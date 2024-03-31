«Две волны ракет и дронов»: Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и на Западной Украине

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«Две волны ракет и дронов»: Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и на Западной Украине

ВС России снова провели ночную атаку На Украину. Целью ударов стали объекты энергетического сектора, а также военного назначения. Атака началась накануне вечером и завершилась утром. Уже традиционно нанесенный удар был комбинированным.

В ночь с субботы на воскресенье ВС России провели новую атаку, которая осуществлялась двумя волнами, в первой вечером субботы пошли дроны-камикадзе типа "Герань-2". Основной целью стали объекты энергетики Одесской области. В результате работы "Гераней" в Одессе пропало электричество. Как стало известно на утро, были выведены из строя подстанция Аджалык, там возник сильный пожар. Также удар был нанесен по одному из двух автотрансформаторов ПС Новоодесская.



В Харькове вечером субботы также прогремели взрывы, но это были не ракеты и даже не "Герани". Как утверждают власти города, по неким объектам по окраине Харькова опять отработали российские ФАБы с УМПК. Других подробностей нет.

Вторая волна появилась над Украиной под утро, воздушную тревогу объявили практически во всех регионах в начале шестого утра. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке ракетами, выпущенными российскими стратегами Ту-95МС. Примерно в 05:17 сообщалось о взрывах в Киевской области, работала ПВО. Однако целью ракет был не Киев, они ушли дальше в сторону Западной Украины.

На данный момент известно об ударах в Ивано-Франковской и Львовской областях. Снова атакован город Стрый, в районе которого расположены объекты газовой инфраструктуры Украины. Причем, как сообщают местные паблики, на Стрый было две атаки. Что поражено пока не известно, но по мере получения информации данные обязательно обнародуем.
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    28 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +12
      Сегодня, 08:24
      «Две волны ракет и дронов»: Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и на Западной Украине

      Верной дорогой идёте, товарищи!
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +19
        Сегодня, 08:38
        Согласен полностью! Наконец я надеюсь дан приказ нашей армии снять белые перчатки и вбомбить окраину в каменный век. Хотели селюки десоветизацию получайте!!!
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 08:55
          Наверно есть весомый повод снять белые перчатки.Новость за вчера из сети. Пожарные тушат возгорание на крыше МГТУ имени Баумана в центре Москвы. Пожарные работают на месте возгорания в здании московского технического университета имени Баумана. МЧС России подтвердило появившуюся ранее информацию о возгорании крыши корпуса МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке в центре Москвы. Спасатели показали кадры с места тушения и сообщили, что пожар локализован на 40 квадратных метрах. Других деталей происшествия пока не приводится.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 10:07
            Цитата: OrangeBigg
            Пожарные тушат возгорание на крыше МГТУ имени Баумана в центре Москвы.

            Для меня, было бы радость, если бы после этого горела бы Банковая ул. Киева.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +9
      Сегодня, 08:27
      « Атака началась накануне вечером и завершилась утром» —

      — "Ах зачем эта ночь так была коротка" ...
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +5
      Сегодня, 08:27
      по мере получения информации данные обязательно обнародуем.
      будем ждать... good
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Msi
        по мере получения информации данные обязательно обнародуем.
        будем ждать...

        Последний более полный обзор по Одессе. Взято из ТГ-канала, возможны дальнейшие уточнения.

        "В ночь с 30 на 31 марта 2024 года российскими войсками нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области.

        В ходе налета была выведена из строя ПС Аджалык 330 к северо-востоку от Одессы. После нанесенного удара большая часть Одессы и близлежащих населённых пунктов остались без электроэнергии. На территории объекта возникло сильное возгорание, что также подтверждается спутниковыми термическими показателями.
        Полученные повреждения не позволяют перебрасывать мощность в город с Южноукраниской АЭС в Николаевской области.

        Ещё один удар был нанесён по одному из двух автотрансформаторов ПС Новоодесская 330 кВ. ОРУ 330 кВ работает. После взрывов фиксировались временные скачки напряжения в сети и кратковременные перебои электроэнергии в Белгород-Днестровском районе.

        В результате ударов ситуация с электроснабжением Одессы приблизилась к критической: собственной генерации нет, а питание от Южноукраинской АЭС до города просто не доходит.

        На данный момент большая часть Украины зависят от четырех основных источников энергии: Южноукраинская АЭС, Киевский энергоузел, ПС Винница 750 кВ и молдавский транзит. Общая генерация составляет около 8 ГВт, но даже это не позволяет обеспечить все потребности в энергии, поэтому сейчас большое значение для противника имеет погода для выработки альтернативной энергии (СЭС, ВЭС)." (с)
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 08:28
      Ещё бы Герани "научить "летать змейкой как Ланцет,чтобы вообще было проблематично сбить дрон в полёте!
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +5
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Бережливый
        Ещё бы Герани "научить "летать змейкой как Ланцет,чтобы вообще было проблематично сбить дрон в полёте!

