Отставной американский генерал: Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине

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Отставной американский генерал: Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине

Россия может выиграть на Украине только в том случае, если Украина потеряет поддержку Запада, говорят западные аналитики. Соответственно, генерал-лейтенант США Ходжес призывает к большей инициативе со стороны стран ЕС. Если бы Россия одержала верх, это оказало бы самое негативное влияние на Германию, - утверждает Ходжес.

Ввиду продолжающегося конфликта на Украине бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес предупредил о еще большей угрозе для Европы, если не будет сделано больше. "Поэтому европейцы должны приступить к работе и приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине победить Россию", - сказал он в интервью британским журналистам.



Если Россия победит, Германия проиграет больше всего. Это разрушит доверие к Германии и сделает ее заложницей российской ядерной угрозы. И Германия снова получит миллионы беженцев.

Ходжес также требует усилить давление на Россию.

Сейчас мы тратим слишком много времени на беспокойство о том, что могут сделать русские. Вместо этого мы должны заставить их беспокоиться о том, на что мы способны
.

Он считает, что возможна дальнейшая «агрессия» со стороны Кремля. «Я не думаю, что они глупы. Если они добьются успеха на Украине, то в ближайшие два, три, четыре года они смогут пойти куда-нибудь еще».

То есть, Ходжес считает глупостью тоже, что Россия может вообще не собираться воевать против НАТО за пределами Украины... Интересная логика.

Однако России придется многое изменить, чтобы подготовиться к «нападению» на НАТО, продолжил Ходжес.

Потому что они должны быть обеспокоены тем, что мы можем отреагировать соответствующим образом.

Что касается возможного вступления Украины в НАТО, он сказал:

У Украины уже есть лучшая армия на европейском континенте. НАТО станет лучше в тот день, когда к нему присоединится Украина.

Институт изучения войны США (ISW) в своем последнем анализе также пришел к выводу, что Россия, ну конечно же, «проиграет», если Запад будет правильно использовать свои ресурсы. «Россия не сможет победить Украину или Запад – и, вероятно, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы». ВВП стран НАТО, стран ЕС, не входящих в НАТО, и азиатских союзников составит более 63 триллионов долларов США, тогда как ВВП России составит лишь 1,9 триллиона долларов. Как видно, упор исключительно на деньги, точнее - на печатный станок США.
  • imago images/Ukrinform
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19 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 07:05
    Отставной американский генерал: Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине
    Эти дежурные глашатаи, периодически всплывают из тины. Проквакают, и снова в тину до следующего раза.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:17
      Англсаксы в который раз пытаются стравить Россию и Германию.В прошлом веке .увы,дважды удалось.
  2. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 07:05
    Очередная пугалка от известного пугала Ходжеса для немцев, а, заодно, и для всех остальных американских прихлебателей. Ну не скажет же он, что после нашей Победы на Украине мы больше никуда не пойдём, а основным проигравшим будет Америка. Какая на неё будет надежда, кто её будет бояться в Европе, если такие титанические усилия по развалу России закончатся "пшиком"?
    Потому и пугает, что за свою американскую шкурку боится. Потому что на Европу в целом и на Германию в частности ему, по-моему, глубоко по фигу.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:06
    «Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине» —

    — Германия уже "главный проигравший" в Европе после диверсии на "Северных потоках" и переводе немецкой промышленности в США ...
    (Вопрос кому проиграла Германия?)
    1. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      +1
      Сегодня, 07:11
      Германия уже главный проигравший в Европе после диверсии на "Северных потоках"
      На очереди Франция и Польша. Чем больше они будут вовлечены, тем сильнее проиграют. А они очень стремятся повысить свою вовлеченность. Прибалтика и Молдова не проиграют. Они просто перестанут существовать. Вернувшись в состав РФ в качестве административных образований/областей.
      1. Zhan Ранг пользователя
        Zhan
        0
        Сегодня, 08:31
        Прибалтика и Молдова не проиграют. Они просто перестанут существовать. Вернувшись в состав РФ в качестве административных образований/областей.

        hi
        Я вас умоляю, накой они нужны ? smile Даже если будут сами просится, не нужны они нам. Лишний груз.
  4. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:09
    Он считает, что возможна дальнейшая «агрессия» со стороны Кремля. «Я не думаю, что они глупы. Если они добьются успеха на Украине, то в ближайшие два, три, четыре года они смогут пойти куда-нибудь еще».

