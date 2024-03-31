«Армата» оказалась слишком дорогой»: во французской прессе назвали стоимость новейшего российского танка

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«Армата» оказалась слишком дорогой»: во французской прессе назвали стоимость новейшего российского танка

Представленный на параде Победы в 2015 году ОБТ Т-14 «Армата» удивил Запад, обозреватели которого до этого полагали, что российская оборонка не способна осуществить прорыв в танкостроении. Тем не менее тогда Т-14 был воспринят как наиболее современное решение: машина была оборудована роботизированной башней, новейшей композитной броней и вооружением, КАЗ «Афганит», а экипаж располагался в обеспечивающей ему повышенную защиту капсуле.

«Армата» в 2015 году считалась самым совершенным танком в мире

- говорится во французском издании Meta-defense.



До ее появления советские и российские ОБТ проектировались таким образом, чтобы быть мощно вооруженными, должным образом бронированными и, прежде всего, относительно легкими и гораздо более простыми в производстве, чем их западные аналоги.

Как указывается, ожидалось, что ВС РФ получат сотни танков этого типа в ближайшие годы. Однако на сегодняшний день было поставлено от 20 до 30 экземпляров, в основном для проведения испытаний.

Самая важная проблема для ВС РФ в отношении Т-14 «Армата», а также всей сопутствующей ему бронетехники нового поколения, касается промышленного и, прежде всего, финансового вопроса. Согласно некоторым источникам, Т-14 обойдется в примерно $6 млн за единицу по сравнению с менее чем $2 млн за Т-90М, который остаётся очень способным танком, вооруженным той же 125-мм пушкой и различными другими системами, заимствованными у «Арматы»

- отмечается во французской прессе.



Как полагает автор, возможно, что Т-14 никогда не поступит на вооружение российских войск, особенно если учесть участие ВС РФ в украинском конфликте, в ходе которого акцент был сделан на снижении цены производства и массовый выпуск техники.

С его слов, у РФ нет таких средств как у США, Европы и Китая, которые могут позволить себе покупать танки по цене $20 млн.

«Армата» оказалась слишком дорогой. Российский Генштаб отдает предпочтение Т-90М, который стоит в 6 раз дешевле, а иногда и больше, чем модели, используемые в Европе, но который, тем не менее, оказывается очень эффективным, мобильным, хорошо защищенным и обладает большой огневой мощью

- говорится в издании, называя стоимость машин.

Как поясняется, хотя можно считать Leopard 2A7/8, M1A2 SEPv3 Abrams или модернизированный Leclerc превосходящими Т-90, но немыслимо думать, что западный танк проявит себя лучше в полевых условиях, чем 5 или 6 единиц Т-90.

Эффективность российского подхода заставляет задуматься о целесообразности западной стратегии в этой области. Трудно оправдать шестикратную разницу в цене в отношении бронетехники с относительно близкими характеристиками, даже с учетом поправки на паритет покупательной способности, составляющей 2,2 для России по сравнению с Европой и США

- полагает автор.



С его слов, на Западе до сих пор мыслят только в парадигме баланса между защитой, мобильностью и огневой мощью, в то время как «русские с самого начала учитывают параметр цены производства».

Это различие в парадигме прослеживается во многих областях, связанных с производством российского вооружения. Так, себестоимость Су-35 примерно в три раза ниже, чем у Rafale, Typhoon или F-15EX. То же самое и с Су-57, который в три раза дешевле, чем F-35, в то время как самолет намного тяжелее

- отмечается в издании.

Такой же разрыв и в области подводных лодок. Так, АПЛ «Ясень-М» продается ВМФ РФ примерно за $800 млн, что более чем в три раза дешевле, чем субмарины класса Virginia, «получившие почти идеальные характеристики».

