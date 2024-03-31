Стартовавшая с Байконура ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник зондирования Земли

Сегодня в 12:36 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4

Россия вывела на орбиту очередной спутник, старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся сегодня с космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Старт ракеты с Байконура прошел в штатном режиме, через определенное время третья ступень ракеты вывела космический аппарат на заданную орбиту. Отделение спутника "Ресурс-П" №4 также прошло в штатном режиме. Отмечается, что это третий старт с Байконура из пяти совершенных в этом году Роскосмосом, а для ракеты-носителя "Союз-2.1б" уже 70-й. Спутник "Ресурс-П" № 4 предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли.- говорится в сообщении.В ближайшее время Роскосмос произведет еще один запуск, но с космодрома Восточный. В первой декаде апреля с нового космического комплекса впервые должна стартовать ракета-носитель тяжелого класса "Ангара А5". До этого все пуски "Ангары" проходили только с космодрома Плесецк.