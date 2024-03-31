Второй опытный экземпляр нового регионального пассажирского самолёта Ил-114-300 поднялся в воздух

Объединенная авиастроительная корпорация возобновила программку летных испытаний нового пассажирского самолета Ил-14-300, в воздух поднялся второй опытный экземпляр самолета. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.31 марта 2024 года с заводского аэродрома Луховицкого авиазавода в воздух поднялся второй опытный экземпляр самолета Ил-114-300, собранного на ЛАЗ им. П.А. Воронина. Полет продлился 40 минут, самолет поднялся на высоту 900 метров и набрал скорость 230 км/час. Была проведена проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа бортовых систем и оборудования. Полет прошел штатно.- говорится в сообщении.Самолет Ил-114-300 построен из российских комплектующих, конструкторская документация самолета была переведена в "цифру", создана цифровая модель воздушного судна. На самолет установлен доработанный двигатель ТВ7-117СТ-01, а также новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах.Ил-114-300 создают на замену Ан-24 для работы на местных авиалиниях. Максимальная вместимость самолета - 68 человек, он будет способен работать с небольших аэродромов, в том числе грунтовых и арктических.

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