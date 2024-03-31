Спецназ ФСБ заблокировал группы террористов в Каспийске и Махачкале, введён режим КТО
29
В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции, в Дагестане спецназ заблокировали группы террористов. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о проведении операции по задержанию боевиков.
По имеющейся на данный момент информации, силовики блокировали в нескольких квартирах вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Режим КТО введен в Махачкале и Каспийске, из близлежащих домов эвакуировали гражданское население. В операции участвуют спецназ ФСБ совместно с МВД и другими силовыми ведомствами. Операция проводится в Каспийске и Ленинском и Советском районах Махачкалы.
(...) 31 марта 2024 года начальником УФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении с 05 часов 35 минут режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан
- говорится в сообщении.
Пока информации о количестве террористов нет, силовики предпочитают не распространяться о проведении операции. В Каспийске и Махачкале введен ряд ограничений.
Напомним, что в начале марта режим КТО вводился в Карабулаке Ингушетии, там боевики также засели в квартире жилого дома. Поскольку сдаваться они не пожелали, что в ходе боя были ликвидированы, сейчас силовые ведомства с боевиками и террористами не церемонятся.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация