухой".
      А теперь, с завистью смотрят на своих ближайших конкурентов - Южной Кореи, Турции, Китая и России.
      Вывод таков: не надо было торговаться и хитрить с Россией. Близок локоть, да не укусишь!

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