Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО

8
Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО

Российские дроны "Джокер-10", разработанные специально для выполнения задач в зоне СВО, адаптировали под задачи противовоздушной обороны в сегменте борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в компании ЦКБР.

Специалисты "Центра комплексных беспилотных решений" придумали новое применение для FPV-дронов "Джокер-10", теперь они способны не только наносить удары по технике и личному составу противника, но и выполнять задачи ПВО ближней зоны, охотясь за вражескими дронами. Для этого на беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, в которые закладывается взрывчатка с поражающими элементами. С помощью этих "выстрелов" можно уничтожать дроны противника, что будет обходиться гораздо дешевле.



По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника

- приводит РИА Новости слова гендиректора ЦКБР.

Поскольку "Джокер-10" способен нести нагрузку до 5 кг, на него можно закрепить до 6 таких "стволов". Испытания показали, что при выстрелах дрон не разваливается и не меняет направление полета. В случае израсходования всех зарядов можно пойти на таран.

Выстрел не единственный способ сбить дрон противника. Самым эффективным на сегодняшний день приемом уничтожения воздушных целей остается обычный таран. Таким образом, мы получаем довольно эффективную "бомжацкую ПВО" для защиты наших НПЗ, гражданских и военных объектов

- добавили в компании.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:54
      "Джокеры" они такие, не поймёшь откуда выпрыгнут и к кому и за кем придут... laughing
    2. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      +2
      Сегодня, 13:10
      По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи

      Как это - выстрел без отдачи? М.б. отдача компенсируется одновременным выстрелом в противоположном направлении ?
      Т.е. труба открыта с обеих сторон ? Тогда имеет место не прицельная стрельба, а заградительный огонь.
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:17
      Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО

      Может быть, кто-то не знал раньше, как и я:
      Показать / Скрыть текст
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: ROSS 42
        Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО

        Может быть, кто-то не знал раньше, как и я:
        Показать / Скрыть текст

        Наши конструктора -Кулибине ,работают с азартом !!!! Спасибо и низкий поклон ..
        Работаем всей страной на Победу !
    4. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 13:18
      Беспилотники, конечно, совершили настоящий переворот в военном деле. Кто бы мог подумать ещё лет двадцать назад, что они до такой степени обретут влияние на поле боя. Нет, безусловно, всегда что-то изменяется, что приходит, что-то уходит. Например, в XIX веке мало кто мог представить, что исчезнет кавалерия, а с изобретением пулемёта многие думали, что войны теперь прекратятся навсегда. Но всё текло, всё менялось. И вот беспилотники...

      Это же не только армейское оружие, но уникальный шанс для разных группировок и малых армий, всевозможных нелегальных групп. Такого рода оружие недорого (относительно), удобно и порой весьма дальнобойно. Поэтому оно даст новый уникальный шанс потенциально более слабому противнику, как в своё время это сделали гранатомёты, а ещё раньше -пулемёты.

      Но я пожимаю руку нашим Кулибиным и верю в силу русского оружия! У нас всё-таки гораздо более сильное образование, чем на Западе. Люди мудрее, доверчевее, но мудрее. Есть идея Великого Государства, Великого народного духа. А у них нет. Разве только -у американцев, но у них величие измеряется только в долларах. Поэтому они проиграют.

      Слава нашим птичкам и их создаетлям, и их операторам, и всем, кто помогает и помогал их делать и разрабатывать.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 13:56
        У нас всё-таки гораздо более сильное образование, чем на Западе.
        А в чем это выражается?
    5. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: cpls22
      Т.е. труба открыта с обеих сторон ? Тогда имеет место не прицельная стрельба, а заградительный огонь.

      То есть все оружия "безоткатки" а так же все РПГ стреляют не прицельно а заградительно. Интересная мысль.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 13:53
        Война дронов в воздухе. Эскадрильи уходят на задание - тепловые ловушки, реактивные патроны, град осколков с неба.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»