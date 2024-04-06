Три года на ОблСЮТ, как это было тогда
Здание Областной станции юных техников, где автор работал с 1980 по 1983 год. Так оно выглядит сегодня, но мало изменилось с тех лет…
Финансирование – ноль,
материально техническое обеспечение –
швабра и пополнение аптечки.
Зато программу обучения навязали сочинить,
почти роман,
прочей всякой писанины требуют –
вагон,
модные активности предлагают,
только успевай отмахиваться вопросом
«чем обеспечите?».
Инженеры, квалифицированные рабочие,
лётчики и другие профессии стране не нужны,
видать.aviapit123
Воспоминания о прошлом. Не так давно прочитал отрывок из комментария одного из читателей ВО и попросил его разрешения использовать это в качестве эпиграфа. А ещё из переписки с ним узнал, что работать ему приходится на самообеспечении – установил он связи с родителями, и те помогают кружку деньгами, кто может и хочет, все по желанию.
Но «писанины» его начальство требует «вагон». Впрочем, везде сегодня так.
Я, например, из-за этого и из высшей школы ушел: выпало «счастье» к проверке написать 45 рабочих программ по 100 листов каждая, причем не только за себя, но и за всех уволившихся за это время коллег по кафедре. А всего кафедра должна была представить – хорошо, что читающие эти строки сидят – 500 папок с ботиночными тесемками, набитых вот этими программами.
Так что в нашем университете в итоге уволилась целая кафедра, не пожелавшая мараться с этой макулатурой. И… я этого подвижника – а как его ещё назвать – понимаю очень хорошо.
Но дело в том, что мне тоже довелось поработать на станции юных техников (СЮТ) после отработки диплома в деревне, а именно с 1980 по 1983 год, так что как было тогда, я знаю очень хорошо.
Но… недавно опять проходил мимо здания, в котором она находилась. Нахлынули воспоминания, и… зашел внутрь посмотреть, что и как. Не сразу – вахтерша не пускала, но попал внутрь, поговорил с методистом, с директором, и они мне показали сегодняшний день этого учреждения, у которого даже название поменялось.
Однако как рассказывать про сегодня, когда читателю неизвестно, что было вчера?
Ведь читатели ВО просто обожают сравнительную информацию, и, кстати, правильно делают. Так что сначала пойдет у нас рассказ о том, как было там в прошлом, а продолжится он рассказом о том, как там сейчас.
А было так, то в сентябре 1980 года шел я вниз по крутой улице Лермонтова с пензенского телецентра, где договорился вести телепередачу для детей, и настроение у меня было самое радостное. И тут вижу – на углу старинный каменный дом с железными воротами, а на столбе у калитки вывеска «Областная станция юных техников». Подумал, что ещё одна работа мне никак не помешает, и зашел.
Представился директору, рассказал, что, как, когда и где. И директор сразу предложил мне работать, но предупредил, что уже идет сентябрь, руководители кружков детей расхватали, так что дать он мне может лишь полставки, то есть кружок в 15 человек. И я должен буду сам его набрать из учеников местных школ, потому как объявление в газете они уже давали.
Полставки – и то хлеб!
Пошел по школам – тогда в них можно было входить запросто, и везде извлекал из кармана свой виброход из мыльницы и пускал его ездить по столу. Успех был полный, хотя в одной школе учитель физики и сказал, что мой виброход нарушает какой-то там по счету закон Ньютона.
Главное, что ребят я набрал и должен был каждое воскресенье заниматься с ними по два часа. Выделили мне комнату с набором инструментов: «трудись – не хочу».
Имелись там станки: токарный по дереву, по металлу (мы ими никогда не пользовались!) и сверлильный – им пользовались постоянно. Все станки огромные, списанные с заводов, но станки.
Директор предложил назвать мой кружок так: «Кружок конструирования новых типов игрушек», поскольку как раз в это время Пензенская фабрика игрушек должна была, по идее, принять к выпуску сразу две моих игрушки, хотя в итоге не приняла ни одной. Под это название я выпросил себе 15 электровыжигателей, которые мы стали использовать вместо сварочных аппаратов.
Тут как раз прошла моя телепередача про виброход из мыльницы, и всем моим кружковцам тут же захотелось сделать такой же. Директор выделал нам 30 микродвигателей ДП-10, а за мыльницами и зубными щетками я отправился в облоно (областной отдел народного образования), поскольку Областная станция юных техников (ОблСЮТ) напрямую ему подчинялась.
Бухгалтер посмотрел на меня как на ненормального: «Сейчас вам мыльницы и щетки нужны, завтра вы крем для бритья потребуете, юноша… идите себе!» Пошел, устроил родительское собрание (наверное, первое в истории нашей СЮТ) и рассказал родителям о возникших проблемах. То есть попросил их давать детям деньги на покупки того, о чем я попрошу, но зато их ребенок после каждого занятия будет приносить нечто, сделанное его руками, и можно будет легко подсчитать, куда пошли деньги.
Интересно, что согласились все!
И уже на первом же «настоящем» занятии дети за два часа сделали каждый по виброходу, да ещё и времени хватило устроить их гонки в зале рекреации с прекрасной старинной изразцовой печкой, которая в нем цела и поныне!
Дети пришли просто в неистовый восторг! Час с небольшим работы, и у них в руках готовая самоделка, да ещё какая…
На следующем занятии решили делать «виброжука».
