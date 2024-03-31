В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевом уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны

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В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевом уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны

Прошедшие сутки были весьма продуктивными, ВКС России нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе "Герань-2" по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Как заявили в Минобороны, в результате удара нарушена работа предприятий украинского ВПК, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, ударом по аэродрому Вознесенск в Николаевской области уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ. Подробности удара военные не приводят, скорей всего он был нанесен ракетами ОТРК "Искандер" или РСЗО "Торнадо-С", которые получили управляемые снаряды. Впрочем, важен итог - минус три боевых самолета.



На основных направлениях без значительных изменений, на Купянском основные действия происходят в районах Синьковки и Терны, там наши наступают, противник контратакует. Сведений о продвижении наших войск не поступало. На Донецком ВС России заняли более выгодные рубежи в районах Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка. Наши продолжают атаковать на всех участках.

На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС России улучшили положение по переднему краю в районах Новгородское, Майорск и Розовка. Продолжаются бои за Бердычи и Семеновку, наши постепенно выдавливают ВСУ из этих двух сел, после чего эта линия обороны противника будет взята окончательно. ВСУ контратакуют в районах Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское.

На Южно-Донецком наши улучшили тактическое положение в районах Водяное, Старомайорское, Комсомольское и Малиновка. В районе Приютное отбита контратака врага. На Херсонском направлении без изменений, позиционные бои с переменным успехом.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 780 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, четыре бронированные машины, 22 автомобиля; по артиллерии - три гаубицы М777, одна М198, три орудия Д-20, одно Д-30, САУ "Акация" и пушка Д-44. Кроме того, станцию РЭБ Буковель-AD, два склада с артиллерийскими боеприпасами и один с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Мста-Б, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", РСЗО "Град", станция РЭБ "Нота", а также склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки ЗРК С-300, два склада с боеприпасами, а также поражен цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО уничтожено 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
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    27 комментариев
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    1. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      +3
      Сегодня, 14:35
      итог - минус три боевых самолета.

      Интересно, сколько еще осталось?
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -5
        Сегодня, 14:56
        Цитата: mark1
        итог - минус три боевых самолета.

        Интересно, сколько еще осталось?

        Прям с языка сняли ..Мочим мочим ,а они все летают )))) Не туды бьем чтоли ?
        Когда они закончатся то ? Клятые наштомповали их и теперь вот уничтожаем ..
        Когда F-16 появятся? Вот будет знатная охота ..Наши пилоты уже в азарте
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 15:02
          Запад со всего мира собирает советское вооружение, включая самолеты и передает их Украине. Считать, что есть на Украине бессмысленно. Еще поставят. Но советское кончается, даже в мире. Поэтому и думают об Ф16
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 14:57
        Где то проходила информация что у ВВС ВСУ в прошлом месяце было не более 70 бортов.Ну и 577 уничтожено.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -2
          Сегодня, 15:03
          Это бессмысленно считать. Наши собью 2 самолета, будет 68, найдут в условном Занзибаре еще одни самолет и передадут Украине, будет 69
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 14:59
        Привезут ещё,теперь уже европа готова свое старъё спихнуть всукам.
      4. Ingenegr Ранг пользователя
        Ingenegr
        -3
        Сегодня, 15:03
        Не меньше тысячи из 31, входящих в состав ВВС украины в 2020 году. По сводкам И. Е. Конашенкова в целом и МО РФ в частности на начало 2024 года уже было сбито и уничтожено на земле более 400 единиц Су-25. Стало быть, около тысячи должно остаться в строю.
      5. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 15:12
        С самолетами как обычно муть перемуть. Конкретно по этим трем нет сто процентной уверенности что их уничтожили. Местные партизаны вчера писали, что перед ударом самолеты спешно взлетали, делали круги, потом садились. После второго удара по аэродрому оттуда повалил черный дым. Поэтому хотелось бы увидеть снимки поврежденныхили уничтоженных Сушек хохла, а так это все разговоры Канашенкова...
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 14:39
      Откуда на Украине столько уничтоженных боевых самолётов? Это многие сотни! Их же нужно было обслуживать, это сумасшедший бюджет чтобы поддерживать это количество в боевом состоянии. Нескончаемым потоком
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Владимир_Д
        Откуда на Украине столько уничтоженных боевых самолётов?

