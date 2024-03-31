«Армата» оказалась слишком дорогой»: во французской прессе назвали стоимость новейшего российского танка
Представленный на параде Победы в 2015 году ОБТ Т-14 «Армата» удивил Запад, обозреватели которого до этого полагали, что российская оборонка не способна осуществить прорыв в танкостроении. Тем не менее тогда Т-14 был воспринят как наиболее современное решение: машина была оборудована роботизированной башней, новейшей композитной броней и вооружением, КАЗ «Афганит», а экипаж располагался в обеспечивающей ему повышенную защиту капсуле.
- говорится во французском издании Meta-defense.
До ее появления советские и российские ОБТ проектировались таким образом, чтобы быть мощно вооруженными, должным образом бронированными и, прежде всего, относительно легкими и гораздо более простыми в производстве, чем их западные аналоги.
Как указывается, ожидалось, что ВС РФ получат сотни танков этого типа в ближайшие годы. Однако на сегодняшний день было поставлено от 20 до 30 экземпляров, в основном для проведения испытаний.
- отмечается во французской прессе.
Как полагает автор, возможно, что Т-14 никогда не поступит на вооружение российских войск, особенно если учесть участие ВС РФ в украинском конфликте, в ходе которого акцент был сделан на снижении цены производства и массовый выпуск техники.
С его слов, у РФ нет таких средств как у США, Европы и Китая, которые могут позволить себе покупать танки по цене $20 млн.
- говорится в издании, называя стоимость машин.
Как поясняется, хотя можно считать Leopard 2A7/8, M1A2 SEPv3 Abrams или модернизированный Leclerc превосходящими Т-90, но немыслимо думать, что западный танк проявит себя лучше в полевых условиях, чем 5 или 6 единиц Т-90.
- полагает автор.
С его слов, на Западе до сих пор мыслят только в парадигме баланса между защитой, мобильностью и огневой мощью, в то время как «русские с самого начала учитывают параметр цены производства».
- отмечается в издании.
Такой же разрыв и в области подводных лодок. Так, АПЛ «Ясень-М» продается ВМФ РФ примерно за $800 млн, что более чем в три раза дешевле, чем субмарины класса Virginia, «получившие почти идеальные характеристики».
- делает вывод автор.
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