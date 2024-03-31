Украинский ТГ-канал: Потери от российских авиабомб вынуждают Сырского вводить в бой резервы
Украинская армия несет очень большие потери, на сегодняшний день фронт удерживается только за счет ввода свежих резервов, которых уже не хватает. При этом реальных боевых столкновений на линии фронта нет, ВС России выносят ВСУ артиллерией и авиацией. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Главком ВСУ Сырский вынужден вводить в бой все новые и новые резервы, чтобы удержать фронт. Украинская армия несет большие потери, при этом столкновений с российскими военными практически нет, ВС России предпочитают уничтожать украинские войска издалека, применяя артиллерию и авиабомбы. При этом в Киеве продолжают утверждать, что это российская армия несет "огромные потери". А ситуация идет к тому, что уже к лету потери ВСУ приведут к образованию дыр в обороне, потому что некому будет удерживать фронт. Да и с моральны духом у украинских солдат не все в порядке.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Конечно, говорить о том, что ВСУ в ближайшее время развалятся совсем еще рано, но к этому все идет. Сейчас положение у украинской армии действительно тяжелое, но резервы для удержания позиций еще есть, даже для контратак есть. А вот про российские авиабомбы - это правда. Наши нашли вариант, при котором личный состав ВСУ уничтожается очень быстро и надежно. Недаром Зеленский бьет во все колокола, требуя от своих спонсоров зенитные комплексы. Да только того объема оружия и боеприпасов, который нужен Украине, у Запада уже нет.
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