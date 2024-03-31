«Необходимо учитывать условные потери авиации»: в американской прессе рассуждают о якобы истощении ресурса ВКС РФ

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«Необходимо учитывать условные потери авиации»: в американской прессе рассуждают о якобы истощении ресурса ВКС РФ

На фоне реальных потерь ВКС РФ в самолетах они вырабатывают свой ресурс, что следует принимать во внимание при оценки боевого потенциала российской авиации.

Сейчас общая численность истребителей составляет чуть менее 75% от довоенной. Однако необходимо учитывать условные потери, которые возникают из-за того, что самолет нарабатывает больше летных часов, чем планировалось, что сокращает срок его службы

- полагают в американском издании Defense News.



Как считает автор, ВКС в этом году условно потеряют примерно 60 самолетов из-за их чрезмерной эксплуатации, что эквивалентно 26 новым самолетам. Между тем, в год закупается лишь около 20 Су-30/34/35.

С его слов, Россия стала активно использовать планирующие бомбы большой дальности действия, что позволило сократить среднюю продолжительность боевых вылетов и уменьшить якобы ускоренное истощение ресурса. Но примерно половине тактических самолетов ВКС более 30 лет, в связи с чем порог их эксплуатации не за горами.

По оценкам, средний оставшийся ресурс планера составляет менее 20% у МиГ-31 и 35% у Су-27

- говорится в издании.

Как отмечает автор, МиГ-29 вообще не задействованы в конфликте и не выполняют миссии воздушного патрулирования. Учитывая их возраст, эти машины могут быть либо непригодны к эксплуатации, либо находятся в резерве – «из-за отсутствия модернизации и их возраста, по сути, это бумажные самолетики».

Указывается, что Украина должна ускорить вывод российской авиации из строя. Учитывая нехватку боеприпасов для ПВО, необходимо устраивать атаки на авиабазы, а F-16, которые поступят в скором времени, использовать для ведения воздушных боев, отвлекая российские самолеты от работы по наземным целям.

Россия полагается на примерно 300 самолетов Су-30/34/35 в своих операциях над Украиной, включая «доставку» чрезвычайно разрушительных планирующих бомб. Со стратегической точки зрения уничтожение этих новейших самолетов ВКС окажет наибольшее влияние на способность наносить удары

- рассуждает автор.

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    36 комментариев
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    1. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      -2
      Сегодня, 17:24
      А тут ни убавить ни прибавить всё грамотно изложено.
      1. RuAbel Ранг пользователя
        RuAbel
        +5
        Сегодня, 17:39
        Было уже с год назад про "условные потери", было! Условно говоря, США теряют около 60 самолётов в год, не ведя войн, а Великобритания без войн потеряла все свои авиаматки и АПЛ. Посчитаем!
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 17:42
          Уже в мае 2022 года ВСУ начали получать натовские системы ПВО, что позволило им сформировать новые расчеты.Российской авиации пришлось гибко менять тактику. Проникновение в тактическую глубину оказалось слишком опасным под огнем натовских систем ПВО, и летом 2022 года такие полеты почти прекратились, цитирует The Telegraph аналитический доклад Королевского института объединенных служб (RUSI).

          Российской авиации пришлось в боевых условиях решать три возникшие проблемы, анализируют западные эксперты.

          Во-первых, это отсутствие высокоточных боеприпасов большой дальности. Такие боеприпасы воздушного базирования (например, типа ракет Storm Shadow и SCALP) западные ВВС, и особенно американские, используют почти в каждом своем вылете.

          Во-вторых, из тысяч боевых пилотов в российских ВКС лишь немногие имели реальный боевой опыт обращения с высокоточными боеприпасами. Как правило, это пилоты, которые летали на истребителях Су-34 во время контртеррористической операции в Сирии.

          В-третьих, в российских ВКС существовала очень длинная «цепочка поражения». То есть удары наносились только по тем координатам, где, по подозрениям командиров, могли находиться важные украинские цели. Пилотам не разрешили отклоняться от заранее запланированных траекторий полета для поиска и нападения на передвигающиеся украинские силы.

