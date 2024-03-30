В сети появились свидетельства того, что границу РФ в Белгородской и Курской областях пытались прорвать в том числе польские наёмники украинского ГУР

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В сети появились свидетельства того, что границу РФ в Белгородской и Курской областях пытались прорвать в том числе польские наёмники украинского ГУР

На фото демонстрируется флаг запрещённой в РФ террористической группировки


Появилось очередное подтверждение того, что границы России в Курской и Белгородской областях атакует самый настоящий международный террористический конгломерат. Управление им осуществляет украинское ГУР, которое сочинило легенду о том, что в боях на границах России и в обстрелах российских регионов участвуют «добровольцы». Однако если ранее в тренде у ведомства Буданова (*глава ГУР Украины, внесён в список террористов и экстремистов) была легенда исключительно о «российских добровольцах», то теперь наружу всплывает и участие в боях и попытках прорыва в РФ в составе террористического конгломерата и наёмников из стран НАТО.



В первую очередь речь идёт о подразделении, которое называется себя «Польским добровольческим корпусом». В сети появились кадры, как с польским флагом боевики этого вооружённого формирования позируют рядом с другими «птенцами будановского* гнезда» - так называемым РДК* (террористическая группировка, запрещённая в России). Напомним, что главарь РДК*, являющийся представителем агентуры украинского ГУР, ряженный в «одежды» российского «добровольца», на днях ухмылялся тому, что с ним всё в порядке в отличие от белгородской Козинки.

Таким образом, можно сколько угодно рассуждать не тему о том, введут или не введут те или иные страны Запада свои войска на территорию Украины для войны против России, но факт остаётся фактом - подразделения целого ряда стран НАТО, легендированные как «добровольцы», давно не только воюют на территории Украины, но и пытаются прорваться через границу Российской Федерации под Белгородом. И на этом фоне слова западных чиновников о том, что НАТО не будет вводить свой контингент на Украину, являются типичным цинизмом.
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    18 комментариев
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    1. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +13
      Сегодня, 21:29
      Неважно, что они собой представляют и кто их возглавляет. Ликвидируйте их всех.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +8
        Сегодня, 21:53
        Неважно, что они собой представляют и кто их возглавляет. Ликвидируйте их всех.

        Когда я вижу вот такую запись - Буданов (*глава ГУР Украины, внесён в список террористов и экстремистов) , я не понимаю, почему эта мерзость до сих пор жива... Ну объявите награду за его и таких как он голову... Пару миллионов долларов за каждую... Опубликуйте этот список... Может на Окраине найдутся свои .., желающие заработать... У нас же нашлись... Ну не Судоплатова же воскрешать...??? А неплохо бы...am
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 22:34
          Попытка прорвать границу... и что дальше? Их надеюсь всех положили или они смогли нагадить и уйти?! А не прикрывали ли они этим какие то другие действия?
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 21:42
      речь идёт о подразделении, которое называется себя «Польским добровольческим корпусом»

      И что? Это не повод послать ракеты на Польшу?
      1. скептик Ранг пользователя
        скептик
        0
        Сегодня, 22:58
        Цитата: Егоза
        И что? Это не повод послать ракеты на Польшу?

        Это как в старом анекдоте, про старого, и молодого быка, смотрящих на стадо, внизу. Просчитать размещение ПВО, реперные точки Главбуржуинства... И во время речи ВВП о том, что зачем нам мир, если в нём не будет России, под рокот летящих, на Запад ракет, завершить возмездие.
    3. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +3
      Сегодня, 21:43
      Да и обстрелы Белгорода ведутся с использованием польских и чешских снарядов, при этом зелебобик утверждает, что для атак РФ используются сист только укровского производства. Но мы на м/н арене почему то молчим, про обстрелы мирных городов и сел молчим-попробовали раз после 30 декабря- посм реакцию и все...хотя укры про наши удары кричат караул на весь мир. Мы же должны кричать о некомпетентности и продажности ООН и международного права в угоду амерам, что все их действия направлены на геноцид русских и развал российской государственности, сдерживания нашей экспансии укрепления для баланса сил в мире и равномерного его развития на равноправных началах, а не потребительское отношения как к к рабам или колонии... Мы молчим, молчим
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 21:50
      А причем тут-"в сети"?-наше же МО докладывало что там накрошили под 3 тысячи-гражданство трупов сложно установить или пленных, которых явно много сотен захватили-допросить? belay
    5. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 21:50
      Дайте Искандера этим дорогим товарищам. А лучше два.
    6. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      0
      Сегодня, 21:53
      Дрг на их границу под видом подполья Украины. Пусть доказывают, что это мы.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -3
      Сегодня, 21:59
      Все страны НАТО как чёрт от ладана открещиваются от этих " отпусников".Глупейший пиар на фото.Флаг Польши могли держать сотрудники СБУ.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 22:44
        Это не фото, это видео. Там на польском языке поляки рассказывают, как они счастливы воевать рука об руку с власовцами и какие они братья на век. Кстати, кто том от чего открещивается? Что-то я не заметил чтобы французы, англичане и прочие поляки от чего-то открещивались
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 22:54
        Цитата: tralflot1832
        Все страны НАТО как чёрт от ладана открещиваются от этих " отпусников".Глупейший пиар на фото.Флаг Польши могли держать сотрудники СБУ.

        явно не все, есть желающие повоевать с Россией всем натом (будут не только посланы матом), а в одиночку явно ссыкотно
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 22:14
      Войну против РФ ведет киевский режим государства украина (не важно, кто ему помогает). Так почему же украина до сих пор не разрушена, а киевский режим не ликвидирован и не поставлены люди с пророссийскими взглядами ?
    9. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 22:19
      "Русские" националисты сместе в ляхами? Ляхами? И они типо за русский народ?
      Тьфу , у убогие
    10. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 22:21
      Жаль, что не вычислили своевременно факт этого построения с фото и по нему не прилетел "Искандер"
    11. wedmed5 Ранг пользователя
      wedmed5
      -1
      Сегодня, 22:23
      Цитата: Ivan№One
      "Русские" националисты сместе в ляхами? Ляхами? И они типо за русский народ?

      А что тут удивительного. После того, как бандеровцев обучали еврейские инструкторы ещё можно чему-то удивляться?
    12. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 23:02
      "главарь РДК*, являющийся представителем агентуры украинского ГУР, ряженный в «одежды» российского «добровольца», на днях ухмылялся тому, что с ним всё в порядке в отличие от белгородской Козинки."
      пусть дальше ухмыляется тому количеству его единоуродцев которое на штурме Козинки там и осталось, интересно - этот героически быстро убегал или героически бездарно командовал?
    13. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 23:04
      Почему до сих пор не взяты в плен польские "добровольцы"?Они уже должны давно петь похлеще соловьев с экранов о неумолимом желании любого ляха сожрать русского ребенка живьем( это так и есть,пусть и частично),о том,что они являются кадровыми военными Войска Польского а также состоят а ЦРУ на полставки и совместно с лично Дедом Бидоном планировали устроить множество терактов в Российских городах.( освежению памяти очень помогает новомодная "ушная" диета) По итогу откровений они должны исполнить народную польскую песню" как и псы атаманы помнят польские паны конармейские Ваши штыки"И получить этот штык в горячее.место ...ниже пояса .По решению суда,конечно.

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