«Две волны ракет и дронов»: Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и на Западной Украине
ВС России снова провели ночную атаку На Украину. Целью ударов стали объекты энергетического сектора, а также военного назначения. Атака началась накануне вечером и завершилась утром. Уже традиционно нанесенный удар был комбинированным.
В ночь с субботы на воскресенье ВС России провели новую атаку, которая осуществлялась двумя волнами, в первой вечером субботы пошли дроны-камикадзе типа "Герань-2". Основной целью стали объекты энергетики Одесской области. В результате работы "Гераней" в Одессе пропало электричество. Как стало известно на утро, были выведены из строя подстанция Аджалык, там возник сильный пожар. Также удар был нанесен по одному из двух автотрансформаторов ПС Новоодесская.
В Харькове вечером субботы также прогремели взрывы, но это были не ракеты и даже не "Герани". Как утверждают власти города, по неким объектам по окраине Харькова опять отработали российские ФАБы с УМПК. Других подробностей нет.
Вторая волна появилась над Украиной под утро, воздушную тревогу объявили практически во всех регионах в начале шестого утра. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке ракетами, выпущенными российскими стратегами Ту-95МС. Примерно в 05:17 сообщалось о взрывах в Киевской области, работала ПВО. Однако целью ракет был не Киев, они ушли дальше в сторону Западной Украины.
На данный момент известно об ударах в Ивано-Франковской и Львовской областях. Снова атакован город Стрый, в районе которого расположены объекты газовой инфраструктуры Украины. Причем, как сообщают местные паблики, на Стрый было две атаки. Что поражено пока не известно, но по мере получения информации данные обязательно обнародуем.
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