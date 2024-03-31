«Поражён тот же объект»: Глава Львовской ОВА подтвердил удар российских ракет по газовой инфраструктуре под Стрыем

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«Поражён тот же объект»: Глава Львовской ОВА подтвердил удар российских ракет по газовой инфраструктуре под Стрыем

Пока командующий Воздушными силами ВСУ Олещук рассказывает, как "доблестная" украинская ПВО "сбила" почти все участвовавшие в ночной атаке ракеты и дроны, власти Львовской области сообщают о пяти взрывах, прозвучавших в районе города Стрый. Опять у военных и гражданских цифры не сходятся.

Сегодняшняя ночная комбинированная атака снова была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины. Как уже сообщало "Военное обозрение", в Одесской области целью "Гераней" были высоковольтные подстанции "Укрэнерго". Поражение двух из них привело к отключению электричества, встал весь электротранспорт. При этом власти улучшения ситуации не обещают.



Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться

- заявили в "Укрэнерго".

А во Львовкой области ракеты снова ударили в район Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа, судя по заявлению областной военной администрации. По словам главы ОВА Козицкого, поражен "тот же объект" инфраструктуры, по которому уже наносились удары 22 и 29 марта. Отмечается, что после попадания было сильное возгорание. Потушен ли пожар, сведений нет. Местные паблики сообщают о не менее пяти попаданий, кое-кто говорит о семи взрывах.

Только по Стрыю и сёлам в округе (Львовская область) прилетело 7 ракет. Там газовые компрессорные, ПХГ и тд. Бьют точечно по газовой инфраструктуре. Европа останется без "запасов газа"

- подтверждает ТГ-канал "Легитимный".

А еще есть данные, что прилетело и по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, но по результатам информации нет. А в Генштабе ВСУ уже отчитались, что "сбили" 9 ракет из 14 запущенных, а также 9 "Гераней" из 11. Вот такая математика, ПВО Украины все "сбивает", а повреждений энергосистемы Украины все больше.
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    34 комментария
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    1. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +12
      Сегодня, 11:45
      Ну и аминь (автозамена) с ними всеми. Чем больше подобных событий тем меньше вкусных для европейцев объектов на 404 останется.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +15
        Сегодня, 11:47
        Сегодняшняя ночная комбинированная атака снова была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины

        Бей в одно и то же место - быстрее рассыпится...
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +14
          Сегодня, 11:53
          Газа - нет, но вы держитесь.
          Бандера, прижмись плотнее к унитазу.
          Не допускай утечек газа.
          Кто не пернул - тот москаль.
          1. krot Ранг пользователя
            krot
            +5
            Сегодня, 12:14
            Хороший повод бить по подстанциям, когда идет атака на наши корабли беспилотными катерами.. Если отключить свет во всей Одесской области то и операторы дронов тоже почувствуют сбой.. Если они там находятся..
            1. Монтесума Ранг пользователя
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 12:32
              Цитата: krot
              Если отключить свет во всей Одесской области

              Более подробно по Одессе на сегодняшнее утро:
              В ходе налета была выведена из строя ПС Аджалык 330 к северо-востоку от Одессы. После нанесенного удара большая часть Одессы и близлежащих населённых пунктов остались без электроэнергии. На территории объекта возникло сильное возгорание, что также подтверждается спутниковыми термическими показателями.
              Полученные повреждения не позволяют перебрасывать мощность в город с Южноукраниской АЭС в Николаевской области.
              Ещё один удар был нанесён по одному из двух автотрансформаторов ПС Новоодесская 330 кВ. ОРУ 330 кВ работает. После взрывов фиксировались временные скачки напряжения в сети и кратковременные перебои электроэнергии в Белгород-Днестровском районе.

              В результате ударов ситуация с электроснабжением Одессы приблизилась к критической: собственной генерации нет, а питание от Южноукраинской АЭС до города просто не доходит.

