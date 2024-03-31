«Поражён тот же объект»: Глава Львовской ОВА подтвердил удар российских ракет по газовой инфраструктуре под Стрыем

Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться

Только по Стрыю и сёлам в округе (Львовская область) прилетело 7 ракет. Там газовые компрессорные, ПХГ и тд. Бьют точечно по газовой инфраструктуре. Европа останется без "запасов газа"