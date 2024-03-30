Итальянские эксперты оценили численность войск НАТО, необходимую для «обороны восточного фланга» военного блока

По мнению итальянских экспертов, для защиты восточного фланга НАТО в Европе необходимо развернуть против России контингент войск в количестве около трехсот тысяч военнослужащих.Таким образом, по наиболее цитируемым оценкам, для защиты территории от Балтийского до Черного моря, необходимо не менее трехсот тысяч солдат НАТО. При этом глава польского Генштаба Кароль Дымановский уточнил, что несколько тысяч солдат "сил реагирования" в настоящее время уже находятся на территории республики.Несмотря на то, что какие-либо официальные заявления по этому поводу на данный момент отсутствуют, по слухам, к июню текущего года планируется мобилизовать дополнительно 200 тысяч человек. Основную часть польских войск и военной техники предполагается разместить на восточных границах страны.Согласно одобренной на Мадридском саммите НАТО в 2022 году схеме, основная часть военных альянса численностью ​​около ста тысяч человек должна быть готова к действию в течение десяти дней. На подготовку оставшихся двухсот тысяч предполагается выделить 10-30 дней. Однако это время сокращается благодаря постоянному проведению полевых учений, особенно на территории Польши.Также известно, что в последние недели генералы армий стран НАТО усилили свои системы наблюдения и противовоздушной обороны, а также оборудование для предотвращения кибер-, подводных и спутниковых диверсий.Ранее сообщалось, что на границе с Белоруссией польское командование планирует обустройство наблюдательных вышек, чтобы вовремя оценивать потенциальные угрозы с востока.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»