Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ предложил использовать для размещения истребителей F-16 гражданские аэродромы

(...) два из трех военных аэродромов, которые Украина готовила под F-16 уничтожены ракетными ударами противника. Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей

Украина готовила под размещение американских истребителей F-16 три военных аэродрома в западных регионах, но два из них Россия уничтожила ракетными ударами. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.Генштаб ВСУ предлагает Зеленскому использовать под размещение американских F-16 гражданские аэропорты на Западной Украине, поскольку все военные находятся под пристальным вниманием российской разведки. На сегодняшний день два из трех военных аэродромов, которые готовили под размещение истребителей, были если не уничтожены, то сильно повреждены ракетными ударами. Даже при наличии бетонных укрытий для самолетов, ВС Росси могут уничтожить аэродромную инфраструктуру. Да и кто может гарантировать, что удары не будут наноситься и в дальнейшем.- сообщает ТГ-канал Резидент.Ранее сообщалось, что Киев готовит три аэродрома во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Основной аэродром должен будет находиться в Коломые Ивано-Франковской области, поскольку там самое маленькое расстояние до Румынии. Предполагалось, что в Румынии украинские F-16 будут проходить ремонт.Напомним, что российский президент четко сказал, что Россия будет считать своими законными целями любые аэродромы стран НАТО, которые будут использоваться как площадки для размещения истребителей F-16 ВС ВСУ и ударов с них.