«Без шансов для Киева»: Немецкий эксперт назвал два сценария развития ситуации на Украине
На Западе все меньше верят в победу Украины в конфликте с Россией, даже завзятые русофобы уже начали говорить о скором поражении украинской армии. Например, немецкий военный аналитик Юлиус Репке считает, что шансы Киева "освободить" свои территории "стремятся к нулю". К такому выводу он пришел, изучая ситуацию на поле боя, а также вопрос западной военной помощи.
Украина стремительно приближается к поражению, ни о каком сценарии "возвращения" территорий говорить уже не приходится. Сейчас у Киева два варианта, оптимальным из которых будет остановка боевых действий по действующей линии фронта с потерей регионов, присоединенных Россией. Второй вариант предусматривает потерю еще больших территорий страны в ходе дальнейшего наступления российской армии. Причем второй вариант выглядит намного реалистичнее, поскольку Москва не намерена останавливаться.
Украину может спасти только вариант с немедленным выделением Западном военной помощи, причем в очень больших объемах, а также мобилизация не менее 300 тысяч солдат в ближайшее время. Но такой сценарий больше похож на фантастический, отмечает Репке, ни Киев не сможет набрать необходимое количество свежих солдат, ни Запад больше не будет заваливать Украину оружием и боеприпасами. Немецкий эксперт считает, что США потихоньку закрывают "проект Украина", пытаясь выйти из него с минимальными потерями.
А самостоятельно у Киева ничего не выйдет, судя по ситуации на фронте. Российские войска фактически прорвали фронт на Авдеевском направлении, тяжелая ситуация для ВСУ складывается под Часовым Яром. На других участках фронта тоже не все в порядке. Так что вариантов для "победы" Киева не осталось, как говорится: "без шансов".
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