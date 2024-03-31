Второй опытный экземпляр нового регионального пассажирского самолёта Ил-114-300 поднялся в воздух

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Второй опытный экземпляр нового регионального пассажирского самолёта Ил-114-300 поднялся в воздух

Объединенная авиастроительная корпорация возобновила программку летных испытаний нового пассажирского самолета Ил-14-300, в воздух поднялся второй опытный экземпляр самолета. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

31 марта 2024 года с заводского аэродрома Луховицкого авиазавода в воздух поднялся второй опытный экземпляр самолета Ил-114-300, собранного на ЛАЗ им. П.А. Воронина. Полет продлился 40 минут, самолет поднялся на высоту 900 метров и набрал скорость 230 км/час. Была проведена проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа бортовых систем и оборудования. Полет прошел штатно. 



Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зинова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева

- говорится в сообщении.


Самолет Ил-114-300 построен из российских комплектующих, конструкторская документация самолета была переведена в "цифру", создана цифровая модель воздушного судна. На самолет установлен доработанный двигатель ТВ7-117СТ-01, а также новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах.

Ил-114-300 создают на замену Ан-24 для работы на местных авиалиниях. Максимальная вместимость самолета - 68 человек, он будет способен работать с небольших аэродромов, в том числе грунтовых и арктических.
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    13 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 13:33
      Почему бы этот же движок не поставить на Ил-112В?Или там сам самолёт неправильно спроектирован?
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 13:35
      А вот интересно Организовать производство того же Як40 версии 2.0,никак?А!Саратовский авиазавод медным тазом,да и коллега по цеху в Смоленске сейчас под другие задачи..
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:38
        Организовывают производство проекта «Ладога» — турбовинтовой региональный пассажирский самолет, предназначенный для замены парка устаревших лайнеров (Ан-24, Ан-26Б-100, Як-40), а также западных моделей (Dash 8-200, Dash 8Q-300, ATR-42). Проект реализуется Уральским заводом гражданской авиации по заказу Минпромторга РФ.


        .Пассажирский самолет «Ладога», который ТВРС-44, не путать с Л-610, с которым они похожи только внешне, начнут собирать летом, а первые фрагменты фюзеляжа соберут весной. Странным образом в числе смежников оказался Авиакор. Он жив ещё? Там будут делать фюзеляж, в Смоленске кессоны крыла, хвост в Нижнем Новгороде, а собирать окончательно в Екатеринбурге. ... Вообще Ладогу должны были собрать осенью, а зимой начать делать первые подскоки. Но зашевелились только тогда, когда прояснилось с двигателем. Который ТВ7-117СТ-02.


        https://tehnoomsk.ru/archives/12005
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        -1
        Сегодня, 13:44
        Саратовский авиазавод, если мне память не изменяет - бывший Куйбышевский авиазавод. Он там выпускал Ту-95 и Ту-154БМ. А что дальше было после 91года - не знаю.
        Замечу, что сам завод морально устаревал, особенно, как станочные парки и оборудования. Чтобы вернуть авиазавод к жизни - нужны немалые инвестиции - от постройки новых корпусов до покупки современных оборудования для производства.
        Это одна часть беда. Вторая часть - кадры. Там практически их нету.
        М третье часть беды - сама местная власть. Это она должна добиваться, чтоб завод жил и развивался, выпускал как военные машины и так гражданских.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 13:52
          Авиакор,он же бывший Куйбышевский авиазавод это Самарский авиазавод,а не Саратовский.
    3. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +7
      Сегодня, 13:37
      Если бы не развалили СССР, то не было бы никаких проблем
      ни с авиацией, ни с электроникой, ни с происками врагов...
    4. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:44
      возобновила программку летных испытаний

      Как то уж очень пренебрежительно обозвали программу программкой. Вроде бы как ничего не значащей.
    5. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 13:46
      "Ил-114-300 создают на замену Ан-24 для работы на местных авиалиниях. Максимальная вместимость самолета - 68 человек, он будет способен работать с небольших аэродромов, в том числе грунтовых и арктических."
      Антонов, моноплан с верхним расположением крыла. Боюсь, что Ил не сможет именно с грунтовых и арктических аэродромов работать. Хотя машина такого класса давно, позарез нужна.
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Fachmann
        Боюсь, что Ил не сможет именно с грунтовых и арктических аэродромов работать

        Как то до недавнего времени с них спокойно работали низкопланы Ил-12 и Ил-14 и как то ни кто особо не боялся...
    6. Aleks88
      Aleks88
      -2
      Сегодня, 13:50
      Не прошло и 40 лет, как самолет снова в воздухе.. Такими темпами догнать Боинг или Айрбас не составит труда. Вот это скорость проектирования.
    7. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      0
      Сегодня, 13:57
      Гайдара с Чубайсом вспомнил иуд ..А зачем нам что то производить и создавать ,когда на западе все можно купить...Или про рыночную экономику как она сама все регулирует и т.д. Сыты всем этим по горло ..До сих пор восстановиться не можем ,но работа ведется ...
      Гражданская авиация такого уровня нужна нашей огромной стране и именно своя ,а не импортная ..
      Санкции мощнейшие запада ,нам показали ,что надеется нужно только на себя ....!
      Работаем в том же направлении Все у нас получится !!!!
    8. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 13:57
      Этот самолет уже имеет столько много конструктивных отличий, от ранее выпускавшегося на Ташкентском АЗ Ил-114, что можно было бы и новый индекс ему присвоить, но...
    9. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      0
      Сегодня, 14:00
      «Из российских комлектущих»
      И это на сегодняшний день главное. Всё должно быть местным, дающее работу российсим химикам, российским металлургам и электронщикам.

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