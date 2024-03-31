Председатель Нацсобрания Франции не исключила отправку французских войск на Украину

(...) В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна

Вопрос отправки французских войск на Украину с повестки никто не снимал, в вопросах поддержки Украины Францией "возможно все". С таким заявлением выступила председатель Национального собрания (нижней палаты французского парламента) Яэль Брон-Пиве.Франция продолжает будоражить Европу своими заявлениями о возможной отправке войск на Украину. Как заявила та же Брон-Пиве, побывавшая накануне в Одессе, Эммануэль Макрон не исключает варианта, что французские солдаты окажутся на украинской территории, но в каком качестве и количестве, это уже другой вопрос. В общем, возможно все, так как Париж занял позицию этакого "защитника Украины", пытаясь показать всей Европе, да и США, как надо поступать в вопросе Украины. При этом она не подтвердила, что Франция непременно отправит войска на помощь Киеву.- заявила француженка.На данный момент Франция в своем стремлении ввести войска на Украину находится практически в одиночестве, если не считать поддержки прибалтийских республик. Все остальные страны НАТО выступают категорически против прямого конфликта с Россией. Уже прошли консультации в отношении статьи 5 устава НАТО на случай вторжения Франции на Украину, Макрону прямым текстом сказали, что в этом случае она не сработает, французы будут воевать на сувой страх и риск.