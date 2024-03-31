«Без шансов для Киева»: Немецкий эксперт назвал два сценария развития ситуации на Украине

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«Без шансов для Киева»: Немецкий эксперт назвал два сценария развития ситуации на Украине

На Западе все меньше верят в победу Украины в конфликте с Россией, даже завзятые русофобы уже начали говорить о скором поражении украинской армии. Например, немецкий военный аналитик Юлиус Репке считает, что шансы Киева "освободить" свои территории "стремятся к нулю". К такому выводу он пришел, изучая ситуацию на поле боя, а также вопрос западной военной помощи.

Украина стремительно приближается к поражению, ни о каком сценарии "возвращения" территорий говорить уже не приходится. Сейчас у Киева два варианта, оптимальным из которых будет остановка боевых действий по действующей линии фронта с потерей регионов, присоединенных Россией. Второй вариант предусматривает потерю еще больших территорий страны в ходе дальнейшего наступления российской армии. Причем второй вариант выглядит намного реалистичнее, поскольку Москва не намерена останавливаться.



Украину может спасти только вариант с немедленным выделением Западном военной помощи, причем в очень больших объемах, а также мобилизация не менее 300 тысяч солдат в ближайшее время. Но такой сценарий больше похож на фантастический, отмечает Репке, ни Киев не сможет набрать необходимое количество свежих солдат, ни Запад больше не будет заваливать Украину оружием и боеприпасами. Немецкий эксперт считает, что США потихоньку закрывают "проект Украина", пытаясь выйти из него с минимальными потерями.

А самостоятельно у Киева ничего не выйдет, судя по ситуации на фронте. Российские войска фактически прорвали фронт на Авдеевском направлении, тяжелая ситуация для ВСУ складывается под Часовым Яром. На других участках фронта тоже не все в порядке. Так что вариантов для "победы" Киева не осталось, как говорится: "без шансов".
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:41
      «Второй вариант предусматривает потерю ещё больших территорий страны в ходе дальнейшего наступления российской армии. Причём второй вариант выглядит намного реалистичнее» —

      — Так будем реалистами ...
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 07:02
        А я за третий вариант- освобождением и с постепенным присоединением всех областей окраины в состав России кроме галиции!
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 06:41
      Зеленский зачищает вокруг себя поле от нелояльных к нему людей...налицо все признаки узурпации власти этим наполеончиком...после мая этого года его власть станет нелигитимной...очень интересные впереди события для него и киевского режима наступают.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:45
        Цитата: Леха с Андроида.
        налицо все признаки узурпации власти этим наполеончиком...после мая этого года его власть станет нелигитимной...

        Вариант "или я веду ее в ЗАГС, или она меня к прокурору" не прокатит. Только к прокурору после полной капитуляции. hi
    3. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 06:41
      Сегодня наши воины исправляют ошибки бывших правителей, отправляя в утиль истории недогосударство 404 под названием руина.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 06:58
        Исправляют,заметьте,своей кровью. А чем ответят политики которые допустили это? Один- пьянь уже в гробу. Второй- в Израиле,гумпомрщь раздает.. А остальные?..
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 06:56
      Нам должно быть плевать на какого то немчуру- Репке. Сейчас,все зависит от силы духа простого русского солдата.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:12
      Ох уж этот немец Репке. От бравурных под фанфары од об "успехах" ВСУ сначала, к более-менее реалистичной обстановке на ЛБС, а потом и скатывание к полному пессимизму.
      второй вариант выглядит намного реалистичнее, поскольку Москва не намерена останавливаться.
      Даже для прожженных русофобов начало наконец доходить, что Москва будет добиваться реализации поставленных целей.
    6. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      0
      Сегодня, 07:15
      Это все прогнозы. Реальный финал неизвестен никому. Тем более, что планы России (не декларации) не обнародуются.
      А хотелось бы скорейшей нашей победы.
    7. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 07:18
      Ну уж если такой руссофоб,как Рёпке (именно так правильно звучит его фамилия)вангует поражение салорейха, то мы с ним согласимся на этот раз.

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