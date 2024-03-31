«В ВСУ воюют сотни, за Россию тысячи»: участие африканцев в военном конфликте
Государства Африки в основном сохраняют нейтральную позицию в украинском конфликте, несмотря на настойчивые попытки Запада перетянуть их на свою сторону.
- говорится в издании Military Africa.
Однако отдельные граждане этих стран оказались втянуты в водоворот войны.
- заявляется в издании.
Как указывается, по официальным данным, более 200 африканцев присоединились к ВСУ, в то время как, согласно оценкам экспертов, «за Россию воюют тысячи».
- отмечается в издании, поясняя, что многие воюющие на стороне ВСУ африканцы были убиты или захвачены в плен.
Причины участия в войне разнообразны. Некоторые, как Гомеш Ричард Феррейра, мать которого русская, а отец из Анголы, считают себя украинцами и сражаются за страну, которую они называют своим домом. Другие, например, студенты, оказываются в центре событий и вынуждены принимать чью-либо сторону. Третьи руководствуются финансовой выгодой. Четвертых ввели в заблуждение.
В издании поясняется, что воевать за ВСУ с начала войны в общей сложности прибыли 249 наемников из 14 стран Африки, 103 из них уже убиты. Список возглавляет Нигерия с 97 наемниками, за ней следуют Алжир с 60 и Южная Африка с 35. Но, как указывается, точное количество погибших неизвестно.
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