          Все эти проблемы были оперативно выявлены и устранены, констатирует The Telegraph: за два года у России появились фактически абсолютно новые ВКС. Были наконец-то быстро проведены реформы, которые задерживались еще с советского времени.
          Новые российские ВКС закалены в боях, прекрасно вооружены новыми высокоточными боеприпасами и более гибки, чем когда-либо в истории, — пишет военный обозреватель Дэвид Экс.
      2. incoggnoto Ранг пользователя
        incoggnoto
        +4
        Сегодня, 17:41
        в чем грамотность изложенного? в чем измеряется ресурс? по какой информации автор делает выводы о производстве новых ед? как по мне очередная статья для западных пользователей..
      3. Glagol1 Ранг пользователя
        Glagol1
        +14
        Сегодня, 17:45
        Выдают желаемое за действительное.
        Сейчас выпускаем 4 модели, вот оценки выпуска 2023:
        Су-30СМ - порядка 10 шт
        Су-35С - до 20 шт
        Су-34М - порядка 10
        Су-57 - тоже около 10
        Итого 50 шт.
        Еще выпускаются Як-130 и мини серия из 6 МиГ-35С, но они в боях не участвуют.
        Не думаю, что в 2023 мы потеряли более 15-20 сушек. Очевидное вранье от полосатых авторов.
        1. incoggnoto Ранг пользователя
          incoggnoto
          0
          Сегодня, 17:47
          не стоит давать цифры, возможно он для этого и пришел.
        2. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 17:48
          Миг-35С участвуют в СВО.
        3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
          Лт. запаса ВВС
          +1
          Сегодня, 17:49
          Цитата: Glagol1
          Выдают желаемое за действительное.
          Сейчас выпускаем 4 модели, вот оценки выпуска 2023:
          Су-30СМ - порядка 10 шт
          Су-35С - до 20 шт
          Су-34М - порядка 10
          Су-57 - тоже около 10
          Итого 50 шт.

          Вроде официально говорилось, что до 100 в год планируют увеличить выпуск.
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 18:03
            Выпуск Су-57 и Су-34М в этом году нарастят.А в 2025 году обещают первый полёт Миг-41.
            1. 1976AG Ранг пользователя
              1976AG
              0
              Сегодня, 19:03
              Цитата: OrangeBigg
              Выпуск Су-57 и Су-34М в этом году нарастят.А в 2025 году обещают первый полёт Миг-41.


              По МиГ-41 уже давно тишина и неизвестно ведутся ли по нему работы или уже нет. Но если даже и ведутся. вспомните сколько лет прошло от первого вылета Су-57 до начала производства. Так что про МиГ-41 говорить или слишком рано или уже поздно.
              1. OrangeBigg Ранг пользователя
                OrangeBigg
                0
                Сегодня, 19:15
                На днях Бондарев говорил про 2025 год и первый полёт Миг-41.К тому же всё новое это хорошо забытое старое.

                . Д-30Ф-6M был разработан для перехватчика МиГ-31М, который впервые поднялся в воздух в 1985 году, и должен был поступить на вооружение в начале 1990-х годов в качестве основного перехватчика советских войск ПВО. Оригинальный МиГ-31 "Фоксхаунд", поступивший на вооружение в 1981 году, остается самым тяжелым истребителем . ... Усовершенствованный и гораздо более экономичный по расходу топлива истребитель МиГ-31М Д-30Ф-6M был на 28 процентов мощнее и развивал примерно 195 Кн, намного превосходя любой другой самолет в современном мире. Это позволило МиГ-31М летать еще быстрее и выше, нести радар, который был еще намного больше, и нести самый большой в мире ракетный арсенал, включающий шесть крупногабаритных ракет Р-37 и множество более мелких.Быстрое ухудшение состояния российской экономики после распада Советского Союза в конечном счете помешало стране профинансировать серийное производство МиГ-31М, несмотря на то, что его разработка была завершена, а нехватка финансирования вплоть до 2010-х годов даже препятствовала существенной модернизации старых МиГ-31. Перехватчик и его двигатель были полностью готовы к серийному производству к 1994 году, несмотря на постсоветские задержки.


