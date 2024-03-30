«Сможет поражать объекты в глубине Китая»: Индия разрабатывает новую ядерную ракету K-5 для подлодок

Agni-5

К-4 способна достичь территории южного Китая

Впечатляющая дальность действия этой ракеты значительно увеличит радиус поражения и живучесть индийских ПЛАРБ. Новая МБР позволит субмаринам наносить ядерные удары с больших расстояний, снижая уязвимость подлодок перед вражескими атаками

K-5 сможет поражать объекты в глубине Китая

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Индия обладает ядерной триадой, одним из элементов которой являются баллистические ракеты подводного базирования K-4, дальность действия которых составляет 3500 км.- говорится в издании India Defence.На замену ей DRDO [примерный аналог «Ростеха»] разрабатывает новую ракету K-5, которая в отличие от своей предшественницы будет иметь разделяющуюся головную часть, дающую возможность наносить удары по нескольким целям. Существенно возрастет дистанция ее полета, достигнув 5000 км.- отмечается в издании.В роли носителей K-5 будут выступать новые индийские атомные подлодки класса S4, также известного как Arihant. На данный момент в строю находятся две субмарины этого типа, еще две АПЛ строятся.Новая разработка позиционируется в качестве значительного шага вперед в возможностях ядерного сдерживания.- указывается в издании.Наземная версия новой ракеты, получившая название Agni-5, провела первые летные испытания 11 марта текущего года. Она также обладает разделяющейся БЧ.- заявили в правительстве страны.