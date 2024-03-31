Шестой танк M1A1SA Abrams ВСУ уничтожен на Авдеевском направлении российским «Ланцетом»
47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная под Бердычи для остановки российского наступления, лишилась очередного американского танка M1A1SA Abrams. Как сообщают российские ресурсы, машина была поражена российским дроном-камикадзе "Ланцет".
В Сети появились кадры уничтожения очередного украинского ОБТ Abrams, уже шестого по счету, если учитывать, что в минувший четверг Минобороны признало уничтожение пятого. Все американские танки были уничтожены на Авдеевском направлении под Бердычами, поскольку именно там воюет 47-я ОМБр ВСУ, на вооружении которой стоят эти машины.
Как сообщают российские ресурсы, уничтожение танка произошло в районе села Соловьево рядом с Бердычами. Танк находился на огневой позиции и вел огонь по российским войскам. Украинскую технику засек разведывательный дрон ВС России и навел на нее дрон-камикадзе "Ланцет-3", который атаковал сверху башни, ударив в месте, где самая тонкая броня. Как видно из кадров, никакой защиты верхней сферы на украинском танке нет.
Перед атакой российский беспилотник провел маневр уклонения от вероятного огня противника. В последне время в Сети стали появляться кадры российских "Ланцетов", совершающих волнообразные движения перед атакой. Предполагалось даже, что это могли выйти из строя системы наведения, но потом пришло разъяснение, что таким образом беспилотник уклоняется от возможного огня противника.
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