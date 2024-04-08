Красивая и жестокая Каталина
Каталина
Мировая история знает много женщин, которые пользовались своей властью и убивали ради удовольствия или в порыве гнева. В императорской России была Дарья Салтыкова, в Венгрии – графиня Батори. Женщина с не менее дурной репутацией оставила свой след и в Чили – Каталина де лос Риос и Лиспергер, более известная как Кинтрала (благодаря своим огненно-рыжим волосам). Она была аристократкой из колониального Чили, её поступки вселяли ужас среди её слуг.
Краткая предыстория
Перенесёмся в Чили, аккурат в начало XVII века.
Это территория тогдашней Испанской империи – неспокойное время, полное межэтнических конфликтов и борьбы испанцев за влияние.
Каталина родилась в 1604 году в Сантьяго. Она росла в богатой семье землевладельцев. Родители были влиятельными чилийскими дворянами того времени. Её отцом был Гонсало – испанский дворянин, генерал и трижды мэр Сантьяго. Мать – Каталина, дочь немецкого дворянина из Вюртемберга. Она вела свою родословную от Бартоломеуса Вельцера, первого немца в Чили. Но что более важно, предками Каталины старшей были инки.
Бартоломеус Вельцер, портрет неизвестного художника
Ла Кинтрала символизировала будущую идентичность Чили, являясь потомком разных народов.
Но что сделало её такой печально известной?
Чтобы понять её действия, мы должны упомянуть поступки женщин из её семьи.
Первый подобный случай связан с её матерью и тётей. В 1601 году, всего за несколько лет до рождения Ла Кинтралы, они совместно попытались отравить губернатора Алонсо. Мужчина выжил после этой попытки, а тётка была обвинена в покушении на убийство и впоследствии сослана в Перу.
Но мать Ла Кинтралы на этом не остановилась. Она вышла замуж за богатого наследника Гонсало и быстро тайно убила его первую дочь. Она также убила местного жителя, который раскрыл её попытку отравить мужа.
Как видите, по женской линии у девочки были врождённые задатки к убийствам. Как говорится, дурная кровь.
Убийство отца
И точно так же Каталина младшая вошла на страницы истории.
Первое упоминание о ней относится к убийству её отца Гонсало в 1622 году. В то время юной Каталине было всего 18 лет, и её тётя обвинила её в отравлении курицы, которую съел отец. Бедный мужик, сначала жена хотела отравить, потом дочь. Да и тётка хороша – у самой рыльце в пушку, а она сдаёт племянницу.
Впоследствии обвинения были сняты.
Потом умерла и мать девушки. После смерти родителей Ла Кинтрала осталась на попечении своей бабушки, которая быстро устроила для девочки подходящий брак в тщетной попытке изменить её жестокий характер. Четыре года спустя Каталина вышла замуж за богатого испанского полковника и землевладельца. У них родился сын Гонсало, но ребёнок умер восемь лет спустя. Ла Кинтрала не испытывала ненависти к своему мужу, хотя и не любила его. Возможно, что он знал о её преступлениях и разделял их.
Со временем кровожадные побуждения Кинтралы вышли на поверхность. В различных источниках Каталине приписывается несколько мрачных историй, некоторые из которых датируются ещё до замужества.
Первая – это убийство видного дворянина из Сантьяго, которого она зарезала в собственной постели после короткой интрижки. В убийстве обвинили раба с её плантации, и невинный человек был казнён на главной площади Сантьяго.
Другая история связана с Энрике, рыцарем Мальтийского ордена, который выжил после попытки убийства Кинтралой и рассказал свою историю монаху. Злобная женщина нанесла ему смертельный удар из-за какой-то мелкой ссоры, но мужчине удалось сбежать.
Ещё известны подобные случаи, в основном касающиеся любовников нашей героини.
Казни ради удовольствия
Муж Каталины умер в 1650 году, а за несколько лет до этого им удалось приобрести большой участок земли, значительно увеличив своё состояние. Они жили на своей плантации в Ла-Лигуа, где девушка убила больше всего людей.
Она открыто мучила рабов на своей плантации – их часто и жестоко били кнутом, преследовали и даже убивали. Подтверждено, что она убила чернокожего раба по имени Натукон Джетон, чьё тело затем выставили на всеобщее обозрение на две недели. Чиновников, которые хотели разобраться в этом, подкупили или запугали.
Ситуация стала настолько тяжёлой, что рабы взбунтовались и сбежали в горы. Но благодаря влиянию и богатству Каталины, она организовала погоню, и беглецов поймали. После возвращения они предстали перед судом самой Кинтралы, и она их сильно наказала.
В 1634 году после многочисленных и неоднократных обвинений в её жестокости епископ Сальседо потребовал провести полное расследование. Королевский суд отправил Франциско Миллана допросить рабов с плантации наедине, без присутствия Каталины и её близких. Как только обвинения оказались полностью правдивыми и обоснованными, судья приказал арестовать Ла Кинтралу, и её перевезли в Сантьяго для суда.
Процесс замедлился из-за подкупленных чиновников, которые хотели замять дело. Тем не менее всплыло обвинение, в котором Каталине приписывали 40 убийств и многочисленные пытки, все из которых были доказаны.
Но даже в этом случае официальный приговор не вынесли из-за её влияния, богатства. Каталину освободили.
Панорама ночного Сантьяго. Вряд ли 500 лет назад могли мечтать о том, что город так разрастётся
Смерть
Новый судебный процесс начался в 1662 году по настоянию официальных лиц. Каталина к тому времени состарилась, и её здоровье начало ухудшаться. Она умерла в 1665 году.
Раскаялась ли Кинтрала в своих деяниях или нет, мы никогда не узнаем.
Но она завещала большие суммы денег, чтобы обеспечить прощение как своей души, так и душ людей, которые были ей близки. Возможно, это была её попытка спасти свою душу из чистилища, как часто в то время делали грешники.
Она вложила около 20 000 песо в то, чтобы отслужить 20 000 месс. На момент смерти ей был 61 год, что было довольно старым возрастом для XVII века, а похороны были пышными, полными помпы и церемоний.
Жуткая и мрачная история Каталины до сих пор остаётся загадочной темой. Её жизнь экранизирована в многочисленных романах, фильмах, телешоу и театральных постановках. Благодаря этому мы можем пролить свет на историю Чили того времени.
В ту эпоху данное государство считалось относительно бедным и опасным, отдалённым уголком Испанской империи. В нем проживало несколько различных этнических групп: криолло, люди с глубокими испанскими корнями, метисы, коренные жители, африканцы и сами испанцы. Эти этнические группы не были равны, и испанцы явно выделилась. В то время Испания воевала с мапуче – местными индейцами.
Земледелие – важный элемент в экономике Чили, а у Каталины было много плантаций, и они постоянно процветали. Поэтому на её преступления закрывали глаза. Богатство и плантации играли слишком большую роль для казны Испанской империи. Деньги были куда важнее для государства, чем человеческие жизни. Увы, это актуально всегда.
P. S.
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- Сергей Зотов
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