Западным странам, в первую очередь европейцам, необходимо сократить разрыв в стоимости, не снижая при этом эксплуатационных характеристик матчасти. После 20 лет безудержной погони за «высокими технологиями» достичь этого будет очень сложно. Однако, вероятно, именно в этом кроется ключ к нейтрализации российских оборонных усилий и исходящей от них угрозы

- делает вывод автор.

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    44 комментария
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +7
      Сегодня, 16:55
      Мы "Арматы" бережём.
      Во Парыж на них войдём.
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +4
        Сегодня, 17:11
        Во время войны очень правильное решение сделать на это время упор на более дешевые по сравнению с арматой танки. Опыт ВОВ доказал это.Армата на данный момент дорогой и не до конца доведенный до массового производства танк. После Победы над окраиной думаю доведут его до нужной кондиции.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +10
          Сегодня, 17:17
          Именно так.Гитлеровцы не смогли организовать масмовый выпуск "Тигров","Пантер" и подобного.Наша же промышленность выпускала ограниченный ассортимент вооружений,по сравнению с той же Германией.Зато массовый и не дорогой.На этом и победили.Добавлю.На работе каждый день сталкиваюсь с отвратительной ремонтопригодностью немецкой техники,сплошь установленой на заводе.И ремонтопригодность на фронте имеет огромное значение
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 17:59
            Мы "Арматы" бережём.
            Во Парыж на них войдём.

            Пусть наши танки грязи не боятся...
            Но вам придется их в Париже мыть...
            А над Россией лучше не смеяться,
            Не воевать с ней нужно, а дружить!!!
          2. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            -1
            Сегодня, 18:17
            Ну вот наконец французские журналисты своё весомое мнение высказали! Я смотрю, многие переобулись.Сразу лепота laughing
          3. Дядя_Миша Ранг пользователя
            Дядя_Миша
            0
            Сегодня, 19:06
            Согласен полностью , числом побольше , ценою подешевле , в годы ВОВ этот принцип сработал. И не только в танкостроении, в авиации тоже. Мы часто рассматриваем те же танки в отрыве от концепции их применения . Те же амеры не пускают в бой свои Абрамсы без тщательной разведки и обработки переднего,и не только его , края авиацией и артиллерией. В Украине шляющиеся без прикрытия ОБТ уничтожают и будут уничтожать, впрочем к нашим, к сожалению , это то же относится в полной мере .
        2. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          +5
          Сегодня, 17:27
          Скажу больше, оценивать в миллионах $, такие сложные системы, как самолет, танк и т. д. - глупость несусветная. В каждой стране, свои особенности и доллар имеет разную покупательную способность. То, что в США стоит миллион, в другой стране может стоить 100 000.
      2. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        -1
        Сегодня, 17:12
        Цитата: Ирек
        Мы "Арматы" бережём.
        Во Парыж на них войдём.

        Там Макрона мы поймаем
        Ножку гусинкой отдавим
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          0
          Сегодня, 17:23
          Макрон нас не боится. У него особенные танковые войска. laughing
          1. Комментарий был удален.
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +6
        Сегодня, 17:13
        Цитата: Ирек
        Мы "Арматы" бережём.
        Во Парыж на них войдём.

        Сегодня 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Именно нашим офицерам обязаны своим появлением кафе-бистро. Быстро! - командовали они официантам, сделав заказ... soldier drinks
    2. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +2
      Сегодня, 17:02
      Быстро + дешево = некачественно

      Качественно + дешево = долго

      Быстро + качественно = дорого

      Россия с Т-90 нашла баланс, недоступный Западу - качественно, быстро, недорого.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:07
        Так же хотят начать производство реинкарнации Чёрного Орла, выпущенного в своё время в двух экземплярах.А именно Т-100, по данным западных СМИ, с двигателем ГТД-1500.
        1. Piramidon Ранг пользователя
          Piramidon
          +2
          Сегодня, 17:50
          Цитата: OrangeBigg
          Так же хотят начать производство реинкарнации Чёрного Орла