    Каждый судит по себе. Вот Ходжес рванул бы, если бы на пенсию не отправили. А РФ свои проблемы порешать бы, внутри страны и с новыми-старыми землями разобраться. Ну, если уж кто-то позовет...может и поможет, если сочтет нужным.
  5. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +2
    Сегодня, 07:10
    Россия может выиграть на Украине только в том случае, если Украина потеряет поддержку Запада, говорят западные аналитики. Соответственно, генерал-лейтенант США Ходжес призывает к большей инициативе со стороны стран ЕС.

    Россия победит в любом случае!!! Примите это и смиритесь с этим убогие
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:15
    Если Россия победит, Германия проиграет больше всего
    А разве не этого добивались Сша спровоцировав конфликт на украине, заставив Германию в числе остальной Европы оказывать киеву помощь и вводить через ЕС санкции? А дальше, как и положено американскому "ястребу" о "сильнейшей армии" украины, необходимости ее принятия в НАТО и конечно угрозы в адрес нашей страны
    мы должны заставить их беспокоиться о том, на что мы способны... они должны быть обеспокоены тем, что мы можем отреагировать соответствующим образом
  7. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +3
    Сегодня, 07:19
    Институт изучения мозга в своем последнем анализе пришел к выводу, что у генерал-лейтенанта Ходжеса мозг отсутствует. Впрочем, беженцы Германии в самом деле ни к чему и их следовало бы отправить в Штаты.
  8. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 07:19
    Германия стала "главной проигравшей" сразу после того, как "неизвестные ̶а̶м̶е̶р̶и̶к̶а̶н̶ц̶ы̶" взорвали "Северные потоки". Ждем перехода немцев с Мерседесов на китайскую Chery.
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:28
    Если Россия победит, Германия проиграет больше всего. Это разрушит доверие к Германии и сделает ее заложницей российской ядерной угрозы. И Германия снова получит миллионы беженцев.

    Если в Германии к власти придут трезвомыслящие политики, если там всё-таки вспомнят наставления Бисмарка, если оставшаяся труба станет работать на Германию...
    Если американская военщина не перестанет совать свой длинный нос в чужие дела, то ещё проживёте какое-то время. Не таких вояк били.
  10. pippo Ранг пользователя
    pippo
    +1
    Сегодня, 07:45
    Скорее наоборот, все выиграют в итоге от нашей победы.
  11. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 07:52
    As per common sense, USA will be the biggest loser. Germany is already a loser (Nordstream) because of America.
  12. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 07:52
    То есть, Ходжес считает глупостью тоже, что Россия может вообще не собираться воевать против НАТО за пределами Украины... Интересная логика.
    - логики в его словах нет никакой, из этого вытекает, что знает кошка чьё мясо съела.
  13. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 07:55
    Ещё один идиот, не более, такое ощущение, что всем хочется ляпнуть что-то новое, а в итоге размазывают одно и то же, надоели ❗❗❗
  14. СВД68 Ранг пользователя
    СВД68
    +3
    Сегодня, 08:00
    Брешет Ходжес. В случае победы России на Украине главным проигравшим будут США. А Германия будет главным проигравшим в случае продолжения конфликта.
  15. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 08:02
    Беня забыл принять таблетку. Весной важно соблюдать график приема препаратов.
  16. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 08:12
    Янкесы захотели свалить всю свою боль и унижение на Германию. laughing

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