                https://military.pravda.ru/1980638-ssha/
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +5
      Сегодня, 17:27
      Судя по эффективности ударов ФАБами с УМПК, нам надо резко наращивать производство самолетов для Победы над еврофашистами.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:30
        Инфа с Запада.

        .Частоту боевых вылетов российских пилотов Дэвид Экс оценивает примерно в 100 каждый день. При этом ЦИПсО пытается искусственно преувеличить потери российских самолетов. Смехотворные цифры, которые тиражирует Киев, повторять нет смысла. Даже издание New York Times опровергает фейки о больших потерях российских самолетов. Чиновники Пентагона, с которыми поговорил New York Times, говорят: ВСУ считают за «сбитые» самолеты, по которым просто стреляют.

        Авиационный эксперт Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб (RUSI) приводит расчеты. Дальность действия противоракет MIM-23 Hawk Phase III и RIS-T SLS составляет 40 км, MIM-104 Patriot — 100 км, NASAMS — до 120 км. При этом дальность полета, скажем, ФАБ-1500 составляет от 70 до 150 км (в зависимости от высоты сброса).При этом, как стоит помнить, натовские системы ПВО сейчас в прифронтовой зоне почти не используются, они прикрывают крупные города. В то время как российские авиабомбы работают как раз по прифронтовым районам. А по тыловым — уже крылатые и баллистические ракеты и дроны.


        https://svpressa.ru/war21/article/410184/
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 17:44
        Судя по эффективности ударов ФАБами с УМПК, нам надо резко наращивать производство самолетов

        Надо точность Фабов повышать прежде всего... (У Файтбомбера подсмотрел)
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:21
          Цитата: Msi
          (У Файтбомбера подсмотрел)

          Толковый ТГ-канал, ни разу не соврал. Тоже часто подсматриваю.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      -6
      Сегодня, 17:28
      Ну по делу все описано, в общем. Редко такое встретишь в инфополе
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 17:28
      "Соколы" обещают поставлять с ракетами "воздух-воздух" имеющими радиус поражения в 120 км, что вполне может затруднить нашим ВКС применение авиации на отдельных участках. То есть этим летом будем ждать результатов воздушных боев в небе Украины
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 17:55
        Это мало что изменит.
        В докладе Королевского института объединенных служб (англ. Royal United Services Institute, RUSI) говорится, что в октябре 2022 года по украинским ВВС ежедневно выпускалось не менее шести ракет Р-37М.

        Возможно, пишет индийский эксперт, Р-37М и не нанесли катастрофического урона, но факт остается фактом: они заставляют украинских пилотов совершать сложные маневры уклонения и поворачивать назад, не выполнив задание. МиГ-31 способны запускать подфюзеляжные ракеты Р-37М по целям, расположенным на дальности свыше 400 километров, тем самым практически полностью лишая ВСУ возможности использовать воздушное пространство своей страны.

