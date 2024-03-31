Шестой танк M1A1SA Abrams ВСУ уничтожен на Авдеевском направлении российским «Ланцетом»

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Шестой танк M1A1SA Abrams ВСУ уничтожен на Авдеевском направлении российским «Ланцетом»

47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная под Бердычи для остановки российского наступления, лишилась очередного американского танка M1A1SA Abrams. Как сообщают российские ресурсы, машина была поражена российским дроном-камикадзе "Ланцет".

В Сети появились кадры уничтожения очередного украинского ОБТ Abrams, уже шестого по счету, если учитывать, что в минувший четверг Минобороны признало уничтожение пятого. Все американские танки были уничтожены на Авдеевском направлении под Бердычами, поскольку именно там воюет 47-я ОМБр ВСУ, на вооружении которой стоят эти машины.



Как сообщают российские ресурсы, уничтожение танка произошло в районе села Соловьево рядом с Бердычами. Танк находился на огневой позиции и вел огонь по российским войскам. Украинскую технику засек разведывательный дрон ВС России и навел на нее дрон-камикадзе "Ланцет-3", который атаковал сверху башни, ударив в месте, где самая тонкая броня. Как видно из кадров, никакой защиты верхней сферы на украинском танке нет.


Перед атакой российский беспилотник провел маневр уклонения от вероятного огня противника. В последне время в Сети стали появляться кадры российских "Ланцетов", совершающих волнообразные движения перед атакой. Предполагалось даже, что это могли выйти из строя системы наведения, но потом пришло разъяснение, что таким образом беспилотник уклоняется от возможного огня противника.

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    25 комментариев
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    1. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +14
      Сегодня, 07:47
      Красивое уничтодение ❗Молодцы Ребята, Удачи Вам и Здоровья ❗❗❗
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +4
        Сегодня, 07:55
        "красивое уни что..."?
        ...но красиво порхает, как бабочка.)
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +5
          Сегодня, 08:24
          но красиво порхает, как бабочка

          А мне кажется на журавля внешне похож... request
          1. БедМакс Ранг пользователя
            БедМакс
            0
            Сегодня, 10:01
            Стерх._____________________________________________________________________________________
            ...Где большая дорога, черная ночь
            да лихие дела,...
        2. Удав КАА Ранг пользователя
          Удав КАА
          0
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Egeny
          .но красиво порхает, как бабочка.

          Блин! Вы прям как Мухаммед Али: -- "Порхать как бабочка, жалить как оса!" bully
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +9
      Сегодня, 07:48
      кадры уничтожения очередного украинского ОБТ Abrams, уже шестого по счету
      А это пятая часть от поставленных украине 30 "Абрамсов". Все идет к тому, что скоро перестанут сообщать какой по счету, а в один прекрасный момент объявят, что уничтожен последний переданный киеву "Абрамс".
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 08:44
        Вчера смотрел видео с окраины, мужик с моста снимал длинный состав с абрамсами.
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +2
          Сегодня, 10:09
          Цитата: Сергей3
          Вчера смотрел видео с окраины, мужик с моста снимал длинный состав с абрамсами.

          И эти расфигачим ..Главное начать и понеслась !
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 07:49
      «Все американские танки были уничтожены на Авдеевском направлении под Бердычами» —

      — Гнездо у них там ...
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +3
        Сегодня, 08:42
        Гнездо у них не там, а за океаном, а на окраину они на пенсии помирать приезжают.
    4. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      -13
      Сегодня, 07:50
      Уничтожение танка, это когда он горит, или хотя-бы дымит -а здесь последствия совсем не понятны. Остается верить на слово...
    5. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +4
      Сегодня, 07:57
      Шестой танк M1A1SA Abrams ВСУ уничтожен

      Наверно у матрасников траур или ВСУшек по убиением Абрашек??? what
      Наверно надо отметить успехи за наших ребят! drinks
    6. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +5
      Сегодня, 08:01
      47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, переброшенная под Бердычи для остановки российского наступления, лишилась очередного американского танка M1A1SA Abrams. Как сообщают российские ресурсы, машина была поражена российским дроном-камикадзе "Ланцет".

      Abrams лучшие в мире пока в парке стоят. Для фотосессий лучшие. Наши парни прилично западные вооружения "опустили" good
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 08:02
      Теперь и Ланцет сбить проблематично,из за его полёта змейкой! smile
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +8
      Сегодня, 08:04
      Если бы там ещё и натовские инструкторы сидели, было бы совсем гуд!
    9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 08:11
      Оператору Ланцета премия!!!
    10. oleg1263 Ранг пользователя
      oleg1263
      -1
      Сегодня, 08:22
      Интересно, а пианино сжигать будут ? Хотя... всего лишь танк , - и бубна хватит.
    11. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:29
      Ещё одной американской вундервафлей (по мнению какелов) стало меньше. Молодцы наши ребята! Продолжать в том же духе.
    12. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      +1
      Сегодня, 09:06
      И не последний! Поздравляю ребят с трофеем!
    13. ТанкоистребительСУ-100 Ранг пользователя
      ТанкоистребительСУ-100
      0
      Сегодня, 09:48
      Прэлэстно! Прэлэстно! Прэлэстно!!!!!
    14. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      0
      Сегодня, 10:05
      Уже второй ролик странного порхающего полета дрона при подлете к цели.
      В чем цимес такого поведения? what
      1. AlexTss Ранг пользователя
        AlexTss
        0
        Сегодня, 10:31
        Перед атакой российский беспилотник провел маневр уклонения от вероятного огня противника. В последне время в Сети стали появляться кадры российских "Ланцетов", совершающих волнообразные движения перед атакой. Предполагалось даже, что это могли выйти из строя системы наведения, но потом пришло разъяснение, что таким образом беспилотник уклоняется от возможного огня противника.

        Вроде по-русски написано ? recourse
        1. hhurik Ранг пользователя
          hhurik
          0
          Сегодня, 10:34
          А вы всему верите, что на заборе написано? wink Возможно есть компетентные люди, которые более детально и правдоподобно расскажут по существу вопроса.
          1. AlexTss Ранг пользователя
            AlexTss
            +1
            Сегодня, 10:38
            Нет, не всему. Но в юности учился строить летательные аппараты, и о проблемах прицеливания при подобных манёврах знаю не из этой статьи. hi
      2. Удав КАА Ранг пользователя
        Удав КАА
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: hhurik
        В чем цимес такого поведения?

        Труднее прицеливаться стрелку. А выпущенная очередь снарядов "пляшет", не создавая необходимой плотности огня. Вероятность поражения ВЦ снижается.

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