Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ предложил использовать для размещения истребителей F-16 гражданские аэродромы

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Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ предложил использовать для размещения истребителей F-16 гражданские аэродромы

Украина готовила под размещение американских истребителей F-16 три военных аэродрома в западных регионах, но два из них Россия уничтожила ракетными ударами. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Генштаб ВСУ предлагает Зеленскому использовать под размещение американских F-16 гражданские аэропорты на Западной Украине, поскольку все военные находятся под пристальным вниманием российской разведки. На сегодняшний день два из трех военных аэродромов, которые готовили под размещение истребителей, были если не уничтожены, то сильно повреждены ракетными ударами. Даже при наличии бетонных укрытий для самолетов, ВС Росси могут уничтожить аэродромную инфраструктуру. Да и кто может гарантировать, что удары не будут наноситься и в дальнейшем.



(...) два из трех военных аэродромов, которые Украина готовила под F-16 уничтожены ракетными ударами противника. Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей

- сообщает ТГ-канал Резидент.

Ранее сообщалось, что Киев готовит три аэродрома во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Основной аэродром должен будет находиться в Коломые Ивано-Франковской области, поскольку там самое маленькое расстояние до Румынии. Предполагалось, что в Румынии украинские F-16 будут проходить ремонт.

Напомним, что российский президент четко сказал, что Россия будет считать своими законными целями любые аэродромы стран НАТО, которые будут использоваться как площадки для размещения истребителей F-16 ВС ВСУ и ударов с них.
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    40 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +3
        Сегодня, 15:36
        ждем F-16 с азартом !
        Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей

        Выбьем их сразу ! Ну кто там гоов принять истребители Ф-16 из стран нато ?
        Россия четко сказала ,что нанесет удары и свои РВСН поставит на максимальный режим готовности ! Давайте англосаксы ,продолжайте травлю ..Чуть что по вам сразу полетит !
        Мы знаем ,где ушки торчать хоспода
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          -2
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Марвелл
          ждем F-16 с азартом !
          Ага, "шапками посбиваем"
          Мы до сих пор с "остатками советского наследия" на Украине справиться не можем, а тут десятки новых прибудут...
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +3
            Сегодня, 16:07
            Совсем что было на Украине уже справились, почти. Все остальное было поставлено. Не надо думать, что запад сразу стал поставлять свою западную технику. Прежде всего поставлялась советская техника
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              -2
              Сегодня, 16:19
              Цитата: Serhio250381
              Все остальное было поставлено

              Назовите мне страны поставившие ВВСУ Су-24 и Су-27, а это основные носители западных КР. Вот тогда конкретно и поговорим. Наши все заявления об уничтоженных и сбитых самолетах ВВСУ, как и их о наших,это всего лишь ЗАЯВКИ НА ПОБЕДЫ, которые не факт, что все подтвердятся по окончанию "фактической войны".
              Во всяком случае могу уже сейчас поспорить, что неподтвердятся многие наши "победы" над их Су-25, как впрочем и их заявки на "победы" над нашими Су-34
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 16:35
                многие наши "победы" над их Су-25,

                С Л - 39 путают иногда, где то читал...
              2. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                0
                Сегодня, 16:42
                Открываешь Вики и смотришь страны, где эти самолеты стоят на вооружении. Естественно, никто открыто их Украине не поставлял. А кто из них, извини. у меня нет разветданных, сейчас Путину перезвоню и порошу прислать мне доклад
          2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 16:08
            Царев у себя в телеге опубликовал интересную информацию. Страны НАТО обсуждали вопрос с нанесением ударов по их базам и аэродромам и пришли к выводу, что такие удары не дадут им право применить 5 статью устава организации. Подобные варианты просчитывались еще в самом начале СВО, а также сейчас в связи с возможным вводом контингента из Франции и, возможно, Чехии.
            Мое мнение, появятся Ф-16 Вова начнет сносить базы в Румынии и Польше...
            За украинцев рад неимоверно, мало им ПВО в жилых кварталах, так они еще и гражданские аэродромы решили разнести...
        2. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 15:59
          Мы много чего заявляли. Тут главное, чтобы реально били по аэродромам третьих стран. Ведь там начнется много чего интересного. Ведь эти аэродромы будут защищать местные ПВО. По ним будут стрелять, ведь иначе все будет бесполезно. А если будут, то это уже война со страной. И тогда должен быть плане не удара по аэродрому третьих стран, а войны со странами
          1. ugos Ранг пользователя
            ugos
            0
            Сегодня, 16:09
            Напомним, что российский президент четко сказал, что Россия будет считать своими законными целями любые аэродромы стран НАТО, которые будут использоваться как площадки для размещения истребителей F-16 ВС ВСУ и ударов с них.

