«Необходимо учитывать условные потери авиации»: в американской прессе рассуждают о якобы истощении ресурса ВКС РФ
На фоне реальных потерь ВКС РФ в самолетах они вырабатывают свой ресурс, что следует принимать во внимание при оценки боевого потенциала российской авиации.
- полагают в американском издании Defense News.
Как считает автор, ВКС в этом году условно потеряют примерно 60 самолетов из-за их чрезмерной эксплуатации, что эквивалентно 26 новым самолетам. Между тем, в год закупается лишь около 20 Су-30/34/35.
С его слов, Россия стала активно использовать планирующие бомбы большой дальности действия, что позволило сократить среднюю продолжительность боевых вылетов и уменьшить якобы ускоренное истощение ресурса. Но примерно половине тактических самолетов ВКС более 30 лет, в связи с чем порог их эксплуатации не за горами.
- говорится в издании.
Как отмечает автор, МиГ-29 вообще не задействованы в конфликте и не выполняют миссии воздушного патрулирования. Учитывая их возраст, эти машины могут быть либо непригодны к эксплуатации, либо находятся в резерве – «из-за отсутствия модернизации и их возраста, по сути, это бумажные самолетики».
Указывается, что Украина должна ускорить вывод российской авиации из строя. Учитывая нехватку боеприпасов для ПВО, необходимо устраивать атаки на авиабазы, а F-16, которые поступят в скором времени, использовать для ведения воздушных боев, отвлекая российские самолеты от работы по наземным целям.
- рассуждает автор.
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