Илон Маск: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше шансов у Украины лишиться выхода к Чёрному морю
Чем дольше будет длиться конфликт, тем больше украинской территории заберет Россия. Сейчас вопрос стоит в том, отрежет ли Россия Украине доступ к Черному морю. Об этом написал Илон Маск.
Американский миллиардер допустил потерю Украиной Одессы и выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться довольно длительное время. По его словам, российская армия скоро выйдет к Днепру и там может остановиться, но вот на юге движение может продолжаться до границы с Молдавией. А это будет означать лишение Киева выхода к морю.
- пишет Маск.
Также он отметил, что шансов у России захватить всю Украину нет, поскольку якобы в западных регионах будет сильное "местное сопротивление", но Москва получит гораздо больше земель, чем имеет сейчас. Поэтому Маск рекомендует Зеленскому и его хунте срочно садиться за стол переговоров, пока территориальные потери не такие большие.
Со своей стороны отметим, что Россия и не претендует на западные регионы Украины, там своих претендентов хватает, главный из которых Польша. Вот пусть польские командиры и готовятся к борьбе с "местным сопротивлением". А России необходимо вернуть свои исторические земли, включая Одессу, естественно.
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