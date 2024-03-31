«Танки стали бесполезны для флота»: Испания выставила на аукцион M60A3 TTS
ВМС Испании выставили на продажу танки M60, снятые с вооружения морской пехоты несколько лет назад. Стартовая цена на аукционе составит 46924 евро. Количество техники не называется, но, как указывается в издании Infodefensa, на вооружении морпехов находилось 16 машин, одна из которых была передана в экспозицию военного училища.
- пояснили в военно-морском командовании.
Танковая рота десантно-механизированной группы Третьего флота получила в 1993 году партию из 16 единиц M60A3 TTS. Эти машины постепенно выводились из эксплуатации в период с 2010 по 2020 год после истечения срока их службы.
M60A3 TTS, служившие в КМП, были поставлены в Испанию в 1992 году в числе 260 бывших в употреблении машин моделей M60A1 и M 60A3 TTS. Сухопутные войска США безвозмездно передали их Мадриду в рамках сокращения обычных тяжелых вооружений, предусмотренных договором с СССР (ДОВСЕ), подписанным в 1990 году.
Танки были доставлены в минимальном рабочем состоянии, без дополнительного вооружения и средств связи, в том виде, в каком они находились на хранении в Гермерсхайме (Германия), поэтому пришлось проводить капитальный ремонт.
Экипаж M60A3 TTS состоит из четырех человек. 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель AVDS-1790-2C мощностью 750 л.с. с воздушным охлаждением работает вместе с трансмиссией Allison CD-850-6A и должен развивать скорость до 48 км/ч с запасом хода 450 км. Снаряженная масса танка 51,4 т. Его основное вооружение представлено 105-мм пушкой M68, спаренного с ней 7,62-мм пулемета MG3A1 и 12,7-мм Browning M-85. С каждой стороны башни располагается по 4 дымовых гранатомета Wegmann.
Информация