Три года на ОблСЮТ, как это было тогда

Фотография, сделанная в нашем кружке на ОблСЮТ фотографом пензенской газеты. В руках у автора виброход для исследования Венеры. Именно он участвовал в конкурсе «Космос» 1981 года и был отобран в экспозицию павильона «Юный техник» на ВДНХ. Сейчас уже точно не помню, но, скорее всего, все трое мальчишек на фото как раз и были первыми нашими медалистами

Веду авиамодельный кружок. Финансирование – ноль, материально техническое обеспечение – швабра и пополнение аптечки. Зато программу обучения навязали сочинить, почти роман, прочей всякой писанины требуют – вагон, модные активности предлагают, только успевай отмахиваться вопросом «чем обеспечите?». Инженеры, квалифицированные рабочие, лётчики и другие профессии стране не нужны, видать.

Веду авиамодельный кружок. Финансирование – ноль, материально техническое обеспечение – швабра и пополнение аптечки. Зато программу обучения навязали сочинить, почти роман, прочей всякой писанины требуют – вагон, модные активности предлагают, только успевай отмахиваться вопросом «чем обеспечите?». Инженеры, квалифицированные рабочие, лётчики и другие профессии стране не нужны, видать. aviapit123

Здание Областной станции юных техников, где автор работал с 1980 по 1983 год. Так оно выглядит сегодня, но мало изменилось с тех лет…

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