            Главное не забыть об этом, как об других красных линиях, и не испугаться своих ранее сказанных слов, и исполнить свои громкие заявления, и не говорить что вы [народ], это сами себе придумали, а теперь требуете от нас исполнения.
        3. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 16:07
          Марвел-Виталик,шашку уже наточил в капусту рубить ф16 вместе с пилотом? wassat
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 16:41
            Виталий,это наш Лесли Нильсен,из "Голого пистолета"..Впрочем,эти самолеты создадут нам много проблем.Но общую картину это вряд ли поменяет.По мере уничтожения их будут постоянно подбрасывать ВСУ
        4. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 16:28
          ждем F-16 с азартом

          Эх... А, Вы как всегда со своим неподражаемым оптимизмом. Держите марку.
          А на самом деле весёлого мало...
        5. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:32
          А я вот что скажу про "выбьем сразу".Сколько времени выбиваем Су24 "повитрянныз сил"?
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 15:38
        Нацисты одним словом.... пусть размещают -- законная цель
    2. Imperor_Alive Ранг пользователя
      Imperor_Alive
      +11
      Сегодня, 15:28
      Пора сносить всю гражданскую авиацию 404. Вместе с аэродромами
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +5
      Сегодня, 15:29
      Ну предложил и предложил. Значит и гражданские аэропорты, прежде всего их ВВП, станут законными целями для ВС РФ.
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        +2
        Сегодня, 15:41
        Цитата: alystan
        Ну предложил и предложил. Значит и гражданские аэропорты, прежде всего их ВВП, станут законными целями для ВС РФ.

        Да пора уж замочить ..Оттуда побегут мешочники !
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:47
        Цитата: alystan
        Ну предложил и предложил. Значит и гражданские аэропорты, прежде всего их ВВП, станут законными целями для ВС РФ.

        Согласен, прилетит по ним точно так же. Зря надеются в укрорейхе спрятаться таким путём. Только у вас маленькая опечатка - на аэродромах сооружается ВПП (взлётно-посадочная полоса), а ВВП .... ну вы поняли.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 16:27
          Украина что только не пытается делать, чтобы скрыть места базирования своей военной авиации. ВСУ даже пошли на то, чтобы использовать автомобильные дороги в качестве ВВП подскока, но похоже отказались от такой затеи после больших потерь осенью прошлого года. Для этой же цели были восстановлены заброшенные аэродромы времен СССР. Теперь видимо наступила очередь гражданских аэропортов. Которые сейчас, к тому же, большей частью и не эксплуатируются.
    4. дрозд68 Ранг пользователя
      дрозд68
      +5
      Сегодня, 15:30
      Можно подумать что сейчас не используют дети бандеры гражданскую инфроструктуру.
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:33
      После размещения военных самолётов, автоматически перейдёт в военный. Ну и соответственно под пристальное внимание. С последующим поражением.
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 15:38
      Я бы, кстати, не удивился узнав, что они уже сейчас используют как военные аэродромы НАТО, так и гражданские аэропорты за пределами Украины. Это, конечно, кажется бредом. Но за этим скрывается этакое взятие на кровавое "слабо". Ведь нанести удары по натовской инфраструктуре вне пределов Украины, значит расширить конфликт. Об этом, возможно, молчат до поры до времени. Точно так же как до поры до времени не обсуждают откуда прилетали беспилотники по Петербургу, Пскову и другим городам северо-запада России. Эти натоские и бандеровские ребята очень заигрались, но, думаю, скоро заплатят за всё сразу с поистине сумасшедшими процентами.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:01
        Сегодня видел в Телеге, как полицейские ФРГ дежурят на молдавско-украинской границе. Что немецкая полиция забыла в Молдавии? Лучше бы готовились к чемпионату по футболу.
    7. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 15:38
      Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей - сообщает ТГ-канал Резидент.
      Иного варианта кроме как взлет с автомобильных трасс не просматривается. Фантазии в(на) точно хватит.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:48
        Цитата: oppozite28
        Иного варианта кроме как взлет с автомобильных трасс не просматривается.Фантазии в(на) точно хватит.

