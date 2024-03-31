Спецназ ФСБ заблокировал группы террористов в Каспийске и Махачкале, введён режим КТО

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Спецназ ФСБ заблокировал группы террористов в Каспийске и Махачкале, введён режим КТО

В Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции, в Дагестане спецназ заблокировали группы террористов. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о проведении операции по задержанию боевиков.

По имеющейся на данный момент информации, силовики блокировали в нескольких квартирах вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Режим КТО введен в Махачкале и Каспийске, из близлежащих домов эвакуировали гражданское население. В операции участвуют спецназ ФСБ совместно с МВД и другими силовыми ведомствами. Операция проводится в Каспийске и Ленинском и Советском районах Махачкалы.



(...) 31 марта 2024 года начальником УФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении с 05 часов 35 минут режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан

- говорится в сообщении.

Пока информации о количестве террористов нет, силовики предпочитают не распространяться о проведении операции. В Каспийске и Махачкале введен ряд ограничений.

Напомним, что в начале марта режим КТО вводился в Карабулаке Ингушетии, там боевики также засели в квартире жилого дома. Поскольку сдаваться они не пожелали, что в ходе боя были ликвидированы, сейчас силовые ведомства с боевиками и террористами не церемонятся.
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    29 комментариев
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    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      -7
      Сегодня, 09:59
      А вот почему, к примеру, дагестанских террористов не уничтожают чеченские росгвардейцы и наоборот? Это было-бы очень полезно в свете нынешних декларируемых Новоизбранным заявлений...
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +8
        Сегодня, 10:08
        А вот почему, к примеру, дагестанских террористов не уничтожают чеченские росгвардейцы
        Хотите межнациональную неприязнь раскачать? Люди не любят чужаков на своей территории. Это будет просто поддержка террористов со стороны населения! Так что пускай работают местные силовики. Будет больше доверия со стороны населения.
        и наоборот?
        а вот тут не понятка. Желаете дагестанским террористам уничтожать чеченских россгвардейцев? Вы где находитесь?
        1. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +1
          Сегодня, 10:12
          А что так? Значит русские спецслужбисты и спецназовцы должны работать по всем регионам России, а распиаренные в СМИ, в т.ч. и в федеральных, сотрудники других национальностей не должны работать даже в соседних регионах?
          1. Аргон Ранг пользователя
            Аргон
            -2
            Сегодня, 10:14
            Вы Нацист? Сразу русское вылезло? И почему это вы углядели в " местных" русское начало?
            1. ААК Ранг пользователя
              ААК
              +3
              Сегодня, 10:23
              А почему "Нацист" с заглавной буквы? :)) А что до "углядел", то очень много знакомых в конце 1980-х - начале 2000-х, а также и в 2015м-2020м отъездили в командировках и в Средней Азии (при СССР) и на Кавказе... очень живописно рассказывали, в том числе и про "кавказско-азиатский" нацизм (причём реальный нацизм, в отличие от Вашего лёгкого троллинга...) во всех его проявлениях, да и помимо этого сам много повидал, поневоле "русское вылезет..."
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 10:22
            Значит русские спецслужбисты и спецназовцы должны работать по всем регионам России, а распиаренные в СМИ

            Ну да... К русским кавказцы относятся более нейтрально, чем к своим кавказским соседям... Как к поставленным властью смотрящим... Тут сказывается многовековая вражда и старые обиды, ну и ментальность кавказского характера... Так что лучше пусть наши работают... Мне вот другое непонятно... Почему у нас вот так всегда, пока гром не грянет... В этом режиме нашим спецслужбам нужно было работать с самого начала СВО...
            1. ААК Ранг пользователя
              ААК
              +1
              Сегодня, 10:37
              Вот и получается, уважаемый коллега Лев, что очень чётко видно на примере моего оппонента Хасана, что для таких как он сначала - особенности своего менталитета, а уж потом понимание долга и обязанностей гражданина России... тут уж как в детском анекдоте... мальчик увидел кулёк конфет у проходящей мимо женщины и сразу "Дай!", та даёт конфету, мальчик выхватывает и давясь начинает поедать, мама мальчика говорит :"... а что надо сказать доброй тёте? (подразумевая выражение благодарности, типа спасибо...), мальчик - "...Дай ещё!"
        2. ААК Ранг пользователя
          ААК
          0
          Сегодня, 10:25
          Не угадали, любезный Хасан, "наоборот" - это уничтожение дагестанскими правоохранителями чеченских террористов... теперь понятно?
      2. ААК Ранг пользователя
        ААК
        -2
        Сегодня, 10:41
        А вот вопрос к модераторам! Как так получается, что на всего 11 комментаторов (я пересчитал по никам) получилось 12 минусов с учётом 8 поставленных плюсов, или на ВО теперь представители диаспор имеют по два голоса? :)))
      3. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 10:42
        Ты кто, болезный? Из- какого гардероба выскочил?!
        1. ААК Ранг пользователя
          ААК
          0
          Сегодня, 10:47
          Из такого, где ваши пакольки на гвоздиках висят
        2. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 10:49
          Судя вот по этому термину - "Новоизбранный", которым во всю пользуется укрота, либо навальнята, то тут и голову особо ломать не надо.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 10:01
      То что не церемонятся, это хорошо. Только откуда они все повылазили? Почему они продолжают плодиться и размножаться? Может вернуться к смертной казни, наплевав на мнение этого старика Зорькина (ему уже было 80 лет), что засел в Конституционном суде?
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +1
        Сегодня, 10:13
        Для террориста смертная казнь не имеет смысла. Скажу больше , это для них лучше, чем сидеть в тех условиях, что им предоставляют.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +4
          Сегодня, 10:16
          Цитата: Аргон
          Для террориста смертная казнь не имеет смысла.

