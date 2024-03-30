На фото демонстрируется флаг запрещённой в РФ террористической группировки

Появилось очередное подтверждение того, что границы России в Курской и Белгородской областях атакует самый настоящий международный террористический конгломерат. Управление им осуществляет украинское ГУР, которое сочинило легенду о том, что в боях на границах России и в обстрелах российских регионов участвуют «добровольцы». Однако если ранее в тренде у ведомства Буданова (*глава ГУР Украины, внесён в список террористов и экстремистов) была легенда исключительно о «российских добровольцах», то теперь наружу всплывает и участие в боях и попытках прорыва в РФ в составе террористического конгломерата и наёмников из стран НАТО.В первую очередь речь идёт о подразделении, которое называется себя «Польским добровольческим корпусом». В сети появились кадры, как с польским флагом боевики этого вооружённого формирования позируют рядом с другими «птенцами будановского* гнезда» - так называемым РДК* (террористическая группировка, запрещённая в России). Напомним, что главарь РДК*, являющийся представителем агентуры украинского ГУР, ряженный в «одежды» российского «добровольца», на днях ухмылялся тому, что с ним всё в порядке в отличие от белгородской Козинки.Таким образом, можно сколько угодно рассуждать не тему о том, введут или не введут те или иные страны Запада свои войска на территорию Украины для войны против России, но факт остаётся фактом - подразделения целого ряда стран НАТО, легендированные как «добровольцы», давно не только воюют на территории Украины, но и пытаются прорваться через границу Российской Федерации под Белгородом. И на этом фоне слова западных чиновников о том, что НАТО не будет вводить свой контингент на Украину, являются типичным цинизмом.