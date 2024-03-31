«Сотрудничество с Россией столкнулось с проблемами»: индийский разработчик «объяснил» сбои в программе создания нового истребителя AMCA

Конкурирующие программы, такие как KF-21 и KAAN, добились успехов, но они в значительной степени зависят от иностранной помощи и технологий, в то время как Индия делает акцент на развитии собственных компетенций.

Эта зависимость создает потенциальные препятствия. Иностранные партнеры могут иметь свои приоритеты при выполнении заказов или они могут оказаться под геополитическим влиянием. Более того, зависимость от внешних источников критически важных технологий ограничивает контроль страны над конечным продуктом и потенциально может увеличить риск шпионажа

Су-57 - первоначально совместный проект России и Индии

Эта стратегия гарантирует, что Индия сохранит полный технологический суверенитет над AMCA, снижая риски, связанные с геополитикой и внешней зависимостью

Создание Индией истребителя AMCA столкнулось с препятствиями с самого начала. Начавшееся в 2008 году сотрудничество с Россией по программе FGFA столкнулось с проблемами конструкции двигателей и малозаметности.

На днях Южная Корея закупила первую партию нового национального истребителя KF-21 Boramae. В Турции близится к завершению проект создания собственного боевого самолета KAAN. На этом фоне заметно серьезное отставание Индии, пытающейся разработать истребитель 5-го поколения AMCA, который до сих пор не реализован «в железе».Как поясняют в издании India Defence, сбои и задержки в индийской программе обусловлены ставкой на отечественные разработки:Указывается, что в создание KF-21 внесли значительный вклад американские компании, такие как Raytheon и Northrop Grumman. Турецкая программа KAAN воспользовалась помощью британской BAE Systems и американских фирм.- полагают в издании.Отмечается, что поэтому Индия при создании истребителя пошла собственным путем. Нью-Дели, отказываясь от потенциально выгодных партнерских отношений, стремится обеспечить более 70% локализации при планируемом выпуске самолета.- говорится в издании.На фоне успехов южнокорейских и турецких программ свой комментарий дал разработчик AMCA – организация DRDO [примерный аналог «Ростеха»], «объясняя» медленный темп работ: