Украинский ТГ-канал: Потери от российских авиабомб вынуждают Сырского вводить в бой резервы

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Украинский ТГ-канал: Потери от российских авиабомб вынуждают Сырского вводить в бой резервы

Украинская армия несет очень большие потери, на сегодняшний день фронт удерживается только за счет ввода свежих резервов, которых уже не хватает. При этом реальных боевых столкновений на линии фронта нет, ВС России выносят ВСУ артиллерией и авиацией. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Главком ВСУ Сырский вынужден вводить в бой все новые и новые резервы, чтобы удержать фронт. Украинская армия несет большие потери, при этом столкновений с российскими военными практически нет, ВС России предпочитают уничтожать украинские войска издалека, применяя артиллерию и авиабомбы. При этом в Киеве продолжают утверждать, что это российская армия несет "огромные потери". А ситуация идет к тому, что уже к лету потери ВСУ приведут к образованию дыр в обороне, потому что некому будет удерживать фронт. Да и с моральны духом у украинских солдат не все в порядке.



Сырский вынужден удерживать позиции все новыми резервами, реальных столкновений по линии фронта нет, противник просто уничтожает наших военных бомбами и артиллерией. Интенсивность авиаударов настолько высока, что на некоторые участки фронта мы вынуждены отправлять резервы дважды в день

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Конечно, говорить о том, что ВСУ в ближайшее время развалятся совсем еще рано, но к этому все идет. Сейчас положение у украинской армии действительно тяжелое, но резервы для удержания позиций еще есть, даже для контратак есть. А вот про российские авиабомбы - это правда. Наши нашли вариант, при котором личный состав ВСУ уничтожается очень быстро и надежно. Недаром Зеленский бьет во все колокола, требуя от своих спонсоров зенитные комплексы. Да только того объема оружия и боеприпасов, который нужен Украине, у Запада уже нет.
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    6 комментариев
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    1. pudelartemon Ранг пользователя
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 07:13
      Скорее бы уже развалился этот гадюшник. Ещё немного, ещё чуть-чуть...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 07:23
        Генерал "мясник" гонит незалежных на убой. Наши авиабомбы не поддаются на такие провокации и гробят "психов" напропалую!....хм, мож мясник таким нехитрым способом решил лишить нас авиабомб winked wassat
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:14
      А вот про российские авиабомбы - это правда. Наши нашли вариант, при котором личный состав ВСУ уничтожается очень быстро и надежно.

      Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:18
      ВС России предпочитают уничтожать украинские войска издалека, применяя артиллерию и авиабомбы
      В отличии от Зеленского и исполнителя Сырского российская армия старается минимизировать потери. А то, что Сырский вынужден вводить все новые и новые резервы, которые уничтожаются приведет в итоге к тому, что и подготовленных резервов не стало и желающие воевать исчезли растворясь на европейских просторах и в горах Закарпатья.
    4. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +3
      Сегодня, 07:19
      Потери от российских авиабомб вынуждают Сырского вводить в бой резервы

      Ну "мяснику" не привыкать, он всегда найдет крайних и отправить новых на передовую как "мусор".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:29
        Цитата: Joker62
        Ну "мяснику" не привыкать, он всегда найдет крайних и отправить новых на передовую как "мусор".

        Это не мешает ему жаловаться украинским и зарубежным СМИ. Одним словом - ДАЙТЕ!!!
        Украинские войска вынуждены выполнять боевые задачи в условиях нехватки, а порой и полного отсутствия вооружений и боеприпасов, сообщает Le Figaro.
        Источник: https://rusvesna.su/news/1711800280

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