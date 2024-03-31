Илон Маск: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше шансов у Украины лишиться выхода к Чёрному морю

4
Илон Маск: Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше шансов у Украины лишиться выхода к Чёрному морю

Чем дольше будет длиться конфликт, тем больше украинской территории заберет Россия. Сейчас вопрос стоит в том, отрежет ли Россия Украине доступ к Черному морю. Об этом написал Илон Маск.

Американский миллиардер допустил потерю Украиной Одессы и выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться довольно длительное время. По его словам, российская армия скоро выйдет к Днепру и там может остановиться, но вот на юге движение может продолжаться до границы с Молдавией. А это будет означать лишение Киева выхода к морю.



Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет

- пишет Маск.

Также он отметил, что шансов у России захватить всю Украину нет, поскольку якобы в западных регионах будет сильное "местное сопротивление", но Москва получит гораздо больше земель, чем имеет сейчас. Поэтому Маск рекомендует Зеленскому и его хунте срочно садиться за стол переговоров, пока территориальные потери не такие большие.

Со своей стороны отметим, что Россия и не претендует на западные регионы Украины, там своих претендентов хватает, главный из которых Польша. Вот пусть польские командиры и готовятся к борьбе с "местным сопротивлением". А России необходимо вернуть свои исторические земли, включая Одессу, естественно.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:49
      Аналитиков развелось как дерьма за баней. Маск вроде бизнесмен, а туда же. Не сможет Россия занять западные области... Если надо будет - и западную Европу займёт.
      1. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +2
        Сегодня, 10:52
        Это он себе чип неправильный вставил, глючит и зависает...
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 10:54
        Как раз западные области и не нужны. Оставить этот геморрой полякам. А вот лишить Украину Восточных, Южных, Северных и лишить Украину выхода к Черному морю - да.
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 10:53
      Ситуация накаляется.
      Украинцы могли бы вообще, конфликт закончить в самом начале сво.
      Подписали бы документы. И всё.
      Но англичане попросили повоевать.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»