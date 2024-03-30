«Сможет поражать объекты в глубине Китая»: Индия разрабатывает новую ядерную ракету K-5 для подлодок

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«Сможет поражать объекты в глубине Китая»: Индия разрабатывает новую ядерную ракету K-5 для подлодок

Agni-5


Индия обладает ядерной триадой, одним из элементов которой являются баллистические ракеты подводного базирования K-4, дальность действия которых составляет 3500 км.



К-4 способна достичь территории южного Китая

- говорится в издании India Defence.

На замену ей DRDO [примерный аналог «Ростеха»] разрабатывает новую ракету K-5, которая в отличие от своей предшественницы будет иметь разделяющуюся головную часть, дающую возможность наносить удары по нескольким целям. Существенно возрастет дистанция ее полета, достигнув 5000 км.

Впечатляющая дальность действия этой ракеты значительно увеличит радиус поражения и живучесть индийских ПЛАРБ. Новая МБР позволит субмаринам наносить ядерные удары с больших расстояний, снижая уязвимость подлодок перед вражескими атаками

- отмечается в издании.

В роли носителей K-5 будут выступать новые индийские атомные подлодки класса S4, также известного как Arihant. На данный момент в строю находятся две субмарины этого типа, еще две АПЛ строятся.

Новая разработка позиционируется в качестве значительного шага вперед в возможностях ядерного сдерживания.

K-5 сможет поражать объекты в глубине Китая

- указывается в издании.

Наземная версия новой ракеты, получившая название Agni-5, провела первые летные испытания 11 марта текущего года. Она также обладает разделяющейся БЧ.

Отныне Индия находится в другой лиге. Надо десять раз подумать, прежде чем нападать на нас

- заявили в правительстве страны.

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    18 комментариев
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    1. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +3
      Сегодня, 21:38
      Все, что нужно Китаю, чтобы поразить Нью-Дели, - это ракета с дальностью полета 400 километров. Любая китайская тактическая ракета малой дальности - это "межконтинентальная ракета" для Индии.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 22:02
        Американцы старательно стравливают Индию и Китай, чтобы самим с Китаем не разбираться... В этом они толк знают... Преуспели, так сказать...Все военные конфликты возникающие в мире возникают не без их "дружеской" помощи и участия...
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 22:17
          Две страны с самым большим количеством населения.
          Да ещё и имеют общую границу.
          Стравить их достаточно легко.
          Вот например на кой редактору надо было указывать про "может поражать объекты в глубине Китая"? Тут проплатили фразочку, там напечатали. И готово - в сознании что китайцев, что индусов, стоит понимание о противостоянии.
    2. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 21:42
      Мне вот интересно, как индейцы умудрились в такое смешное водоизмещение, "втиснуть" 12 БРПЛ?)))
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 21:45
        Цитата: ТермиНахТер
        как индейцы умудрились в такое смешное водоизмещение, "втиснуть" 12 БРПЛ?)))

        Они как запели, как затанцевали, так эти БРПЛ сами запрыгнули, чтобы только не слышать и не видеть
        1. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 21:47
          Ха - ха, три раза))) но хотелось бы каких - нибудь технических деталей, хотя самых общих.
        2. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +2
          Сегодня, 22:21
          Цитата: Егоза
          Они как запели, как затанцевали

          "Бахубали" обе части с удовольствием посмотрел. А потом пересмотрел с субтитрами с неменьшим удовольствием- очень красивый язык у индийцев.
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 21:43
      K-5 сможет поражать объекты в глубине Китая

      - указывается в издании.
      Лучше бы новый сорт риса для Китая придумали который кстати сказать китайцы едят палочками laughing
      Отныне Индия находится в другой лиге. Надо десять раз подумать, прежде чем нападать на нас

      - заявили в правительстве страны.
      Учитывая то в каком состоянии была возвращена АПЛ проекта 971 "Нерпа" индийцы и в лигу не особо попали которым по рукам надо надавать за порчу матчасти используемой не по регламенту.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 21:48
        Причем, бить надо кувалдой, килограммов 10.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 21:52
          А чтобы быстрее заживало присыпать карри.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:50
      Индусы бы озвучили товарооборот с КНР?Будет весело.Это новость из разряда - на финско- китайской границе всё спокойно. bully
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 21:55
        Что характерно в Гималаях индийские пограничники с китайскими сражаются на палках и бросаются камнями. Индийский ВПК видимо без воодушевляющей идеи не работает. fellow laughing
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 21:52
      А чего индусы на китайцев залупаются-населения лишку много-мечтают-сократить?
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 22:52
        дык, там, у обоих имеется излишек населения. Можно и проредить, камнями и палками не получится.
    6. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      +2
      Сегодня, 22:07
      А реакторы для лодок откуда?
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 22:14
        Со старых виман поснимали. smile
    7. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +3
      Сегодня, 22:26
      В схватке Китая и Индии я бы однозначно поставил на КНР. Несмотря на большой прогресс Индусов в последние десятилетия - прогресс Китая выглядит весомее .
      Но в серьезную "горячую" войну (а не какой-то мордобой высоко в горах) мне верится слабо т.к граница для серьезной войны не подходит и ни Китаю, ни Индии тупо не удобно закрепляться в случае каких-то прорывов на суше. В серьезные морские десанты мне верится еще меньше. Я думаю надолго будет тлеющий статус-кво.
    8. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 22:54
      То-то бритиши радуются. Поссорили две своих бывших колонии, уж одна-то их снова будет кормить.

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