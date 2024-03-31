«Необходимо учитывать условные потери авиации»: в американской прессе рассуждают о якобы истощении ресурса ВКС РФ

Сейчас общая численность истребителей составляет чуть менее 75% от довоенной. Однако необходимо учитывать условные потери, которые возникают из-за того, что самолет нарабатывает больше летных часов, чем планировалось, что сокращает срок его службы

По оценкам, средний оставшийся ресурс планера составляет менее 20% у МиГ-31 и 35% у Су-27

Россия полагается на примерно 300 самолетов Су-30/34/35 в своих операциях над Украиной, включая «доставку» чрезвычайно разрушительных планирующих бомб. Со стратегической точки зрения уничтожение этих новейших самолетов ВКС окажет наибольшее влияние на способность наносить удары