              На данный момент большая часть Украины зависят от четырех основных источников энергии: Южноукраинская АЭС, Киевский энергоузел, ПС Винница 750 кВ и молдавский транзит. Общая генерация составляет около 8 ГВт, но даже это не позволяет обеспечить все потребности в энергии, поэтому сейчас большое значение для противника имеет погода для выработки альтернативной энергии (СЭС, ВЭС).
            2. Арка Ранг пользователя
              Арка
              +1
              Сегодня, 12:59
              Эти на самообеспечении сидят. Не знаю, сколько там дырчиков надо для автономки, но они есть в наличии. ЛандОн не даст соврать.
              А вот с портом не всё так "единорожно", там промышленные объёмы нужны. Или миллионы кули
          2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 12:40
            ...и без кружевных труселей,дроны сбить,невозможно. Каждому " захЫстнЫку"- по труселям.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 13:48
          При возрастании потребления их объем может увеличиваться

          Возрастания потребления энергии не предвидится, отопительный сезон закончился. А к следующему сезону надо уголь и дрова готовить.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 11:47
      «Поражён тот же объект» —

      — Добить,чтобы не мучился ...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 11:49
      Последнее время по сводкам всу ТУ95 берут на борт по одной ракете а некоторые по 2.У них опять тема ,что у нас ракеты кончаются!
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +7
      Сегодня, 11:52
      Вот такая математика, ПВО Украины все "сбивает", а повреждений энергосистемы Украины все больше.

      Ну может укры и правы, всё сбили, а энергосистемы Украины остановлены на двухлетний восстановительный ремонт.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 11:56
      А вот в США, появилась новая болезнь - "мостовая".
      Полиция американского штата Оклахома сообщила о повреждении моста после того, как в него врезалась баржа. Об этом сообщается на странице патрульной службы полиции в соцсети Twitter.
      В результате происшествия было остановлено движение на участке шоссе US-59 рядом с водохранилищем Керра.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 12:05
        carpenter.Найден владелец "Dali" это гражданин Японии. hi laughing Есть кому восстанавливать мостик.
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 13:01
          Это тайный товарищ из страны утренней свежести с истинной фамилией Ким. И платить он будет только за полный снос моста.
      2. guest Ранг пользователя
        guest
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: carpenter
        Полиция американского штата Оклахома сообщила о повреждении моста после того, как в него врезалась баржа.

        Капитан баржи украинец? laughing
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +10
      Сегодня, 11:56
      Наверное, удары по газовой и нефтяной отрасли показывают, что всё теперь более чем серьёзно. Это своего рода индикатор. Если стали бить по кошелькам, по олигархату - значит это действительно ответ. Почему этого не делали раньше? Не берусь судить, возможно, были какие-то причины (может быть причины тому, атаки наших НПЗ, а может и нечто иное, а может всё вместе). Важно, что стали наконец-то резать их газовые вены и нефтяные артерии.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -7
        Сегодня, 12:14
        А знаете,что показывают?А то,что контракт закончится в этом году.И никто его продлевать не будет.Нет,наши бы и хотели в олигархате,но с ними не хотят разговаривать по этому поводу.Элементарно,Ватсон(с).
        1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          +4
          Сегодня, 12:19
          Газовые хранилища интересны Западу, как способ хранения газа. Резерв...
        2. Vladlous Ранг пользователя
          Vladlous
          +3
          Сегодня, 12:42
          Я бы с Вами согласился, если бы не одно НО. Если бы олигархат был бы до такой степени влиятелен, что определял всё и вся, то, наверное, СВО бы вообще не начиналось. Всё бы шло своим чередом, и были бы у них новые контракты, и всё было бы с их кошельками замечательно. Но ведь вот какая незадача: государство, пусть это и звучит немного наивно, это всё-таки не исключительно интересы олигархата.С таким подходом и государство-то не нужно. Достаточно того квазигосударства, какое было при Ельцине. Но сейчас всё-таки что-то изменилось.
        3. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          0
          Сегодня, 13:38
          Цитата: dmi.pris1
          А знаете,что показывают?А то,что контракт закончится в этом году.И никто его продлевать не будет.Нет,наши бы и хотели в олигархате,но с ними не хотят разговаривать по этому поводу.Элементарно,Ватсон(с)
          Думается так, что это эта причина тоже имеет место быть, но не как основной, а как сопутствующий фактор. Если к нему присовокупить уничтожение крупнейших украинских ПХГ работающих на Европу, то выйти к следующей зиме с необходимым запасом газа явно не получится, несмотря на все поставки СПГ т.к. имеющихся мощностей для регазификации недостаточно и вот тогда на сцену выйдет уцелевшая нитка СП-2 и увеличение закупок газа через Турецкий поток. Такой расклад + отказ от продления прокачки газа через украинскую ГТС, даёт возможность отвоевать у матрасов часть газового рынка Европы, либо дать ей выбор в качестве альтернативы тупо зябнуть и добить свою промышленность. По крайней мере для перевода европейской промышленности на военные рельсы энергии будет явно недостаточно, либо она будет очень дорогая. Как то так думается. winked
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 11:58
      У них их 12-ть: надо уничтожить все.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 12:16
        Начали с самого крупного(так говорят).И через него можно пускать газ реверсом из Европы
    8. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +6
      Сегодня, 12:02
      В идеале сейчас должны быть целенаправленные и массированные российские атаки на поставки топлива. Нефтебазы, АЗС и т.д. Чтобы не было солярки и смазочных материалов для украинских танков и другой военной техники.
      Может быть, Украина выйдет на фронт на велосипедах.
    9. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 12:06
      Всё про газ, а про аэродром молчит. Видать заткнули.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:06
      Поражение двух из них привело к отключению электричества, встал весь электротранспорт.
      Знатно начали выносить украинскую энергосистему.
      ракеты снова ударили в район Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа
      А это второе по величине в Европе: подземные емкости порядка 17 млрд кубов. Поражаются в основном распределительные сети, через которые газ поступает из подземных хранилищ. Но на украине есть и более объемные подземные хранилища, которые не должны остаться без внимания.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 12:34
        Хранилища трогать не надо. Надо бить как раз по распределительным сетям, чтобы этим газом не смогли пользоваться. А так-то этот газ может потом России пригодиться. laughing
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          +1
          Сегодня, 13:03
          Цитата: Уарабей
          Хранилища трогать не надо. Надо бить как раз по распределительным сетям, чтобы этим газом не смогли пользоваться. А так-то этот газ может потом России пригодиться. laughing