          Кто хочет? Кроме блогеров и "экспертов" на просторах интернета никто.
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 17:08
      Западным странам, в первую очередь европейцам, необходимо сократить разрыв в стоимости, не снижая при этом эксплуатационных характеристик матчасти.

      no Это невозможно. У нас свои ресурсы и энергоносители и, главное, наши танкисты приучены стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы, особенно при защите чести, достоинства и территории своей Родины! Всего этого у буржуев нет, а недостающее они привыкли заливать деньгами и, потому, у них всё дороже. Можно, конечно, удешевить выкинув из танка сосу-солу и туалетную бумагу, но тогда экипаж никуда не поедет...
    4. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      +3
      Сегодня, 17:10
      С его слов, на Западе до сих пор мыслят только в парадигме баланса между защитой, мобильностью и огневой мощью, в то время как «русские с самого начала учитывают параметр цены производства».

      То есть возможно, что Арматы и Су-57 сознательно не запускали в массовое производство, потому что дорого.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        -1
        Сегодня, 17:22
        Цитата: Dart2027
        То есть возможно, что Арматы и Су-57 сознательно не запускали в массовое производство, потому что дорого.

        Современные БД показали что горит любая техника, независимо от происхождения. В тоже самое время российская техника показала обратный эффект - при сравнительной дешевизне более высокая живучесть и эффективность. "Армату" подкорректируют с учётом опыта СВО и выйдет она настоящим чудо-танком, в то время как буржуям надо делать всё практически с нуля.
        1. Dart2027 Ранг пользователя
          Dart2027
          0
          Сегодня, 17:36
          Цитата: isv000
          "Армату" подкорректируют с учётом опыта СВО и выйдет она настоящим чудо-танком

          Возможно. А может так и оставят на будущее, сосредоточившись на линейке Т-90.
        2. valek97 Ранг пользователя
          valek97
          0
          Сегодня, 17:57
          Скорее всего от арматы откажутся совсем и перейдут на беспилотные танки Т90М. Беспилотник не жалко, ему бронекапсулы не нужны + можно дополнительное оборудование на место экипажа обеспечить.
      2. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 17:53
        Цитата: Dart2027
        То есть возможно, что Арматы и Су-57 сознательно не запускали в массовое производство, потому что дорого.

        На Су-57 и "Арматах" обкатываются отдельные новые системы, которые потом используются при модернизации техники стоящей на вооружении.
    5. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 17:11
      Все то французы знают, почти, что те украинцы...
      Одно не знают, как Африку за собой удержать
    6. Никита Гапонов Ранг пользователя
      Никита Гапонов
      0
      Сегодня, 17:14
      Дроны изменили правила войны и выпускать такие дорогие машины как Армата бессмысленно
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Никита Гапонов
        Дроны изменили правила войны и выпускать такие дорогие машины как Армата бессмысленно

        На каждую хитрую гайку есть болт с резьбой! Появится и для дронов противоядие, автоматический поисковик-заземлитель. В конце концов сетку Рабица никто не отменял. Главное придумать как гусли защитить, вот беда так беда - скинул с танка лапти и делай с ним что хошь...
    7. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      -1
      Сегодня, 17:15
      "Армата", вполне вероятно, действительно дорогой танк. Поэтому она никогда не будет столь массова как Т-90. Но не надо впадать в крайности - допускаю, что эти заявления с нашей стороны о совсем уж чрезмерной дороговизне этого танка этакая информационная ловушечка. Натовцам-то, поди, приятно в массе своей слышать, что "Армата" де чуть ли не золотой выходит. Вот они в это охотно и поверят. Что "Арматы" производится не будут; поверят потому что им это приятно слышать.

