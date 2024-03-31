«В ВСУ воюют сотни, за Россию тысячи»: участие африканцев в военном конфликте

Этот нейтралитет частично проистекает из желания избежать противостояния с Россией, которая развивает связи с африканскими лидерами и оказывает военную поддержку в нескольких зонах конфликтов. Некоторые страны также питают антизападные настроения из-за тяжелого наследия колониализма

Украинский конфликт оказал волновой эффект по всему миру, не является исключением и Африка: отсюда прибывают наемники, которых вербуют обе стороны конфликта, – одни по идеалистическим причинам, другие от отчаяния

Украина, столкнувшаяся с нехваткой личного состава в начале конфликта, обратилась с глобальным призывом о наборе добровольцев. Он нашел отклик у некоторых молодых африканцев, которым пообещали высокую оплату и даже гражданство. Однако реальность войны оказалась далека от радужной картины, которую рисовали перед ними

Государства Африки в основном сохраняют нейтральную позицию в украинском конфликте, несмотря на настойчивые попытки Запада перетянуть их на свою сторону.- говорится в издании Military Africa.Однако отдельные граждане этих стран оказались втянуты в водоворот войны.- заявляется в издании.Как указывается, по официальным данным, более 200 африканцев присоединились к ВСУ, в то время как, согласно оценкам экспертов, «за Россию воюют тысячи».- отмечается в издании, поясняя, что многие воюющие на стороне ВСУ африканцы были убиты или захвачены в плен.Причины участия в войне разнообразны. Некоторые, как Гомеш Ричард Феррейра, мать которого русская, а отец из Анголы, считают себя украинцами и сражаются за страну, которую они называют своим домом. Другие, например, студенты, оказываются в центре событий и вынуждены принимать чью-либо сторону. Третьи руководствуются финансовой выгодой. Четвертых ввели в заблуждение.В издании поясняется, что воевать за ВСУ с начала войны в общей сложности прибыли 249 наемников из 14 стран Африки, 103 из них уже убиты. Список возглавляет Нигерия с 97 наемниками, за ней следуют Алжир с 60 и Южная Африка с 35. Но, как указывается, точное количество погибших неизвестно.