        F-16 это не И-16, с автомобильной трасы, может только в кювет улететь.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 16:30
          Цитата: carpenter
          F-16 это не И-16, с автомобильной трассы, может только в кювет улететь.
          Когда я служил, у нас ещё МиГ-23 были хотя и не новая, но вполне боеспособная техника. Летуны говорили, что он мог взлетать с автотрассы. Не любой, конечно, но с такой, какой в советское время была, например, Минская трасса - вполне. Про "супер-пупер" на то время Су-27 говорили, что он, вроде бы, тоже сумеет, хотя наверняка никто не знал, потому что в войсках никто на них в то время ещё не летал. Для сегодняшних, как мне думается, автотрасса как для И-16 в Вашем примере болото с клюквой.
    8. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      -4
      Сегодня, 15:38
      Помнится, Россия ещё в 22 году объявляла бесполетную зону над Украиной. Соответственно все летательные аппараты могут и должны сбиваться над территорией Украины... Почему это не делается - вопрос.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 15:54
        Это делается. Только это в компьютерных играх легко. В реальности не так легко сбить самолет, который находится от тебя на огромном расстоянии и при действующих средствах ПВО на всем протяжении этого расстояния
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:39
      Генштаб ВСУ предлагает Зеленскому использовать под размещение американских F-16 гражданские аэропорты на Западной Украине
      Как только военный самолёт поднялся из аэропорта, то это уже военный аэродром, который будет уничтожен со всей инфраструктурой. В отличии от военных аэродромов, в аэропортах инфраструктура не под землёй и её уничтожать легче.
    10. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      +2
      Сегодня, 15:49
      Они серьёзно полагают, что если F-16 будет стоять на гражданском аэродроме, то по нему не прилетит боеприпас? Ой зря! Иностранную технику уничтожить-это же прям спортивный интерес!
    11. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 15:57
      Какие ГРАЖДАНСКИЕ аэродромы на "фактической войне"? О чем вы? Даже еще в мирное время во времена СССР на территории Украины было много аэродромов двойного подчинения, то есть использовались как гражданской, так и военной авиацией
    12. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 15:59
      Действительно,а зачем им гражданские аэропорты?Два года самолёты не летают и все только радостнее стали.Экология улучшилась ,озоновая дыра над страной У подзатянулась.Тунберг вообще от страны У. в восторге.Так что под полную экологическую аннуляцию все еаэропорты.А вот если бы вместе с ними и вокзалы бы аннулировали в сторону польской границы,то вообще бы мечта была. А то говорят,ездит мимо них всякая высокопоставленная западная нелюдь.А в стране У. удобрений не хватает на полях,вот и решение вопроса.
      А после аннуляции потом только конные маршруты 11 номера.
    13. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 15:59
      ну тогда их уничтожат эти аэродромы !
    14. Ingenegr Ранг пользователя
      Ingenegr
      -1
      Сегодня, 16:00
      Цитата: Марвелл
      ждем F-16 с азартом !
      Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей

      Выбьем их сразу ! Ну кто там гоов принять истребители Ф-16 из стран нато ?
      Россия четко сказала ,что нанесет удары и свои РВСН поставит на максимальный режим готовности ! Давайте англосаксы ,продолжайте травлю ..Чуть что по вам сразу полетит !
      Мы знаем ,где ушки торчать хоспода

      Лично выбивать намерены? Или эта "привилегия" для менее ценных и жизнелюбивых кадров?
      Где вы все, Рэмбы?!!! Почему такие бесстрашные герои встречаются только в тылу у уютных компьютерных столиков?
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Ingenegr
        Почему такие бесстрашные герои встречаются только в тылу у уютных компьютерных столиков

        Так потому же, почему только в тылу на уютных боевых диванах встречаются караул-патриоты и прочие унылые страдальцы и всепросральщики – доступ к интернету и дофига свободного времени.
    15. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      0
      Сегодня, 16:06
      Перепашут и эти аэродромы.
      Война есть война.
    16. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 16:07
      два из трех военных аэродромов, которые Украина готовила под F-16 уничтожены ракетными ударами противника. Генштаб предлагает офису президента использовать гражданские аэропорты как аэродромы вооружения для обслуживания западных истребителей

      Чёта я не вкурил, а что мешает уничтожить гражданские аэродромы? Тем более, что они всё равно не работают.
    17. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 16:15
      Они будут там, где есть ж/б укрытия - это хоть какая-то гарантия безопасности.
    18. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:17
      Опять своими гражданскими прикрыться захотели xoxлы. Уже наверняка пишутся сценарии с кучей гражданских жертв от будущих ударов по этим аэропортам, чтобы хай поднять на весь мир. Сами же и подорвут какой-нибудь свой самолет с людьми, как со своими военнопленными уже поступили.
    19. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:29
      Типа-там их не прибьем?-или не найдем? laughing

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