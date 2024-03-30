«Сможет поражать объекты в глубине Китая»: Индия разрабатывает новую ядерную ракету K-5 для подлодок
Индия обладает ядерной триадой, одним из элементов которой являются баллистические ракеты подводного базирования K-4, дальность действия которых составляет 3500 км.
- говорится в издании India Defence.
На замену ей DRDO [примерный аналог «Ростеха»] разрабатывает новую ракету K-5, которая в отличие от своей предшественницы будет иметь разделяющуюся головную часть, дающую возможность наносить удары по нескольким целям. Существенно возрастет дистанция ее полета, достигнув 5000 км.
- отмечается в издании.
В роли носителей K-5 будут выступать новые индийские атомные подлодки класса S4, также известного как Arihant. На данный момент в строю находятся две субмарины этого типа, еще две АПЛ строятся.
Новая разработка позиционируется в качестве значительного шага вперед в возможностях ядерного сдерживания.
- указывается в издании.
Наземная версия новой ракеты, получившая название Agni-5, провела первые летные испытания 11 марта текущего года. Она также обладает разделяющейся БЧ.
- заявили в правительстве страны.
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