        Чтобы избежать поражения Р-37М, украинским пилотам приходится применять особые маневры уклонения. Во время выполнения таких маневров невозможно нанести ответный удар по МиГ-31. "Если вы пропустили момент пуска ракеты, вы мертвы", - заявил в декабре 2022 года украинский пилот с позывным "Джус". Самой дальнобойной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале ВСУ остается советская Р-27ЭР, максимальная дальность которой в определенных условиях достигает 100 километров.
        1. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          0
          Сегодня, 18:10
          "Если вы пропустили момент пуска ракеты, вы мертвы", -
          Это как вообще понять? А если не пропустил, живой?
          1. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 18:18
            Если не пропустил то остаётся время для противоракетного манёвра и при определённой степени удачи возможность выжить.Если ничего не делать то результат будет только один.Р-37М летит на скорости близкой к гиперзвуковой.
          2. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            0
            Сегодня, 19:14
            Если не пропустил момент пуска, то можешь выжить. А Джус не даст соврать., он пропустил и был таков.
    5. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 17:30
      Хотелось бы услышать дальнейшие рассуждения аффтара))) как Ф - 16 будет выигрывать воздушные бои у Су - 35, без поддержки АВАКСа? Хочу напомнить, что Ф -16, это в лучшем случае блок 50/52. Но это, если сильно повезет. А на войне, на везение лучше не рассчитывать.
      1. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        +1
        Сегодня, 17:43
        Николай , я с вами согласен что блок70 им не светит от слова вообще , а остальные фалконы это старенькие самолеты с соответственным оборудованием
        1. km-21 Ранг пользователя
          km-21
          -3
          Сегодня, 18:11
          Не торопитесь с выводами. Когда-то "им не светили" даже пушки со снарядами. А сегодня постепенно дошло до авиации. Если их не остановить встречным ядерным ударом, то со временем на Украине появится вся номенклатура Западного вооружения в объеме достаточном для полного разгрома России.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            0
            Сегодня, 19:16
            Со временем, там кончится весь укроп.
      2. Glagol1 Ранг пользователя
        Glagol1
        0
        Сегодня, 18:14
        Никто им блок 50/52 не даст.
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 18:56
        Цитата: ТермиНахТер
        как Ф - 16 будет выигрывать воздушные бои у Су - 35, без поддержки АВАКСа?

        Ну они способны сорвать атаки наших Су-34... как это сейчас делают их "кочующие" ЗРК, заставляя "утят" производить аварийные сбросы бомб над нашей территорией, что бы уйти на противоракетный маневр
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:43
      Хватит и на украинцев и на вас-если сунетесь tongue
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 17:55
      . F-16, которые поступят в скором времени, использовать для ведения воздушных боев,

      Хотелось бы . Но ,к сожалению, в командовании укровские ВВС нет ДБ уровня этого западного журналиста .
      . Как считает автор, ВКС в этом году условно потеряют примерно 60 самолетов из-за их чрезмерной эксплуатации,

      Когда самолёты списывают по выработке ресурса , а не теряют в бою , то это лучшее , что может быть . Самолёт отработал по полной . И значит их пилоты , их ТТХ , их тактика применения соответствуют требованиям времени.
      . Между тем, в год закупается лишь около 20 Су-30/34/35.

      Но это не точно:-))))
    8. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      0
      Сегодня, 18:06
      Успех современного воздушного боя зависит не только от летных качеств самолета и подготовки экипажа. В первую очередь важны дальность раннего обнаружения и дальнобойность ракет. Поэтому победит сторона более обеспеченная технически и тактически. При поддержке наземного ПВО и самолетов ДРЛО Ф-16 вполне способны создать большие проблемы нашей авиации.

