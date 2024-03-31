«Поражён тот же объект»: Глава Львовской ОВА подтвердил удар российских ракет по газовой инфраструктуре под Стрыем
Пока командующий Воздушными силами ВСУ Олещук рассказывает, как "доблестная" украинская ПВО "сбила" почти все участвовавшие в ночной атаке ракеты и дроны, власти Львовской области сообщают о пяти взрывах, прозвучавших в районе города Стрый. Опять у военных и гражданских цифры не сходятся.
Сегодняшняя ночная комбинированная атака снова была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины. Как уже сообщало "Военное обозрение", в Одесской области целью "Гераней" были высоковольтные подстанции "Укрэнерго". Поражение двух из них привело к отключению электричества, встал весь электротранспорт. При этом власти улучшения ситуации не обещают.
- заявили в "Укрэнерго".
А во Львовкой области ракеты снова ударили в район Бильче-Волицко-Угерского подземного хранилища газа, судя по заявлению областной военной администрации. По словам главы ОВА Козицкого, поражен "тот же объект" инфраструктуры, по которому уже наносились удары 22 и 29 марта. Отмечается, что после попадания было сильное возгорание. Потушен ли пожар, сведений нет. Местные паблики сообщают о не менее пяти попаданий, кое-кто говорит о семи взрывах.
- подтверждает ТГ-канал "Легитимный".
А еще есть данные, что прилетело и по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, но по результатам информации нет. А в Генштабе ВСУ уже отчитались, что "сбили" 9 ракет из 14 запущенных, а также 9 "Гераней" из 11. Вот такая математика, ПВО Украины все "сбивает", а повреждений энергосистемы Украины все больше.
Информация