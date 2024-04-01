Отставной американский генерал: Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине
Россия может выиграть на Украине только в том случае, если Украина потеряет поддержку Запада, говорят западные аналитики. Соответственно, генерал-лейтенант США Ходжес призывает к большей инициативе со стороны стран ЕС. Если бы Россия одержала верх, это оказало бы самое негативное влияние на Германию, - утверждает Ходжес.
Ввиду продолжающегося конфликта на Украине бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес предупредил о еще большей угрозе для Европы, если не будет сделано больше. "Поэтому европейцы должны приступить к работе и приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине победить Россию", - сказал он в интервью британским журналистам.
Ходжес также требует усилить давление на Россию.
Он считает, что возможна дальнейшая «агрессия» со стороны Кремля. «Я не думаю, что они глупы. Если они добьются успеха на Украине, то в ближайшие два, три, четыре года они смогут пойти куда-нибудь еще».
То есть, Ходжес считает глупостью тоже, что Россия может вообще не собираться воевать против НАТО за пределами Украины... Интересная логика.
Однако России придется многое изменить, чтобы подготовиться к «нападению» на НАТО, продолжил Ходжес.
Что касается возможного вступления Украины в НАТО, он сказал:
Институт изучения войны США (ISW) в своем последнем анализе также пришел к выводу, что Россия, ну конечно же, «проиграет», если Запад будет правильно использовать свои ресурсы. «Россия не сможет победить Украину или Запад – и, вероятно, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы». ВВП стран НАТО, стран ЕС, не входящих в НАТО, и азиатских союзников составит более 63 триллионов долларов США, тогда как ВВП России составит лишь 1,9 триллиона долларов. Как видно, упор исключительно на деньги, точнее - на печатный станок США.
- imago images/Ukrinform
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