      А вообще говоря, если Запад выйдет на войну всей своей конвенциональной мощью, то российским ВС на Украине делать будет нечего. Поэтому, как ни крути, дело движется к ядерной войне. А все эти самолетики и танчики являются всего лишь прелюдией к настоящим разборкам.
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 18:10
      Зашибись- заценили новость! Не зря М. Задорнов и другие называют их, ну, туп пые и ещё тупее, а высокий наш человек МИДа , деб ббб илы, м л ин!
      1. Сама очевидность, что Фу-16 вна 404 уже планируется поставлять и, возможно, несколько уже находятся в разобранно- собранном состоянии!
      2. Эти Фушки далеко не новые со стапелей, так сказать, а имеют налёт часов и ресурс у них тоже, как не рассуждает матрасник, пусть даже околосредних боевых значений!
      3. Стоимость обслуги, как и с Абряшками, Леопёрдами и прочими, а также тех персонал обслуги будет однозначно НАТО вским!
      4. Как и любой технологичный товар, требует продвинутой инфраструктуры, чего о вна 404 нельзя сказать с выносом генераторов мощности, на подходе АЭС, газ и ПХГ, уверен, доживают последние дни до уничтожения нашими ВС РФ в СВО, включая ВКС , КЧФ, не забываем Каспийскую флотилию и некоторые сюпризы- всё в ближайшем будущем!
      5. При вмешательстве третьих сторон, Верховный Главнокомандующий уже предупредил, за бугром и лужей не спрячутся!
      6. После теракта в Крокус Сити Холл у РФ полностью развязаны руки, помня подрывы Северных потоков, Крымского моста, ежедневная гибель нашего мирного населения и ВС РФ в СВО!
      Мы накануне Великой Победы!
      А свои умные анализы эксперты янке ср ии, саксо- наглии и гей- еуропии пусть засунут куда поглубже, стратеги прокси-войн.
      Враги будут разбиты!
      Победа за нашими ВС РФ в СВО, одна на всех, мы за ценой не постоим!
    10. 2sila Ранг пользователя
      2sila
      +1
      Сегодня, 18:17
      Фантастический бред. Условные потери на основе условных данных из пальца. Тут вот как раз нужно всегда оригинал статьи приводить, а то из этого короткого " Опуса " и корявого "перевода" ничего не понятно. Он где статистику берёт? Где то берёт и потом нам доводит свои домыслы? Опять во многих местах непонятно вообще что имеет ввиду или это тоже специальный " Авторский перевод", чтоб почудесаете было? По существу вообще нет ни слова с какой то цифровой, доказательной базой и конечно поражают "свидетели Иевовы" с их " Не убавить, не прибавить. " Конечно, сути то нет, сопли какие то. К чему тут прибавлять, нет ничего. Так слоника не продать. Даже если начхать на истину и смысл и взять на бум с ВИКИ количество например условно Су-34 сейчас в прим 120 штук, через ПЯТЬ лет их станет 90. Через ПЯТЬ лет Карл! Ту непонятно, что церез месяц будет и как пойдёт, а это бумажный клоун фантазирует о какой то гипотетике, не имея ничего в анамнезе. Мне вот только зашел пассаж, про то, что украинцы активно понижают ресурс наших ВКС приемом ФАБов с УМПК на свои загривки. Тут автор крут.
    11. Oleg Ogorod Ранг пользователя
      Oleg Ogorod
      0
      Сегодня, 18:24
      Нам не нужны их f-16.
      Свои самолеты мы и сами можем...
      Последний раз на днях над Севастополем.
      Не иначе патриот с киева постарался...
      Пока бардак в армии не прекратят, победа будет не скоро...
      Но возможно и не нужна она некоторым скорая.
    12. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 18:33
      Вчера тут на ВО была статья на тему участия Ф-16 в воздушных боях. Были разные комменты, но с одним я согласен: укропам эти литаки нужны не для боёв с нашими ВКС, а для более эффективных атак на наши территории.
      И да уровень подготовки свидомых летчиков впечатляет: за время обучения в мелкобритании поломали кучу учебных самолётов (если не ошибаюсь, 9 штук). Так что, если им дадут эти самолёты, то скорее всего вместе с экипажами, а иначе их хватит только на один взлёт.
    13. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 18:46
      Я думаю что должны производить больше 20 самолетов, самолетам ремонт требуется. Тот что сбили над севастополем, считаю что чем то сбили какой то ракетой.
      Украинские самолеты могут и в море залетать, и запускать разного рода ракеты от которых может самолет и не уйти.
      Я лично думаю, раз у нас А-50 чем то сбили, то могли сбить и су-35, все теми же ракетами, скорее всего французскими.
    14. Тёплый Ватник Ранг пользователя
      Тёплый Ватник
      0
      Сегодня, 18:52
      ну думать им ни кто не запрещает, пусть будет так, время покажет

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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