«Армата» оказалась слишком дорогой»: во французской прессе назвали стоимость новейшего российского танка

«Армата» в 2015 году считалась самым совершенным танком в мире

Самая важная проблема для ВС РФ в отношении Т-14 «Армата», а также всей сопутствующей ему бронетехники нового поколения, касается промышленного и, прежде всего, финансового вопроса. Согласно некоторым источникам, Т-14 обойдется в примерно $6 млн за единицу по сравнению с менее чем $2 млн за Т-90М, который остаётся очень способным танком, вооруженным той же 125-мм пушкой и различными другими системами, заимствованными у «Арматы»

«Армата» оказалась слишком дорогой. Российский Генштаб отдает предпочтение Т-90М, который стоит в 6 раз дешевле, а иногда и больше, чем модели, используемые в Европе, но который, тем не менее, оказывается очень эффективным, мобильным, хорошо защищенным и обладает большой огневой мощью

Эффективность российского подхода заставляет задуматься о целесообразности западной стратегии в этой области. Трудно оправдать шестикратную разницу в цене в отношении бронетехники с относительно близкими характеристиками, даже с учетом поправки на паритет покупательной способности, составляющей 2,2 для России по сравнению с Европой и США

Это различие в парадигме прослеживается во многих областях, связанных с производством российского вооружения. Так, себестоимость Су-35 примерно в три раза ниже, чем у Rafale, Typhoon или F-15EX. То же самое и с Су-57, который в три раза дешевле, чем F-35, в то время как самолет намного тяжелее

Западным странам, в первую очередь европейцам, необходимо сократить разрыв в стоимости, не снижая при этом эксплуатационных характеристик матчасти. После 20 лет безудержной погони за «высокими технологиями» достичь этого будет очень сложно. Однако, вероятно, именно в этом кроется ключ к нейтрализации российских оборонных усилий и исходящей от них угрозы

Представленный на параде Победы в 2015 году ОБТ Т-14 «Армата» удивил Запад, обозреватели которого до этого полагали, что российская оборонка не способна осуществить прорыв в танкостроении. Тем не менее тогда Т-14 был воспринят как наиболее современное решение: машина была оборудована роботизированной башней, новейшей композитной броней и вооружением, КАЗ «Афганит», а экипаж располагался в обеспечивающей ему повышенную защиту капсуле.- говорится во французском издании Meta-defense.До ее появления советские и российские ОБТ проектировались таким образом, чтобы быть мощно вооруженными, должным образом бронированными и, прежде всего, относительно легкими и гораздо более простыми в производстве, чем их западные аналоги.Как указывается, ожидалось, что ВС РФ получат сотни танков этого типа в ближайшие годы. Однако на сегодняшний день было поставлено от 20 до 30 экземпляров, в основном для проведения испытаний.- отмечается во французской прессе.Как полагает автор, возможно, что Т-14 никогда не поступит на вооружение российских войск, особенно если учесть участие ВС РФ в украинском конфликте, в ходе которого акцент был сделан на снижении цены производства и массовый выпуск техники.С его слов, у РФ нет таких средств как у США, Европы и Китая, которые могут позволить себе покупать танки по цене $20 млн.- говорится в издании, называя стоимость машин.Как поясняется, хотя можно считать Leopard 2A7/8, M1A2 SEPv3 Abrams или модернизированный Leclerc превосходящими Т-90, но немыслимо думать, что западный танк проявит себя лучше в полевых условиях, чем 5 или 6 единиц Т-90.- полагает автор.С его слов, на Западе до сих пор мыслят только в парадигме баланса между защитой, мобильностью и огневой мощью, в то время как «русские с самого начала учитывают параметр цены производства».- отмечается в издании.Такой же разрыв и в области подводных лодок. Так, АПЛ «Ясень-М» продается ВМФ РФ примерно за $800 млн, что более чем в три раза дешевле, чем субмарины класса Virginia, «получившие почти идеальные характеристики».- делает вывод автор.