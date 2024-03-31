Спецназ ФСБ заблокировал группы террористов в Каспийске и Махачкале, введён режим КТО

(...) 31 марта 2024 года начальником УФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении с 05 часов 35 минут режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан

В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции, в Дагестане спецназ заблокировали группы террористов. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о проведении операции по задержанию боевиков.По имеющейся на данный момент информации, силовики блокировали в нескольких квартирах вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Режим КТО введен в Махачкале и Каспийске, из близлежащих домов эвакуировали гражданское население. В операции участвуют спецназ ФСБ совместно с МВД и другими силовыми ведомствами. Операция проводится в Каспийске и Ленинском и Советском районах Махачкалы.- говорится в сообщении.Пока информации о количестве террористов нет, силовики предпочитают не распространяться о проведении операции. В Каспийске и Махачкале введен ряд ограничений.Напомним, что в начале марта режим КТО вводился в Карабулаке Ингушетии, там боевики также засели в квартире жилого дома. Поскольку сдаваться они не пожелали, что в ходе боя были ликвидированы, сейчас силовые ведомства с боевиками и террористами не церемонятся.