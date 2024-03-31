Председатель Нацсобрания Франции не исключила отправку французских войск на Украину

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Председатель Нацсобрания Франции не исключила отправку французских войск на Украину

Вопрос отправки французских войск на Украину с повестки никто не снимал, в вопросах поддержки Украины Францией "возможно все". С таким заявлением выступила председатель Национального собрания (нижней палаты французского парламента) Яэль Брон-Пиве.

Франция продолжает будоражить Европу своими заявлениями о возможной отправке войск на Украину. Как заявила та же Брон-Пиве, побывавшая накануне в Одессе, Эммануэль Макрон не исключает варианта, что французские солдаты окажутся на украинской территории, но в каком качестве и количестве, это уже другой вопрос. В общем, возможно все, так как Париж занял позицию этакого "защитника Украины", пытаясь показать всей Европе, да и США, как надо поступать в вопросе Украины. При этом она не подтвердила, что Франция непременно отправит войска на помощь Киеву.



(...) В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна

- заявила француженка.

На данный момент Франция в своем стремлении ввести войска на Украину находится практически в одиночестве, если не считать поддержки прибалтийских республик. Все остальные страны НАТО выступают категорически против прямого конфликта с Россией. Уже прошли консультации в отношении статьи 5 устава НАТО на случай вторжения Франции на Украину, Макрону прямым текстом сказали, что в этом случае она не сработает, французы будут воевать на сувой страх и риск.
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    13 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:13
      — Из Африки попёрли,вот и ерепенятся ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:21
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Из Африки попёрли,вот и ерепенятся ...

        Так надо же этих вояк куда-то пристроить. Лучше бы на охрану Олимпиады нацелил.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 06:15
      - заявила француженка.
      . Как любая француженка - "ветренная дура".... шутка. Просто болтливая, чиновник и... в общем, все понятно.
    3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 06:15
      Председатель Нацсобрания Франции не исключила отправку войск французских войск на Украину

      А отправку гробов с французскими военнослужащими из Украины он тоже не исключает...как он это будет объяснять парижанам.
      1. seamen2 Ранг пользователя
        seamen2
        +2
        Сегодня, 06:31
        отправка это лишняя опция..
        как там у классика--*так высылайте, о витии, своих озлобленных сынов, им место есть в полях России среди не чуждых им гробов*..
    4. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +2
      Сегодня, 06:36
      Если Франция отправит своих военных на Украину официально это будет участие в сво третей стороны на стороне Украины, а это равнозначно вступлению в войну с Россией. Или я не верно трактую, или французы живут по своим правилам и это другое, мы не воюем с Москвой, мы помогаем Украине.
      1. Kvakosavrus Ранг пользователя
        Kvakosavrus
        0
        Сегодня, 07:03
        Это скользкий вопрос. Наверно если будут сидеть в тылу, то не равнозначно. А если участвовать в боевых действиях - то да. Но это не точно.
    5. vasiliysxx Ранг пользователя
      vasiliysxx
      +2
      Сегодня, 06:39
      Куда полезли петушатники? Занимайтесь насекомыми,и так на весь мир опозорились.
    6. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 06:45
      Во Франции полно внутренних проблем. Поэтому для "хаванья пиплом" нужен внешний враг, с которым нужно бороться ради "щастья униженных и оскорбленных". Вот поэтому нынешнее французское руководство и "лепит горбатого".
      p.s. Интересно, а этО "мадам" лесби или трансгендер? (как у них нынче модно)
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 06:49
      Этой Пиве настучать бы по чайнику кружкой от пива. И макарону тоже - по роже.
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 06:55
      Франция продолжает будоражить Европу своими заявлениями о возможной отправке войск на Украину.

      Благо наш гарант успокоил нас заверениями в достойной встрече этих «засланцев».
      Собственно, мы убеждаемся снова и снова, что нужно воевать, а не искать повода и способов для переговоров...
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:58
      Вопрос отправки французских войск на Украину с повестки никто не снимал, в вопросах поддержки Украины Францией "возможно все".
      Агрессивная женщина и так переживает за украину, что и своих не жалко. Ее бы энтузиазм да в нужное русло.
    10. Orso Ранг пользователя
      Orso
      0
      Сегодня, 07:26
      Бабий треп. Не более того. Сейчас так, а через час - эдак.

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