«Старые, но ещё рабочие»: Лекорню анонсировал поставку Украине «сотен» снимаемых с вооружения ВС Франции БТР VAB

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«Старые, но ещё рабочие»: Лекорню анонсировал поставку Украине «сотен» снимаемых с вооружения ВС Франции БТР VAB

Украина давно выступает в качестве утилизатора старого военного вооружения. Западные страны спихивают Киеву устаревшее оружие и технику за довольно большие деньги, а потом на них закупают современные вооружения. А на Украине и такому старью рады, своего то ничего нет, вот и приходится утилизировать на поле боя то, что дали. Вот и Франция решила присоединиться к группе стран, отправивших свое старье Киеву.

Как сообщает французская пресса, Минобороны республики приняло решение отправить на Украину старые бронетранспортеры VAB, которые выводятся из эксплуатации в рамках перевооружения французской армии. По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, технике хоть и больше 40 лет, но она все еще рабочая, так что украинской армии точно подойдет.



Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронетанковые машины: это ключевой момент для мобильности войск (...) VAB — хотя и старая техника, но все еще работает, она принесет Украине значительную пользу

- заявил министр.

В общей сложности французы планируют отправить Киеву "сотни" БТР VAB, поставки будут осуществляться в этом году и в начале следующего. Скорей всего, передача будет происходить по мере снятия данных бронетранспортеров с вооружения в рамках замены на современные машины Griffon.

Также французы передадут Киеву новую партию зенитных ракет Aster 30 для ЗРК SAMP/T Mamba. Подробностей по поставке ракет пока нет.
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    21 комментарий
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:24
      технике хоть и больше 40 лет, но она все еще рабочая, так что украинской армии точно подойдет.
      Оценивать будут оптом и с учетом сроков эксплуатации? Или все таки "подарят" за обещание размещения в Одессе французских войск? Франция, куда же ты так торопишься спотыкаясь?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 09:30
        Цитата: rotmistr60
        Франция, куда же ты так торопишься спотыкаясь?

        Так надо же пользоваться моментом, пока проезд к помойке не перекрыли. А если за это еще и доплатят - вообще, красота. wink
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 10:11
          Французы прям из кожи лезут, чтобы кому-то доказать свою русофобию... Ну не Украину же они так бескорыстно полюбили... Для европейцев украинцы всегда были теми же самыми русскими, с южнорусским акцентом... Уж не знаю за что, но это больше смахивает на месть... То ли за Африку, то ли за Наполеона, то ли за "бистро" открытые в Париже... Может стоило там пельменные открыть...???
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -1
        Сегодня, 09:48
        Цитата: rotmistr60
        Оценивать будут оптом и с учетом сроков эксплуатации? Или все таки "подарят" за обещание размещения в Одессе французских войск?

        Зеля сейчас на все согласен ..Все что угодно готов пообещать..Представляю что там из себя представляют эти машины ..Хлам явно !
      3. Капитан Пушкин Ранг пользователя
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 10:19
        Цитата: rotmistr60
        Оценивать будут оптом и с учетом сроков эксплуатации? Или все таки "подарят" за обещание размещения в Одессе французских войск?

        Французы редкостные скряги, потому даром ничего не будет, оценят как музейные экспонаты, т.е. раза в два дороже новых.
    2. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +4
      Сегодня, 09:27
      А, че.? Хорошая машина laughing , 76 года выпуска не битая, не крашеная один хозяин, пробег небольшой tongue
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +1
        Сегодня, 09:41
        13 тонн на четырёх колёсах, по украинскому чернозёму? Ну-ну...
        1. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 10:34
          Цитата: paul3390
          по украинскому чернозёму?

          Так, это антикварная машина, французский автопром середины семидесятых, его беречь надо laughing
          А, вообще там есть и шестиколесная версия.
      2. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Kotofeich
        А, че.? Хорошая машина laughing , 76 года выпуска не битая, не крашеная один хозяин, пробег небольшой tongue

        Помнится Хамеры б\у поставили еще при Порошенко Ни один так и до зоны боевых действий и не доехал ..Зато вопли о перемоги были
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 09:40
      Макорон,ещё будет иметь наглость летом требовать олимпийского перемирия
      Пиарщик хренов.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 09:58
        Цитата: tralflot1832
        Макорон,ещё будет иметь наглость летом требовать олимпийского перемирия
        Пиарщик хренов.

        Там арабы им устроят на Олимпиаду перемирие..
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 09:41
      Всё не нужное на Украину, обновляют своё, всё как обычно, вот такая помощь Идиотам ❗❗❗
    5. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +3
      Сегодня, 09:57
      У них там, во франции, ничего после наполеона не осталось: сабли какие, стремена для лошадей...?
      По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, технике хоть и больше 40 лет, но она все еще рабочая, так что украинской армии точно подойдет.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 10:39
        И лично для Зелебобы шляпу наполеоновскую какую ни будь. Не сильно изношенную.
    6. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 10:13
      Из этих поставок наверное половина будет использована в качестве доноров для ремонта того, что сможет ездить, так как дополнительно насыщать рембаты запчастями и комплектующими французы навряд ли будут.
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 10:15
      Рено фт 16 еще не осталось у них? Старенькие конечно но еще надежные, а за антиквариат еще ценик соответствующий добавить,сохран музейный опять же.
    8. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 10:16
      Возникает ощущение что "союзники" Украины начинают потихоньку сливаться с поставками современного вооружения для нового наступления, Германия поставляет инженерные машины, лягушатники старые БТРы.
    9. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 10:25
      А на Украине и такому старью рады, своего то ничего нет, вот и приходится утилизировать на поле боя то, что дали
      Да тут не дали, продали, причём в кредит, который сами и дали. Прекрасный способ утилизации старья. Обычно сдаёшь на утилизацию за деньги, а тут утилизатор тебе платит...
    10. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 10:27
      Против лома нет приема (текст слишком...)
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:41
      Украина давно выступает в качестве утилизатора старого военного вооружения
      А это вооружение утилизирует самих украинцев wink
    12. Роман Ефремов Ранг пользователя
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 10:56
      Подчищает на корню
      Всё со складов Лекорню
      Этот БТР вроде на 4 колёсах, если мне память не изменяет, проходимость у него соответственно хуже наших 8-колёсных.

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