          Газ ворованный и лучше замочить ..Иначе ЕС выкачает все !
    11. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      +2
      Сегодня, 12:15
      Цитата: LeutnantTom
      В идеале сейчас должны быть целенаправленные и массированные российские атаки на поставки топлива. Нефтебазы, АЗС и т.д. Чтобы не было солярки и смазочных материалов для украинских танков и другой военной техники.
      Может быть, Украина выйдет на фронт на велосипедах.
    12. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 12:16
      Только по Стрыю и сёлам в округе (Львовская область) прилетело 7 ракет. Там газовые компрессорные, ПХГ и тд. Бьют точечно по газовой инфраструктуре.

      Контрольный выстрел ракетами, которые у России давно закончились
      Европа останется без "запасов газа"

      Бальзам на душу yes
    13. Shelest2000 Ранг пользователя
      Shelest2000
      +1
      Сегодня, 12:39
      Рад за десвоетизацию украинцев. Ни к чему им советское прошлое.
    14. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +2
      Сегодня, 12:55
      Когда бомбят западную украину ,я радуюсь ...Ведь вся зараза оттуда пошла ,все эти скакуны и т.д.
      Мочите их за всех НАШИХ ,за Алею Ангелов в Донецке и за весь Русский мир !
      Они должны запомнить это на века !
    15. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 13:15
      Украину целенаправленно отсекают от энергии из внешних источников .Бурштынский энергоостров - это перекресток путей электроэнергии из евросетей в укровские. А ПХГ неотъемлемо нужный элемент газового транзита . Т.е. Украину загоняют в энергетическую блокаду , где потери своей генерации нельзя покрывать подкачкой от внешних источников. Выбивание распределительных объектов призвано ложить на бок сеть и совместно с ударами по демпфирующим всю систему гидроэлектростанциям призвано заставить останавливать часть атомной генерации. По идее следующим шагом должны стать удары по тяговым подстанциям железной дороги . А также следует учитывать значительный дефицит оборудования советских стандартов для замены и восстановления выбираемого . Многое будет ещё зависеть , сможет ли Запорожский трансформаторный производить хоть что нибудь
    16. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: krot
      Если отключить свет во всей Одесской области то и операторы дронов тоже почувствуют сбой

      Военные подразделения никогда не бывают полностью, на 100% зависимы от гражданских электросетей.
      Критически важные инфраструктура армии всегда страхуются собственными электрогенераторами, это основа.
      Относится не только к ВСУ, но и к ВС РФ и прочим армиям мира
    17. alebdun2000 Ранг пользователя
      alebdun2000
      0
      Сегодня, 13:21
      В винницу надо долбануть !!!

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