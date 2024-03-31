«Старые, но ещё рабочие»: Лекорню анонсировал поставку Украине «сотен» снимаемых с вооружения ВС Франции БТР VAB
Украина давно выступает в качестве утилизатора старого военного вооружения. Западные страны спихивают Киеву устаревшее оружие и технику за довольно большие деньги, а потом на них закупают современные вооружения. А на Украине и такому старью рады, своего то ничего нет, вот и приходится утилизировать на поле боя то, что дали. Вот и Франция решила присоединиться к группе стран, отправивших свое старье Киеву.
Как сообщает французская пресса, Минобороны республики приняло решение отправить на Украину старые бронетранспортеры VAB, которые выводятся из эксплуатации в рамках перевооружения французской армии. По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, технике хоть и больше 40 лет, но она все еще рабочая, так что украинской армии точно подойдет.
- заявил министр.
В общей сложности французы планируют отправить Киеву "сотни" БТР VAB, поставки будут осуществляться в этом году и в начале следующего. Скорей всего, передача будет происходить по мере снятия данных бронетранспортеров с вооружения в рамках замены на современные машины Griffon.
Также французы передадут Киеву новую партию зенитных ракет Aster 30 для ЗРК SAMP/T Mamba. Подробностей по поставке ракет пока нет.
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