«Танки стали бесполезны для флота»: Испания выставила на аукцион M60A3 TTS

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«Танки стали бесполезны для флота»: Испания выставила на аукцион M60A3 TTS

ВМС Испании выставили на продажу танки M60, снятые с вооружения морской пехоты несколько лет назад. Стартовая цена на аукционе составит 46924 евро. Количество техники не называется, но, как указывается в издании Infodefensa, на вооружении морпехов находилось 16 машин, одна из которых была передана в экспозицию военного училища.

Танки M60 стали бесполезны для флота

- пояснили в военно-морском командовании.



Танковая рота десантно-механизированной группы Третьего флота получила в 1993 году партию из 16 единиц M60A3 TTS. Эти машины постепенно выводились из эксплуатации в период с 2010 по 2020 год после истечения срока их службы.

M60A3 TTS, служившие в КМП, были поставлены в Испанию в 1992 году в числе 260 бывших в употреблении машин моделей M60A1 и M 60A3 TTS. Сухопутные войска США безвозмездно передали их Мадриду в рамках сокращения обычных тяжелых вооружений, предусмотренных договором с СССР (ДОВСЕ), подписанным в 1990 году.

Танки были доставлены в минимальном рабочем состоянии, без дополнительного вооружения и средств связи, в том виде, в каком они находились на хранении в Гермерсхайме (Германия), поэтому пришлось проводить капитальный ремонт.

Экипаж M60A3 TTS состоит из четырех человек. 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель AVDS-1790-2C мощностью 750 л.с. с воздушным охлаждением работает вместе с трансмиссией Allison CD-850-6A и должен развивать скорость до 48 км/ч с запасом хода 450 км. Снаряженная масса танка 51,4 т. Его основное вооружение представлено 105-мм пушкой M68, спаренного с ней 7,62-мм пулемета MG3A1 и 12,7-мм Browning M-85. С каждой стороны башни располагается по 4 дымовых гранатомета Wegmann.

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    18 комментариев
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    1. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 16:02
      Зеленский: -дай, дай, дай
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        0
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Serhio250381
        Зеленский: -дай, дай, дай

        Ему и поставляют французкий и испанский стыд ..)))) Зеля все гребет ..Русские идут
        Война до последнего укрооо Запад пытается страивить весь Русский мир и страны СНГ
        Мы вами потом займемся англосаксы и индейцами с неграми в Америке
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 16:02
      Я как то писал про эти танки,и куда они делись,при общем обьеме выпуска тысячами...Ну,вот..А чего в Киеве их не требовали,суча ножками раньше?
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:14
        Уже были Леопарды первого поколения, их пожгли и большая часть даже не приняла участия в боевых действиях, так как это хлам, который уже и ремонту не подлежит. украинец продолжает собирать коллекцию монеты со всего мира - денег много, а купить на них нечего. Так и с военной техникой, слишком большая номенклатура не позволяет эффективно ее использовать...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:26
          Все дело в том,что это-боевая машина.И в умелых руках и грамотном командовании это все достаточно серьезно.
          1. svarog77 Ранг пользователя
            svarog77
            0
            Сегодня, 16:32
            Для начала она должна хотя бы завестись, а с этим у многой переданной техники проблемы.
    3. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 16:03
      Я так понимаю первый покупатель уже руку тянет. Вот только аукцион не подходит. Всё и бесплатно, да ещё деньжат подкинуть. На бедность.
    4. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      0
      Сегодня, 16:05
      Интересно. на нашем флоте танки тоже есть??? recourseИли это Испанский "прикол" такой?
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +3
        Сегодня, 16:11
        Цитата: marchcat
        Интересно. на нашем флоте танки тоже есть??

        Конечно есть.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:28
        В свое время даже создавплся морской транспорт для танков.На подводных крыльях..
      3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 16:31
        Интересно. на нашем флоте танки тоже есть???
        ...так ..тем кто за печкой ...126-я танковая бригада береговой обороны КЧФ РФ, ..в мае 2022 -го года получила статус Гвардейской, участие в СВО с первых суток и по ныне, вооружена танками Т-72Б3....810 Севастопольская бригада морской пехоты, имеет в составе 3 танковые роты, в СВО с первых суток и по сегодня, вооружены Т-72Б3, Т-90, так же как и 126-я получила статус Гвардейской в мае 2022 года
    5. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 16:10
      Странно, что еще на Украину их не отдали...
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:12
      Вот непонятно,,а почему европа эти М60 не сбагрила раньше всукам?Или их держат как кость на десерт зеле?
    7. Codett Ранг пользователя
      Codett
      0
      Сегодня, 16:12
      Это что ещё такое, ну-ка быстро украм отдать, испанский стыд, вообще страх потеряли, укрорейх не потерпит такого произвола)))
    8. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 16:14
      Они бесполезны не только для флота, а вообще, от слова совсем))) они хоть на ходу или просто металлолом?)))
      1. svarog77 Ранг пользователя
        svarog77
        0
        Сегодня, 16:35
        Судя по цене продают металлолом...
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:27
      Ух ты-у этих была морская пехота-с танками laughing
    10. Wildcat Ранг пользователя
      Wildcat
      -1
      Сегодня, 16:31
      Лишь бы в ВСУ не попали, иначе потом по БХВТ/помойкам таких М60 можно тысячи найти. Или султан турецкий, партнер наш, от щедрот своих несколько сотен ходовых экземпляров туда же подарит...

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