        Советское наследие самой Украины плюс поставки стран - бывших союзников СССР. Например, при разделе Вооружённых сил СССР Украина получила чуть более 280 самолётов Су-24 всех модификаций.
      2. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +2
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Владимир_Д
        Их же нужно было обслуживать, это сумасшедший бюджет чтобы поддерживать это количество в боевом состоянии

        А их и не было. Авиацию завозили со всей Европы, а часть восстановили, взяв со складов, в том числе в той же Европе.
      3. Сергей3 Ранг пользователя
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 14:53
        Откуда на Украине столько уничтоженных боевых самолётов?

        Оттуда же, откуда и Абрамсы
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 14:57
          Интересно,какая же армия будет у оставшейся части Украины? Боевые свиньи и боевые волы?..)
      4. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 16:26
        Откуда на Украине столько уничтоженных боевых самолётов?
        Часть из них фанерные. Был разбор в Телеге пары таких уничтоженных макетов.
    3. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:44
      .
      ударом по аэродрому Вознесенск в Николаевской области уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ.

      Отличное известие, учитывая, что эти штурмовики укрорейх приспособил в качестве носителей для ракет типа Storm Shadow. Неплохо бы вообще бандеровцев лишить остатков советской авиации, помочь им с объявленной десоветизацией. Ждём продолжения!
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +5
        Сегодня, 14:50
        Сомнительно, что штурмовики СУ-25 могут применять эти ракеты. Эти ракеты применяли на СУ-24.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Владимир М
          Сомнительно, что штурмовики СУ-25 могут применять эти ракеты. Эти ракеты применяли на СУ-24.

          Да, вы правы, ошибся насчёт носителей Storm Shadow. Но минус три штурмовика за один раз тоже отличный результат.
      2. Сибиряк 66 Ранг пользователя
        Сибиряк 66
        +2
        Сегодня, 14:52
        Су-25 не является носителем Storm Shadow. По факту уничтожения сразу трех бандеровских Су-25 - очень рад. Но подождем объективного контроля.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          -3
          Сегодня, 14:57
          Но подождем объективного контроля.

          Подождём. Особенно с учётом того как громко и заливисто принято смеяться над окраинскими макетами, которых те наваяли едва ли не больше, чем реальной техники.
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 14:54
        Цитата: Монтесума
        учитывая, что эти штурмовики укрорейх приспособил в качестве носителей для ракет типа Storm Shadow.

        Нет, для Су-25 это черезмерная нагрузка. В ВВСУ носителями "Штормовых теней/Скальпов" являются Су-24 и Су-27
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 15:16
          Цитата: svp67
          учитывая, что эти штурмовики укрорейх приспособил в качестве носителей для ракет типа Storm Shadow.

          Нет, для Су-25 это черезмерная нагрузка

          Спасибо всем внимательным комментаторам за уточнение. Мной действительно допущена неточность - погорячился на радостях. request
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 14:51
      Кроме того, ударом по аэродрому Вознесенск в Николаевской области уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ.
      Как бы очень хотелось, что бы это оказалось правдой и ВВСУ наконецто лишились своей штурмовой авиации, но как то пока не получается радоваться...
    5. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:56
      есть объективный контроль или это догадки ГШ? Их столько уже уничтожили, что они уже давно должны были закончится.
      1. AVA77 Ранг пользователя
        AVA77
        +1
        Сегодня, 15:01
        Это у Вас догадки, а у ГШ разведданные и объективный контроль.
    6. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 15:50
      НА все вопросы откуда столько? Ответ прост - нужно меньше верить одному генерал-лейтенанту говорильных войск МО РФ.
    7. nectarkill
      nectarkill
      -2
      Сегодня, 15:52
      3 самолёта, 3 с300... ой ой ой... Такое ощущение что укры откровенно сыпятся и контролируют все меньше и меньше на твд
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:31
      И как они до сих пор то дожили?-и кому следует по голове настучать?

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