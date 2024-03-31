«В ВСУ воюют сотни, за Россию тысячи»: участие африканцев в военном конфликте

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«В ВСУ воюют сотни, за Россию тысячи»: участие африканцев в военном конфликте

Государства Африки в основном сохраняют нейтральную позицию в украинском конфликте, несмотря на настойчивые попытки Запада перетянуть их на свою сторону.

Этот нейтралитет частично проистекает из желания избежать противостояния с Россией, которая развивает связи с африканскими лидерами и оказывает военную поддержку в нескольких зонах конфликтов. Некоторые страны также питают антизападные настроения из-за тяжелого наследия колониализма

- говорится в издании Military Africa.



Однако отдельные граждане этих стран оказались втянуты в водоворот войны.

Украинский конфликт оказал волновой эффект по всему миру, не является исключением и Африка: отсюда прибывают наемники, которых вербуют обе стороны конфликта, – одни по идеалистическим причинам, другие от отчаяния

- заявляется в издании.

Как указывается, по официальным данным, более 200 африканцев присоединились к ВСУ, в то время как, согласно оценкам экспертов, «за Россию воюют тысячи».

Украина, столкнувшаяся с нехваткой личного состава в начале конфликта, обратилась с глобальным призывом о наборе добровольцев. Он нашел отклик у некоторых молодых африканцев, которым пообещали высокую оплату и даже гражданство. Однако реальность войны оказалась далека от радужной картины, которую рисовали перед ними

- отмечается в издании, поясняя, что многие воюющие на стороне ВСУ африканцы были убиты или захвачены в плен.

Причины участия в войне разнообразны. Некоторые, как Гомеш Ричард Феррейра, мать которого русская, а отец из Анголы, считают себя украинцами и сражаются за страну, которую они называют своим домом. Другие, например, студенты, оказываются в центре событий и вынуждены принимать чью-либо сторону. Третьи руководствуются финансовой выгодой. Четвертых ввели в заблуждение.

В издании поясняется, что воевать за ВСУ с начала войны в общей сложности прибыли 249 наемников из 14 стран Африки, 103 из них уже убиты. Список возглавляет Нигерия с 97 наемниками, за ней следуют Алжир с 60 и Южная Африка с 35. Но, как указывается, точное количество погибших неизвестно.

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    14 комментариев
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    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +13
      Сегодня, 14:48
      Нам бы из КНДР бойцов пригласить ..Они очень мотивированы !!
      Это и их война тоже .,скоро ВВП поедит к ним .
      А наемники всех мастей покидают украину ..Убивают их там и массово ,в плен уже неберут
      Буквально охота идет заними ,как и за бронетехникой натовской ..Эх хохлосаксы в этом ваша ошибка .
      Ненавидят вас уже многие ,за вашу продажность и кровавые акции против мирных
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +8
        Сегодня, 14:56
        Марвелл-покинуть ук-роину наёмники могут только в виде трупов,их там на бабло кидают им зачастую просто невозможно уехать ибо не за что!Часть из них бежала через другие страны ,но и те кто остался и не идейный,понимают что или мы их уроем,или дома за наемничество посадят!
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          -1
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Бережливый
          Марвелл-покинуть ук-роину наёмники могут только в виде трупов,их там на бабло кидают им зачастую просто невозможно уехать ибо не за что!Часть из них бежала через другие страны ,но и те кто остался и не идейный,понимают что или мы их уроем,или дома за наемничество посадят!

          Таи трупов то нет Прикапывают и собаки их гложат без докуметов
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +2
        Сегодня, 15:00
        А раньше брали в плен? Что-то не попадались кадры пленённых негров.
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          0
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Aken
          А раньше брали в плен? Что-то не попадались кадры пленённых негров.

          Негров не брали ,это точно Сразу кончали !!!..А вот синих в схвастиках брали и кожу с них снимали
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 16:40
            И то верно. Бананьев на всех не напасёшься. Да и вздорожали они.
      3. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +1
        Сегодня, 15:11
        Чёрное жареное свиное сало......однако feel
        1. Марвелл Ранг пользователя
          Марвелл
          0
          Сегодня, 16:08
          Цитата: Alien From
          Чёрное жареное свиное сало......однако feel

          Негров еще в Чечне мочили сразу ,после допроса ..И уна-унсо особенно, зверки были жуткие
          Резали наших солдатиков твари безбожно
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 14:53
      Украинский конфликт оказал волновой эффект по всему миру, не является исключением и Африка: отсюда прибывают наемники, которых вербуют обе стороны конфликта, – одни по идеалистическим причинам, другие от отчаяния - заявляется в издании.
      Некоторое сходство хоть я неявное, но всё же более ментально-психологическое чем материально-физическое.
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 15:15
      . согласно оценкам экспертов, «за Россию воюют тысячи».

      Тыщщи негров в Красной Армии ? Интересно где же их столько ? Я лично одного знал , да и тот уроженец Питера . Слышал , что в добровольческих есть , но сам не видел , да и по количеству, мягко говоря , не тысячи и даже не сотни . Может у вагнеров в Африке , но и там вряд ли порядок цифр приближен к заявленным
      1. Sofievka Ранг пользователя
        Sofievka
        0
        Сегодня, 15:40
        В Перевальном, в своё время было училище, через него прошли наверное тысячи будущих революционеров, министров обороны,президентов, я их часто видел в городе, группами, за тряпками к ним тоже ездили, где они сейчас, неужели забыли Великий и Могучий русский язык?
    4. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 15:59
      Дреды сбрить, одну косичку оставить - гарный хлопец, только чёрный.
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:30
      Тысячи африканцев у нас воюют-а чего не миллионы?
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 16:39
        Могли бы и миллионы. Но нужно политическое решение. Даже не деньги.
        Мог бы быть и миллион корейцев.

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