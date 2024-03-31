Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО
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Российские дроны "Джокер-10", разработанные специально для выполнения задач в зоне СВО, адаптировали под задачи противовоздушной обороны в сегменте борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в компании ЦКБР.
Специалисты "Центра комплексных беспилотных решений" придумали новое применение для FPV-дронов "Джокер-10", теперь они способны не только наносить удары по технике и личному составу противника, но и выполнять задачи ПВО ближней зоны, охотясь за вражескими дронами. Для этого на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, в которые закладывается взрывчатка с поражающими элементами. С помощью этих "выстрелов" можно уничтожать дроны противника, что будет обходиться гораздо дешевле.
По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника
Поскольку "Джокер-10" способен нести нагрузку до 5 кг, на него можно закрепить до 6 таких "стволов". Испытания показали, что при выстрелах дрон не разваливается и не меняет направление полета. В случае израсходования всех зарядов можно пойти на таран.
Выстрел не единственный способ сбить дрон противника. Самым эффективным на сегодняшний день приемом уничтожения воздушных целей остается обычный таран. Таким образом, мы получаем довольно эффективную "бомжацкую ПВО" для защиты наших НПЗ, гражданских и военных объектов
- добавили в компании.
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