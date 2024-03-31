Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал "несоответствующими действительности" заявления главкома ВСУ Сырского о том, что ВСУ якобы "вернули" больше территорий, чем потеряли в ходе наступления российской армии. По словам Бутусова, это заявление является "ошибкой" главкома, которую необходимо исправить.Украинский пропагандист раскритиковал заявление Сырского подчеркнув, что российская армия как наступала, так и продолжает наступать. Откуда главком взял данные о том, что количество якобы возвращенных ВСУ позиций превышает количество утраченных в боях, не понятно. Также не соответствует действительности слова Сырского, что ВС России не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а все продвижения вперед имеют тактическое значение.- заявил Бутусов добавив, что надеется на более адекватное выступление главкома, которое будет соответствовать реальной обстановке.Ранее в ВСУ Сырского назвали "марионеткой Зеленского", готовой выполнять все его приказы не обсуждая. Впрочем, он и должность получил только из-за этой позиции, поскольку никаким полководческим талантом не обладает. На данный момент ему удается сдерживать российские войска не проведением каких-либо операций, а простой переброской резервов. Дошло уже до того, что в ход пошли тщательно сберегаемые бригады стратегического резерва, но и они постепенно стачиваются.