В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевом уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны
Прошедшие сутки были весьма продуктивными, ВКС России нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе "Герань-2" по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Как заявили в Минобороны, в результате удара нарушена работа предприятий украинского ВПК, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, ударом по аэродрому Вознесенск в Николаевской области уничтожены три штурмовика Су-25 Воздушных сил ВСУ. Подробности удара военные не приводят, скорей всего он был нанесен ракетами ОТРК "Искандер" или РСЗО "Торнадо-С", которые получили управляемые снаряды. Впрочем, важен итог - минус три боевых самолета.
На основных направлениях без значительных изменений, на Купянском основные действия происходят в районах Синьковки и Терны, там наши наступают, противник контратакует. Сведений о продвижении наших войск не поступало. На Донецком ВС России заняли более выгодные рубежи в районах Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка. Наши продолжают атаковать на всех участках.
На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС России улучшили положение по переднему краю в районах Новгородское, Майорск и Розовка. Продолжаются бои за Бердычи и Семеновку, наши постепенно выдавливают ВСУ из этих двух сел, после чего эта линия обороны противника будет взята окончательно. ВСУ контратакуют в районах Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское.
На Южно-Донецком наши улучшили тактическое положение в районах Водяное, Старомайорское, Комсомольское и Малиновка. В районе Приютное отбита контратака врага. На Херсонском направлении без изменений, позиционные бои с переменным успехом.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 780 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, четыре бронированные машины, 22 автомобиля; по артиллерии - три гаубицы М777, одна М198, три орудия Д-20, одно Д-30, САУ "Акация" и пушка Д-44. Кроме того, станцию РЭБ Буковель-AD, два склада с артиллерийскими боеприпасами и один с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица Мста-Б, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", РСЗО "Град", станция РЭБ "Нота", а также склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки ЗРК С-300, два склада с боеприпасами, а также поражен цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО уничтожено 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
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