        Ну Герани тоже нужный ..Дешево и сердито ..Выбивают ПВО и т.д.
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 08:50
        На базе Герани-3 с реактивным движком ,чья масса чуть более тонны, можно создать гибрид крылатой ракеты и Ланцета.Главное передачу данных по широкополосному соединению через спутник обеспечить и будет передаваться видео в режиме онлайн как на Ланцете,принцип управления как на Ланцете,боевая часть и дальность поражения как у крылатой ракеты.Такое изделие можно будет использовать в том числе и как ПКР с радиусом в тысячи километров.В идеале конечно создать бы ещё мощный электродвижок для обеспечения малозаметности.
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          +1
          Сегодня, 09:50
          мощный электродвижок
          Мощная батарея сожрет полезную нагрузку.
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +5
      Сегодня, 08:33
      В ночь с субботы на воскресенье ВС России провели новую атаку, которая осуществлялась двумя волнами, в первой вечером субботы пошли дроны-камикадзе типа "Герань-2". Основной целью стали объекты энергетики Одесской области. В результате работы "Гераней" в Одессе пропало электричество.

      Очень радует, что эти удары из единичных перешли в систематические good
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:37
        Очень радует, что эти удары из единичных перешли в систематические
        Систематические, это когда долбят и днём и ночью без перерыва! Но и это тоже неплохо
    6. Skela Ранг пользователя
      Skela
      +4
      Сегодня, 08:43
      Хотели селюки десоветизацию получайте!!!

      Селюкам не нужна десоветизация, им нужна децимация и желательно несколько раз подряд.
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 08:57
      Целью ударов стали объекты энергетического сектора, а также военного назначения
      Все указывает на то, что с украинской энергетикой решили серьезно разобраться. И это правильно.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:14
        Цитата: rotmistr60
        Все указывает на то, что с украинской энергетикой решили серьезно разобраться.

        Два года выпрашивали, наконец руководство соизволило дать добро, на бомбёжку энерго обьектов и газохранилищ. Остались мосты и туннели в Западной Украине
    8. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      +6
      Сегодня, 09:02
      8 лет и теперь уже третий год скакуны бьют по Донецку, стали обстреливать население и в других областях - а мы всё стесняемся бить даже по административным зданиям в центрах их городов. А ведь только тогда укропы поймут - что такое разрушать города, посёлки... Радует пока то, что после теракта каждый день укропия пугается, недосыпает и считает потери...
      1. sheridans
        sheridans
        -5
        Сегодня, 09:22
        Так чего же лично Вы не в Генштабе до сих пор? А то бы ух как.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 10:18
          Цитата: sheridans
          Так чего же лично Вы не в Генштабе до сих пор? А то бы ух как.

          Каждый имеет право на сайте высказать своё мнение. Можно было бы поставит Вам минус, да только их уже некуда ставить.
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 10:40
        ""А ведь только тогда укропы поймут - что такое разрушать города, посёлки... ""

        Нет. Не поймут. Кастрюля не дает им уже ничего понимать. Поэтому уничтожение административных зданий не принесет никакого толка. А ракеты надо тратить на толковые цели.
    9. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      +1
      Сегодня, 09:03
      Ой, а как это? Они же все(или почти все) ракеты и дроны сбивают....
      Или нет?
    10. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 09:23
      Цитата: OrangeBigg
      Наверно есть весомый повод снять белые перчатки.Новость за вчера из сети.

      А при чем здесь это. Обычный пожар на строящемся здании. А уж площадь возгорания 6х7 метров.
    11. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      +2
      Сегодня, 09:27
      Каждую ночь удары уже много дней подряд! И какие удары! И в основном по энергетике!!! Дай бог, чтобы это было предвестником больших событий на фронте. В этом году нужно заканчивать всю эту бадягу с СВО - не на десятилетие же она растянется, в самом деле? Хотя бы с более-менее приемлемым для России результатом (Юг и Восток, в освобождение всей Украины я не верю, да и не нужно это).
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: Роман Ефремов
        И какие удары! И в основном по энергетике!!!

        80% перевозимых грузов по Украине, производится по Ж/Д на электротяге, давно пора Ж/Д. Украины перевести на паровозы.
    12. Shumi2010 Ранг пользователя
      Shumi2010
      0
      Сегодня, 09:30
      Бедный Стрый:( и стрыевцы. Подо Львовым надо было хранилище желать
      1. Victor19 Ранг пользователя
        Victor19
        +1
        Сегодня, 10:24
        В 90-х был на ж.д. станции Стрый. Спросил у какой-то бабки как пройти на одну улицу. Она посмотрела на меня и спрашивает " ты откуда?" Я отвечаю "с Крыма". У нее рожу скривило, она не ответила и пошла дальше.
        Я немножко в шоке был , потому что обычно пожилые люди словоохотливы и стараются тебе помочь, если ты не знаешь. belay
      2. boriz Ранг пользователя
        boriz
        0
        Сегодня, 10:39
        ПХГ делают там, где геология позволяет. Увы.
        Не позволяет геология - нет ПХГ.
        А Стрый - та же западенщина, что и Львов, только селюковая. Ещё надо разбираться, что хуже.
    13. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 09:53
      Нацисткая новообразование на теле планета Земля должно быть удалено: "... огнем и мечом...".

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