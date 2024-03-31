Украинский журналист: Заявления Сырского о якобы «возвращённых» ВСУ территориях не соответствуют действительности

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Украинский журналист: Заявления Сырского о якобы «возвращённых» ВСУ территориях не соответствуют действительности

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал "несоответствующими действительности" заявления главкома ВСУ Сырского о том, что ВСУ якобы "вернули" больше территорий, чем потеряли в ходе наступления российской армии. По словам Бутусова, это заявление является "ошибкой" главкома, которую необходимо исправить.

Украинский пропагандист раскритиковал заявление Сырского подчеркнув, что российская армия как наступала, так и продолжает наступать. Откуда главком взял данные о том, что количество якобы возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных в боях, не понятно. Также не соответствует действительности слова Сырского, что ВС России не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а все продвижения вперед имеют тактическое значение.



Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории

- заявил Бутусов добавив, что надеется на более адекватное выступление главкома, которое будет соответствовать реальной обстановке.

Ранее в ВСУ Сырского назвали "марионеткой Зеленского", готовой выполнять все его приказы не обсуждая. Впрочем, он и должность получил только из-за этой позиции, поскольку никаким полководческим талантом не обладает. На данный момент ему удается сдерживать российские войска не проведением каких-либо операций, а простой переброской резервов. Дошло уже до того, что в ход пошли тщательно сберегаемые бригады стратегического резерва, но и они постепенно стачиваются.
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    14 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 17:27
      На чем он сидит?Какое то катапультируемое кресло.. whatА,это какая то хрень в перспективе..
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 17:40
        Врать, не воевать, каждый день можно создавать любые перемоги... Вот Сырский, беря пример со своего главнокомандующего, этим и занимается, чтобы вслед за Залужным не отправили... На пару с клоуном у них это неплохо получается...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 17:49
          Гу а чего ему не врать, если 80 % до сих пор кастрюли с головы так и не сняли и упорно продолжают верить в бред запойного алкоголика...
        2. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 18:44
          Часов Яр превращается в новый Бахмут.Все резервы ВСУшные туда тянут.

          .Таким образом, вбросы, как в укроСМИ, так и в нашем медийном пространстве, о дефиците «мяса» у «генерала 200» Сырского не соответствуют действительности. Хватает у врага и боеприпасов, поэтому речь о снарядном голоде вообще не идет.По данным мониторинговых каналов, Генштаб ВСУ перебросил на линию Красное -Богдановка 33-ю ОМБр, 1-ю ОБрСПН (президентский спецназ), 214-й батальон ОПФОР, 43-й, 401-й стрелковые батальоны, 17-ю ОТБр и погранцов из отряда «Помощь». Несмотря на это западные наблюдатели не сообщили об изменениях ЛБС в пользу укровермахта.Напротив, в сводке независимых источников, в том числе немецких, которые близки к окружению Сырского, сообщается, что русские штурмовики взяли первые опорники на юге-востока Часова Яра. До первых домов на улице Горбатова осталось меньше 500 метров. Американский Институт изучения войны (ISW) не сообщал об удачных контратаках ВСУ, зато со ссылкой на кадры с геолокацией, опубликованных 26 марта, сообщил о продвижении армии России западнее Ивановского и Богдановки. По оценке экспертов ISW, бои идут в микрорайоне «Новый».


          https://svpressa.ru/war21/article/410125/
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +4
      Сегодня, 17:37
      Ну должны ж они как то поддерживать уверенность населения Украины в победе. Если послушать выступления на их телеканалах, то до их победы уже осталось пару недель...в России уже и голодные бунты в воинских частях, и ресурсов нет...ракеты закончились еще прошлой зимой, а все,что сейчас летит на Украину, так это куплено у Ирана и КНДР
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:47
        Цитата: svp67
        Если послушать выступления на их телеканалах, то до их победы уже осталось пару недель...в России уже и голодные бунты

        Не врать, а брехать, лучше чем укры никто не может. Как говаривал мой прадед -"внучок, не верь им, они красиво брешут".
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 17:42
      никаким полководческим талантом не обладает

      Можно подумать, что на Украине кто - то этим талантом обладает...
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:42
      Как всегда вешают хохлам лапшу на уши laughing
    5. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +3
      Сегодня, 17:44
      Я бы поменьше обращал внимание на то, что они говорят. Все эти Сырские, Макроны, Зеленские, фон дер Ляйены и прочие - всё равно врут. А важно то, что происходит в полях. И не только украинских. Сейчас вот учения Steadfast Defender 2024 идут ("Стойкий защитник 2024"). Вдоль наших границ от Заполярья до Румынии перемещается более 1000 единиц техники, летают по меньшей мере 80 самолётов и вертолётов, в морях ходят 50 кораблей, участвуют более 90 000 военнослужащих. Это официально. И только в одних учениях.

      А сколько ещё учений идёт и сколько техники перебазируется, и что досталвется к нашим границам? Вот что мне кажется гораздо более существенно, если сравнивать это с пустой болтовнёй Сырского и прочих. Опасные ходы делаются в глубинах видимомго хаоса, за ширмой громких заявлений. Поэтому - плевать на Сырского и его бред, надо следить за фишками.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 17:58
        За этими фишками есть возможность следить?Я имею в виду нас-рядовых обывателей.Мы не вхожи ни в наши планы,ни тем более натовские.Видно только то,что на поверхности.И да,обстановка действительно серьезная.Страх потерян полностью у них.В Вашингтоне-не Кеннеди,в Париже,не де Голль...Про Берлин и говорить нечего
    6. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 17:55
      Украинский журналист Юрий Бутусов
      Бутусов - главный редактор сайта Цензор.НЕТ. Отлично, теперь буду знать, что можно на ВО постить информацию с этой нацистской помойки. Или не всем можно? Кто думает, что не всем - прошу минусовать.
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Аль Манах
      Украинский журналист Юрий Бутусов
      Бутусов - главный редактор сайта Цензор.НЕТ. Отлично, теперь буду знать, что можно на ВО постить информацию с этой нацистской помойки. Или не всем можно? Кто думает, что не всем - прошу минусовать.

      Публикуй , поржем
    8. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 18:57
      очередная говорящая голова.
    9. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 19:11
      Человек Героя России за сдачу Киева готовится получать, а его что то все ругают. Понимать надо, тяжело ему.

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