          Смотря какая смертная казнь. Некоторые виды и террористам хуже смерти...
          1. Аргон Ранг пользователя
            Аргон
            -1
            Сегодня, 10:17
            В любом случае это не остановит их. Нужно спецслужбам работать на упреждение. Тут ЦРУ работает . Вербовка и тд.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:19
        Тут уж впору не только на Кавказе,а и по городам,места компактного проживания блокировать и частым гребешком в ежовых рукавицах
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 10:20
          Цитата: dmi.pris1
          Тут уж впору не только на Кавказе,а и по городам,места компактного проживания блокировать и частым гребешком в ежовых рукавицах

          При таком раскладе к этому и придём...Можем прийти...
    3. Astra wild2 Ранг пользователя
      Astra wild2
      +6
      Сегодня, 10:01
      "не церемонится",а они только силу уважают. Как только,им кажется,что дали слабину. На шею будут гадить
    4. Илия Ранг пользователя
      Илия
      +3
      Сегодня, 10:02
      Это справедливо. Обычно, при отсутствии посторонних, террористы уничтожаются вместе с домом. Одного-двух РПО "Шмелей" хватает.
      Поскольку сдаваться они не пожелали, что в ходе боя были ликвидированы, сейчас силовые ведомства с боевиками и террористами не церемонятся.
    5. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +3
      Сегодня, 10:03
      Там ведь дети из Белгорода находятся ,надеюсь с ними все нормально..
      Парни работают ,спасибо им и низкий поклон hi
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:25
        Блин...Можно же было не вести туда детишек...Ну,ужать владельцев гостевых хором по побережью Краснодарского края.Тупо..Одни воюют,другие деньги делают,третьим пофигу все.Вот оно-единое общество(по Путину)
      2. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 10:34
        Там ведь дети из Белгорода находятся

        А зачем туда детей везли?
    6. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 10:08
      Кавказ после событий в Чечне стал рассадником терроризма. И не смотря на много прошедшего времени, продолжаются террористические вылазки. И самое главное, что в рядах террористов появляется много молодежи, которые не были участниками тех событий. Значит в населении есть много сторонников терроризма. Проповедники, кто то снабжает оружием и деньгами. Как то получается, что не очень пока цепочки выявляются. И сторонников пока хватает.
    7. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +4
      Сегодня, 10:14
      В Дагестане Советской власти нет и не было. Эти анклавы живут своей жизнью вытягивая сотни миллиардов из наших налогов. Народ в основном беден а элиты зажрались. Повальная коррупция . Если не навести жёсткий порядок в Дагестане то там с постоянной регулярностью будут происходить подобные ЧП. Вахабизм там повсюду. Не говорю уже об оргомной опасности для россиян от наводнивших крупные города специалистов из Средней Азии которые за долю малую покрошат "дорогих" им россиян с превеликим удовольствием. В нашей ситуации внутренний враг намного опаснее внешнего.
      1. mann Ранг пользователя
        mann
        0
        Сегодня, 10:32
        Вахабизм там повсюду.
        Ваххабизм исповедуют в Саудовской Аравии. У нас никогда раньше не было таких прекрасных отношений как сейчас, с саудитами и вообще с исламским миром.
        Что происходит? request Кто-нибудь может мне объяснить?
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 10:18
      сейчас силовые ведомства с боевиками и террористами не церемонятся
      И это правильно, т.к. церемониться - себе дороже.
    9. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      +1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Аргон
      А вот почему, к примеру, дагестанских террористов не уничтожают чеченские росгвардейцы
      Хотите межнациональную неприязнь раскачать? Люди не любят чужаков на своей территории. Это будет просто поддержка террористов со стороны населения! Так что пускай работают местные силовики. Будет больше доверия со стороны населения.
      и наоборот?
      а вот тут не понятка. Желаете дагестанским террористам уничтожать чеченских россгвардейцев? Вы где находитесь?

      А вы желаете что бы только русские ребята разгребали это де..мо и гибли пока тик ток войска в пробках стоят ? Хорошо устромлись, Россия для всех а вопросы все должны русские решать.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:40
      Каспийск находится от Махачкалы на довольно приличном расстоянии. Почему сразу в двух городах?

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