На 15 «жуков» потребовалось ещё 15 двигателей, а потом все захотели делать свои собственные «космические виброходы» для исследования Марса и Венеры. Тут-то и выяснилось, что я за один месяц съел весь лимит микроэлектродвигателей за целый год!
– Зачем вы так спешите? – сказал мне директор. – Делайте модель месяц! А то даже так – сделали, потом моторчики из них достали и на новые самоделки…
– Но это же непедагогично, разламывать то, что сделали дети!
– Зато дешево, надежно, и практично! К тому же больше у меня моторов нет!
Пришлось мне и обеспечение моторчиками поставить на баланс родителей. Правда, мне в определенной степени помогала публичность (или паблисити), которой я никогда не стеснялся. Телепередачи идут – дети в них участвуют, статьи о работе кружка в областной газете выходят, причем не только мои, но и обо мне, то есть в глазах советского общества тех лет, «новатору и передовику» нужно было всемерно помогать, и тот же бухгалтер облоно, был просто вынужден это делать. Пресса-то… она сила!
Да и на партийных собраниях в присутствии самого главы облоно я не молчал, а так прямо и говорил, что наборы-посылки ДОСААФ это – «дрова», что детей на СЮТ надо учить не доски строгать, а работать так, как это положено в эпоху НТР.
Ну а уж когда работы моих кружковцев попали на ВДНХ СССР в павильон «Юный техник» и получили две золотые и одну бронзовую медаль – впервые в истории Пензенской ОблСЮТ, то работать мне стало не в пример легче.
Ведь кто только в облоно, кроме меня самого, этими медалями не хвастался?
Партком – записывал это достижение в свой актив умелой подборки и расстановки кадров, директор СЮТ – в свое руководство, «сам» (заведующий облоно) рапортовал наверх» в обком о том, что вверенное ему облоно идет в ногу со временем.
Фотография, сделанная в нашем кружке на ОблСЮТ фотографом пензенской газеты. В руках у автора виброход для исследования Венеры. Именно он участвовал в конкурсе «Космос» 1981 года и был отобран в экспозицию павильона «Юный техник» на ВДНХ. Сейчас уже точно не помню, но, скорее всего, все трое мальчишек на фото как раз и были первыми нашими медалистами
Впрочем, это в основном были проблемы у меня. На ОблСЮТ ведь были и другие кружки, и там все было более традиционно.
В судомодельном кружке модели делали из деревянных наборов-посылок. Были в них вложены брусочки из сосновой древесины, которые было настоящим мучением обрабатывать, так что над каждой, даже самой простенькой, моделью дети возились по полгода. Что, собственно, и требовалось.
Поручни делали из забитых в палубу гвоздиков, перевитых проволокой, стволы зенитных автоматов были из гвоздей обмотанных проволокой. И все это убожество красилось вдобавок масляными красками.
Радиокружок специализировался на… участии в состязании по «охоте на лис». И детям нравилось бегать по лесу с пеленгаторами и этих самых «лис» ловить. Кружок не бедствовал и регулярно участвовал в соревнованиях разного уровня.
Фотокружок тоже имел все необходимое, хотя оборудование было старым. Но с химическими реактивами проблем не возникало.
Очень любопытным, на мой взгляд, был кружок гоночных аэросаней. Тогда зимние соревнования по ним были очень модными, хотя смысла их я не понимал. Ведь что такое аэросани? Машина на лыжах с приводом от воздушного винта! И такие модели были. Да!
Но… куда большей популярностью пользовались не модели-копии, а некие странные «спортивные снаряды», каплевидной формы и с одним-единственным коньком и хвостом, как у самолета. Их запускали на корде, и они как бешеные носились кругами, чтобы показать максимальную скорость.
Спорт – ради спорта, так бы я это назвал.
Самым привилегированным был у нас авиамодельный кружок, которым руководил брат директора станции, работавший в каком-то «ящике». Именно поэтому в его распоряжении был и углепластик, и любые модельные двигатели. Но и результаты его кружка были недостижимы для районных СЮТ.
Как-то он показал мне корпус таймерной модели из углепластика весом всего 9 г. Крылья моделей обтягивались какой-то суперпленкой, тогда как в кружках районных СЮТ на это шла папиросная бумага.
Кстати, с бумагой у нас работали женщины – вели по школам кружки начального моделирования. Но… видели бы вы этих женщин, и то, что они делали с детьми…
Надо ли говорить, что на всех областных соревнованиях по таймерным моделям наша ОблСЮТ обычно всегда занимала первое место. Стыдно было смотреть на то, что привозили на них сельские школьники. Это напоминало… туземцев с копьями, выступавших против европейцев с винчестерами.
Был ещё и кружок картинга, в помещение которого я заходить не любил – уж больно там было грязно и воняло бензином. Но он работал, и ребята регулярно ездили на имевшихся там машинах.
То есть на уровне начала 60–70-х годов наша станция юных техников была оснащена даже неплохо. Но в 1980 году всего этого было уже мало. Нужна была бальза, листовой полистирол, углепластик, лавсановая пленка, редукторы Р-1, микроэлектродвигатели различной мощности, калильные и компрессионные микродвигатели разных типов, а не только МК-12В и «Ритм», современные краски.
Но… в инструкциях и спецификациях того времени, которыми пользовалось тоже облоно, ничего этого не было, они просто не успевали за всем тем новым, что появлялось в те годы.
Не хватало и современных методик работы с детьми и… людей, которые могли бы работать по-новому.
Так что, хотя дети на нашей СЮТ и были чем-то заняты, для многих это времяпрепровождение было не слишком-то и полезным.
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