      А для определённых задач "Армату" будут выпускать. И потом, с чего эти натовцы так ждут, что "Армату" будут применять против ВСУ. Не дождутся! Мы же понимаем, что украинская армия - это передовой отряд НАТО. Сейчас они будут засылать на Украину свой контингент, будут пытаться расширить конфликт, втягивая Польшу, Прибалтику, Скандинавию. Нам есть где применять новейшее вооружение, тем более очень дорогое. И это никак не банды наёмников, всушников и головорезов из РДК. "Армата" пойдёт в бой тогда и там, где это посчитает нужным наше высшее военно-политическое руководство!
    8. Ярослав-45
      Ярослав-45
      -8
      Сегодня, 17:17
      Очередные т-90 уничтожили, тут уж не до армат
      https://t.me/Voyna18/6036
      https://t.me/Voyna18/6199
      1. Скобаристан Ранг пользователя
        Скобаристан
        +4
        Сегодня, 17:21
        Цитата: Ярослав-45
        Очередные т-90 уничтожили, тут уж не до армат

        Ух...как накинул то. Маладец .
      2. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 17:41
        На первом видео стоит танк на дороге и непонятно зачем, вокруг никого и ничего.
        На втором у него еще и оба люка открыты и опять никого и ничего. Фейерверк, конечно, красивый, но если бы рванул боекомплект, то башню бы снесло нафиг, а там он как стоял так и стоит.
        Халтурно работают в ЦИПСО.
      3. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 18:54
        Ну вот явный же ципсоид, но ничего, бодрствует. И это не смотря на то, какая "грозная шапка" висит в правилах, о укротроллях. wassat
    9. bbb Ранг пользователя
      bbb
      -3
      Сегодня, 17:18
      Эти 6 млн потом выбьет дрон за 100 $.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 17:20
      Согласно некоторым источникам, Т-14 обойдется в примерно $6 млн за единицу по сравнению с менее чем $2 млн за Т-90М, который остаётся очень способным танком, вооруженным той же 125-мм пушкой и различными другими системами, заимствованными у «Арматы»

      Здесь скорее всего вопрос не цены, а производственных мощностей и отсутствие технологий, способных ускорить процесс создания корпуса...Вероятно КАЗ ещё не доведён до ума. А наличие дронов ставит конкретный вопрос о защите танка от попаданий сверху...
      Что касается 6 000 000 долларов, то ВВП может собрать всех 110 миллиардеров (пригласить в Кремль, в какую-нибудь не Грановитую палату или в подвал Лубянки)...
      Думаю, разговор не затянется...По 60 000 000 с носа - вполне реальный налог...Вот вам и 1 100 танков...
    11. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      -1
      Сегодня, 17:29
      6 лимонов это цена первых опытных образцов. Когда отработают технологии, организуют серийный выпуск комплектующих без импортных компонентов цена снизится. Конечно не до цены более простого Т-90. Это азы экономики, а сейчас разговор ни о чем. Ну и кол по арифметике французам, 6 и менее 2-х это никак не в 6 раз.
    12. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +1
      Сегодня, 17:33
      все правильно написали т-90 хорошая машина мало чем уступающая западным мастодонтам и я надеюсь что скоро он заменит рабочую лошадку т-72 , а у нас еще есть модернизируемые т-80 ,тоже хорошие машины и наша танковая пушка позволяет поражать все типы западных танков на реальных дистанциях боя
    13. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:41
      Так вам ее никто не предлагал покупать-а у себя-мы сами разберемся-без лягушатников laughing
    14. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 17:42
      Я думаю, Армата не то что бы дорогая, а была создана уже устаревшей в новой парадигме боёв. Никто не ожидал, что многомиллионные машины, можно будет так просто уничтожать. Скорее всего, будет модернизация линейки т-90/т-80, с улучшением характеристик. Это и дешевле, и логичнее. Какой нибудь т-100 более реален, чем массовая Армата.
    15. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 17:46
      Впервые подержал в руках и попользовался сотовым телефоном в 1996 году и был в ужасе от цены,она была равна цене "Жигулей".......а сейчас такой аппарат (как в 1996 году)стоит максимум 1000 рублей....все эти разговоры про стоимость-попытка навести на мысль,что надо сидеть тихо и ничего не изобретать...потому что дорого...
    16. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 17:50
      Ну да, снизить. Интересно как?
      1. valek97 Ранг пользователя
        valek97
        +1
        Сегодня, 18:01
        Проекты использующие платформу Т14 не особо-то взлетели. Так же осталось штучным товаром. Надо общую платформу развивать, а этого делать не будут, т.к огрехи есть
    17. Seamaster Ранг пользователя
      Seamaster
      0
      Сегодня, 18:16
      А чего он не написал, что "Леклерк" стОит 11 мильёнов, а "Черная пантера" - 13 дипломатов со 100-долларовыми купюрами?
      Незачот!
    18. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 18:22
      С одной стороны 20-30 "Армат" вроде и маловато. Но если учесть, что у Франции вообще "Леклерков" всех вместе 200 штук, то и 20-30 "Армат" равноценны , скажем, половине танкового парка Франции.
    19. ergh081 Ранг пользователя
      ergh081
      0
      Сегодня, 18:25
      Пока не разберемся, как защитить танк от копеечного дрона - нечего Армате на поле боя делать. Действительно дорого. База совсем другая. Т-90 по сути, на базе семьдесятдвойки. Запчастей для Арматы, наверняка, мало. А для парада, где-нибудь в Киеве или в какой-другой столице самое то (без иронии), ведь в Берлине на параде победителей ИС-3 прошли не успевшие повоевать.
    20. malyvalv Ранг пользователя
      malyvalv
      0
      Сегодня, 18:35
      Это они ещё не затронули полную бесполезность западных танков в войне на Украине.
      Заточенные под борьбу с другими танками они выползают на поле боя больше для устрашения, получают ПТУРом или дроном в бок и идут в металлолом.
    21. syabroleonid Ранг пользователя
      syabroleonid
      0
      Сегодня, 18:44
      Я предполагаю что дело не в стоимости. Если техника хорошая,то на фронт обязательно поступит. Это касается Т-14,Коалиции,Су-57. Нужно искать комплекс причин.
    22. malyvalv Ранг пользователя
      malyvalv
      0
      Сегодня, 18:52
      Продолжать линейку Т-90 тоже смысла большого нет. В войне они используются в большинстве для окучивания украинцев с закрытых позиций. Это не то для чего эти танки создавались.
      Калибр 125 мм в первую очередь выбран для борьбы с танками противника и только во вторую очередь для огневой поддержки. Для использования в атаке у танков низкая скорострельность.
      Гораздо лучше иметь танк меньших размеров но лучше защищённый, сокращённый до 2х человек экипаж, и скорострельную 57мм пушку в спарке с крупнокалиберным КПВТ. Ну пару ПТУРСов если вдруг что-то серьёзно бронированное на пути встретится.
      1. Roma-1977 Ранг пользователя
        Roma-1977
        0
        Сегодня, 19:17
        Основной боеприпас российских танков - осколочно-фугасный. Это западные танки разрабатывались как конкретно противотанковые платформы, а советские - как оружие поддержки пехоты с противотанковой опцией.
    23. Nesvoy
      Nesvoy
      0
      Сегодня, 19:13
      Цитата: Dart2027
      На первом видео стоит танк на дороге и непонятно зачем, вокруг никого и ничего.
      На втором у него еще и оба люка открыты и опять никого и ничего. Фейерверк, конечно, красивый, но если бы рванул боекомплект, то башню бы снесло нафиг, а там он как стоял так и стоит.
      Халтурно работают в ЦИПСО.

      Что бы метнуть башню достатчно сдетанировать метательным зарядам (порох), это и происходит в 90% случаев всех детонаций. Бойкомплект детанирет крайне редко.

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